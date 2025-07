Graciela Alfano recordó su romance con Carlos Menem y contó cómo era en la intimidad: “Me enamoró el caudillo”

Desde Rodrigo Bueno hasta Diego Maradona, a lo largo de su vida, Graciela Alfano se robó cientos de miradas y conquistó a todo tipo de famosos. Sin embargo, algunos de sus romances más recordados fueron con grandes protagonistas de la política argentina. En ese sentido, este viernes, la modelo sorprendió al recordar su relación con Carlos Menem y contó cómo era el riojano en la intimidad.

A raíz de la expectativa alrededor de la nueva serie que relata la vida del político, Alfano fue consultada por su relación. “En los ’90, ¿le diste un beso?”, le preguntaron a la influencer en Puro Show (eltrece). Con un gesto de sorpresa, Graciela respondió: “No, en cámara no. ¿Cómo le voy a dar en cámara?. Fuera sí. Creo que no salí en la serie, menos mal, yo decía, si estaba me tenían que preguntar. Obviamente fue un romance, a mi me enamoró cuando era el caudillo con patillas, me daba una cosa riojana que venía con las boleadoras, un show mío en mi cabeza”.

Graciela Alfano habló de su relación con Carlos Menem

Luego de relatar qué era lo que la había enamorado, Alfano se sinceró sobre los motivos que la llevaron a alejarse de él: “Después ya fue presidente, se me fue cayendo la cosa, ya entró en el poder. A mi me divertía más el otro personaje”. En ese momento, un periodista le comentó que Menem le había ofrecido ser primera dama. Lejos de mostrar alegría, la exvedette explicó: “Cuando se separa de Zulema, persona quien respeto muchísimo, sí. Él estaba enamorado. Pero yo le contesté fácilmente, en ese momento la fidelidad no era mi fuerte, no ahora, ahora sí quiero ser una persona fiel. No tengo ganas de ser una persona que miente, que oculta, ni desleal. Pero en ese momento yo era muy infiel”.

Acto seguido, la invitada al programa destacó los problemas que veía en ese momento: “Estaba casada con un funcionario de él, que además era uno de los hombres más ricos de la Argentina. Y además yo tenía dos hijos, entonces le dice “qué hago con vos, yo no te necesito a vos”. Fui clara y él era un tipo que entendía”, admitió.

Graciela Alfano contó cómo fue el vínculo íntimo con Carlos Menem

A pesar de relatar su negativa a Menem, Graciela destacó qué fue lo que más le atrajo del político y cuánto tiempo duró ese periodo: “Lo que les pasó a otras no lo sé. Yo soy la jefa de la manada de las ovejas negras. Me encantaba esa pose de caudillo del interior, era una fantasía mía. Me enamoré de eso, de mi propia fantasía. Habrá durado 6 o 7 meses. No me quedé a dormir con él, y tenía marido e hijos. Me sacaban tarjeta roja. Una cosa es vamos a hacernos los bol... y otra que me quede a dormir. No sé si mi marido se enteró, eso habría que preguntárselo a él”.

Así las cosas, la modelo también se refirió a su vínculo íntimo con el Presidente. “El jefe de la Side de ese momento, Anzorregui, dijo “¿Sale con la Alfano? ¿Cómo vamos a hacer para esconder esto?”. Él me proponía cosas y yo se las cancelaba y le pedía otras. Quiero acá y allá. Yo ya tenía mi poder, porque siempre fui una mujer empoderada. Le decía quiero en el helicóptero acá o en el barco de Mario Falak. Yo fui por todos lados. Nos encontrábamos en un barco en el medio del Río de la Plata”, comentó.

Para cerrar, Graciela confesó los aspectos de sus encuentros que más la entusiasmaban: “Me divertía todo eso, esa parafernalia. Esa adrenalina. Cómo llegar, que nadie se entere. Era fabuloso. Y después ya me aburrí. A mi me pasaron algunas cosas con él. Las cosas dan hasta un tiempo y después mueren”.