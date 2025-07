Nico Vázquez habló luego de confirmar su separación de Gime Accardi: “Con el amor solo no alcanza”

La palabra de Nicolás Vázquez luego de su separación

Después de 18 años de relación, luego de atravesar momentos de éxito y de dolor, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación. En ese marco, el actor habló con Ángel de Brito en LAM (América) y contó cómo se siente luego de anunciar su ruptura.

“Estamos en shock”, comenzó diciendo el conductor para transmitir cómo había tomado la noticia. Con un tono de voz tenue, el artista comenzó diciendo: “Si nosotros estamos en shock después de tantos años de estar juntos, imagino que para ustedes, y el público que nos quiere, debe pasar lo mismo. Hoy la verdad que no puedo pensar en eso, si no en nosotros, que es lo más importante”.

Fue entonces cuando de Brito le preguntó si habían tomado la decisión en conjunto. “Si, siempre juntos, como hemos pasado todas, las buenas y las malas. Nos han pasado cosas difíciles. Fue con ayuda, con terapia, mucha charla, comunicación, que nunca faltó en nuestra pareja. Es algo que siempre hemos tenido. El amor siempre va a estar, es una vida, son 18 años, hasta que llega un momento que pensás que a lo mejor ya no hay que charlar tanto, hay que tomar rumbos distintos, ir por separado y ver que pasa, e ir sanando individualmente. Que a lo mejor en todos estos años, al habernos acompañado, haciendo terapia no lo pudimos hacer", sostuvo Nicolás con la voz apagada.

El posteo de Gimena Accardi luego de confirmar su separación (Instagram)

Al respecto, el actor también reconoció que intentaron distintos métodos para solucionar sus problemas: “Intentamos terapia de pareja, nunca había hecho, siempre la terapia es un lugar donde tengo mi momento y ella el suyo. Sí, nos ayudó, por eso fuimos transitando cada momento y tratamos de seguir eligiéndonos. Por una parte te elegís porque son 18 años, pero llega un momento que no alcanza solo con el amor y con el día a día. Hoy a mi me lleva puesto todo lo que esta pasando".

En esa misma línea, Ángel le preguntó si en el teatro algún compañero le había consultado por el tema. “Si, también tiene que ver con eso el poder comunicarlo. Gime tiene un viaje de laburo, hace un montón que no estamos juntos como antes, uno se toma el tiempo para pensar. Yo soy muy transparente y lo que me pasa es eso, llego a un laburo y estoy expuesto, hago muchas funciones por semana, mis compañeros, mis amigos me conocen y si me ven quebrado, llorando, encerrado, a mi me cuesta, soy muy emocional desde chico“.

Teniendo en cuenta una de sus últimas apariciones públicas como pareja, de Brito le consultó cómo estaban en los Martín Fierro de Teatro. “Eso es la vida, no es que te separás y de un día para el otro salís corriendo. Tal vez estás en un momento de pelearla, de comunicación, y esa noche estábamos ahí juntos, charlando. Es así hasta que llega un momento en el que hay que ser valientes para tomar una decisión así, sobre todo cuando hay amor", afirmó Vázquez.

“¿A quién se lo contaste primero?”, quiso saber el conductor de LAM. Luego de respirar hondo, Vázquez reconoció que se apoyó en su círculo íntimo: “A mis amigos, son lo más importante. Tratando de apoyarme en ellos, son decisiones difíciles, nunca sabés si es para siempre. Es una decisión tomada y por eso la comunicamos y necesitás el consejo de un amigo. Y te encontrás con que a la mayoría de la gente le pasó antes que a vos, y vos te sentís un distinto. Es un poco lo que pasaba con nosotros “18 años, ¿Cómo hacen?”. Ya nos molestaba (lo de la pareja perfecta). Ella es perfecta para mi y yo para ella hasta que deja de serlo. No es que deja de serlo porque pasa algo, deja de serlo porque es mucho tiempo, vamos creciendo, Gime empezó conmigo a los 22 años, yo tenía 29, es mucho tiempo el que tenemos juntos. Uno trata de quedarse con lo mejor, siempre vamos a ser familia. Me parecía lógico hacer un comunicado porque cuando estoy laburando y me ven mal, son cosas que te mueven, lo hablamos como un acuerdo y nos parecía lo mejor".

De la misma manera, el conductor le preguntó a qué miembro de su familia se lo había contado. Sin pensarlo demasiado, Vázquez expresó: “A mi hermana, ella es todo, me quiere mucho a mi, a Gime, no solamente se pone en el lugar de hermana si no de terapeuta, ella me da mucha templanza, mucha paz. Y los últimos mis viejos porque cuesta. Lo manejábamos en privado pero los padres van viendo que quizás en los encuentros estamos menos mimosos”.

Durante la charla, el actor que interpreta a Rocky Balboa en Calle Corrientes habló sobre su futuro: “Y ahora concentrarme en mi, hace mucho que necesitaba encontrarme a mi, muchas cosas que tengo que sanar, parece que uno las sanó pero hay que buscar y hacerse cargo, sobre todo a esta edad. Yo estaba haciendo terapias alternativas pero ahora recuperé la tradicional y eso hace bien”.

Con dolor, Vázquez también aseguró que, en el último tiempo, ya no se veía con Accardi y confirmó que todavía no se mudaron: “Te digo ni porque es reciente, ella está de gira, nos estábamos viendo poco, nos compramos un departamento hace poco, para estar cerca de capital por el laburo. La gira te aleja, es inevitable. Esto le pasa a todas las parejas, sé que pasó a ser una marca Gime-Nico, pero nosotros somos personas, pero cuando llega el momento en que algo no está funcionando y no te encontrás como lo hacías siempre, sobre todo nosotros que teníamos encuentros muy buenos. Hay que ser valientes”.

Por último, el conductor le pregunto si había terceros en discordia, sin embargo, Nicolás habló con firmeza: “Lejos de eso. No tengo la nafta para pensar en eso, estoy pensando en mi, me replantee muchas cosa que tienen que ver conmigo, son 18 años de estar al lado de una persona, nos pasó de todo. A veces el éxito, el ruido, parece que todo sea lindo, en el medio perdí a mi hermano, mi suegro, estamos vivos acá por seis segundos, el otro día se cumplieron cuatro años de que nos salvamos de lo de Miami. El crecimiento de Gime me dio mucha felicidad. Quiero lo mejor para los dos, estamos en esa”.