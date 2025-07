Los chilenos eligieron a la mejor expareja de Benjamín Vicuña: ¿Pampita o la China Suárez?

Entre indirectas y acusaciones, el nuevo escándalo que rodea a Benjamín Vicuña y China Suárez parece no dejar de crecer. Luego de que el actor le revocara el permiso de viaje de sus dos hijos a Turquía, y la modelo expresara su furia con un duro posteo en su Instagram, el conflicto tuvo su réplica en Chile. Así las cosas, en las últimas horas, los medios del país vecino analizaron las relaciones del actor y expresaron qué expareja prefieren.

“¿Quién fue la mejor ex de Vicuña, Pampita o la China Suárez?”, comentó Pepe Ochoa, al aire de LAM (América), al presentar un informe de cómo los medios trasandinos habían abordado la noticia. Uno de los primeros en hablar al respecto fue el programa Plan Perfecto, en el cual expresaron: “Benjamín Vicuña está en el ojo del huracán de la prensa argentina y esta vez no es por una película o serie, sino que está siendo protagonista de su propia telenovela, con quien es la madre de dos de sus hijos, la China Suárez. Fueron estos mensajes los que encendieron las alarmas en donde la China fue en contra de Benjamín y cuestionó duramente su rol como padre”.

Sin embargo, en otros ciclos fueron más críticos con la cantante. “La verdad es que cuando Benjamín Vicuña, que él no tiene ningún problema en que China Suárez tenga una nueva pareja, no tiene problema en que inviten a los niños, pero que lo exponga mediáticamente a sus hijos... Sus hijos no son objetos para el show y mucho menos estar hablando de la sexualidad de sus niños que tienen cuatro y seis años”, comentaron en Zona de Estrellas.

Los programas marcaban la diferencia entre las madres de sus hijos, destacaban la relación del chileno con la jurado de Los 8 Escalones (eltrece): “En el caso de su matrimonio con Pampita, sí que es cierto que entre ellos se tiraron todos los platos a la cabeza, pero trataron por sus hijos ser lo más ordenados, lo más respetuosos y yo creo que han llegado a un buen acuerdo. Tanto así como que Benjamín Vicuña compró una casa muy cerca de la de Pampita para poder estar ahí y poder llevar incluso a sus hijos al colegio”.

Aun así, hubo otros canales que también recordaron los roces entre Ardohain y el chileno. “Muchos años atrás, cuando ellos se separan, Pampita sale en una entrevista a decir a ver cómo es la cosa, la mala soy yo y Benjamín Vicuña, ve con suerte cuatro veces al mes a sus hijos”, expresaron en Sigue me.

La prensa del país vecino también trató duramente el historial de la ex Casi Ángeles: “Habíamos quedado en que entraba a escena esta señorita, China Suárez. Indicada como la roba maridos. Venía con un antecedente con Nicolás Cabré, que se metió en esa relación cuando él todavía estaba comprometido”, subrayaron en Hay que decirlo!.

¿Pampita o China Suárez?, los medios chilenos eligieron a la mejor expareja de Benjamín Vicuña

En ese marco, otros comunicadores chilenos intentaron explicar de dónde viene el cariño hacia Pampita y el enojo hacia Suárez: “Cuándo comienza esta relación de China Suárez con Benjamín Vicuña, ahí definitivamente se instala este nuevo personaje dentro del imaginario chileno. Hoy nos damos cuenta, efectivamente, que ella tiene un modus operandi, una manera de reaccionar, que tiene mucho que ver con la competencia con otras mujeres. Es decir, ella se obsesiona con otras mujeres para lograr quitarle lo más preciado, el hombre”.

Los periodistas chilenos basaron el cariño que le tienen a Ardohain por la pérdida de su pequeña años atrás: “En comparación, Pampita es muy querida en Chile. Siempre lo fue, sobre todo cuando pasa la tragedia de Blanquita, su hija, que fallece acá en Chile. La gente se solidariza mucho con ella. En cambio, con China siempre hubo anticuerpos con respecto a ella y la relación que tuvo con Benjamín. De hecho, como se inició, ya partió mal porque fue a raíz de una infidelidad hacia Pampita. Y a Benjamín le perdonan todo, lo defienden, porque acá es una sociedad bastante conservadora y machista”.

Por último, otro comunicador chileno analizó los gestos de Suárez y apuntó contra sus verdaderas intenciones, su vida con Mauro Icardi en Turquía: “Lo que está haciendo es una canallada tremenda al exponer a Benjamín Vicuña en ese comunicado y porque todos sabemos que finalmente China Suárez lo único que tiene en su cabeza hoy en día es andar detrás de un futbolista. Quiere andar atrás de uno de los hombres más multimillonarios de este último momento. Quiere irse a vivir a Turquía y no le interesan sus niños. Dice que Benjamín Vicuña es un hijo de lo peor, cuando finalmente ella también fue amante de Benjamín Vicuña y mientras Pampita estaba embarazada, ella se comía Benjamín Vicuña. Ustedes me van a decir que una mujer que está preocupada de sus niños está tomando sus fotos en un avión feliz de la vida con su pareja actual. Como que aquí nada ha pasado y color de rosa”.