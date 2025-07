La decisión judicial que pondría en juego el futuro de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en Argentina

El centro de vida de las hijas de Wanda y Mauro podría cambiar radicalmente en medio del conflicto judicial (Instagram)

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia y el futuro de sus hijas volvió a encender el tablero judicial y mediático. Después de semanas agitadas que incluyeron reencuentros familiares, tensiones públicas y viajes internacionales, este lunes se conocieron nuevos detalles sobre la disputa por el “centro de vida” de las menores, un concepto clave en la batalla legal que enfrenta al futbolista con la empresaria.

La información fue publicada por Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram, donde detalló el desarrollo y los acuerdos provisorios y pendientes del último encuentro judicial. “Acaba de terminar la audiencia por la restitución de las niñas Icardi-Nara”, escribió la conductora de SQP (América), anticipando que el panorama, lejos de aclararse, suma complejidades tanto para la expareja como para las menores.

Según relató Yanina, en la audiencia estuvieron presentes el juez, el defensor de menores, las abogadas de Icardi, el representante legal de Nara, Nicolás Payarola, otra letrada del estudio y la propia mediática, quien no delegó su representación y asistió personalmente. El planteo central fue la restitución de las niñas a su supuesto “centro de vida”, que, según los abogados del futbolista, estaría en Estambul. Para sostener este argumento, las defensoras de Icardi se habrían basado en un informe del Ministerio Público Fiscal fechado en diciembre, donde se habría consignado que las menores habían fijado su residencia en Turquía junto a su padre.

Yanina Latorre compartió detalles de la audiencia de la restitución de las hijas de Wanda y Mauro

Mientras tanto, la disputa judicial continúa abierta. Según relató Latorre, durante la audiencia se habló de medidas transitorias mientras se define el fondo de la cuestión. Así fue que se acordó el inicio de videollamadas entre Icardi y sus hijas, y además se solicitó que las niñas puedan viajar una semana a Estambul durante sus vacaciones. Sin embargo, Wanda no habría accedido a ese punto y manifestó su desconfianza: “No tiene garantías”, habría dicho durante la audiencia, aunque las nenas vivieron allí hasta hace poco y que no habría razones para impedir el reencuentro. En ese sentido, las partes continuarían negociando este aspecto clave del conflicto.

De acuerdo con los detalles que compartió la conductora, la fecha de la próxima audiencia ya está fijada: será el próximo 14 de julio. Para entonces, se espera que ambas partes presenten nuevas pruebas y que se avance en la definición del centro de vida, el concepto que determinará dónde deberán residir las menores.

Un dato adicional, pero clave, fue el que también aportó Latorre sobre lo que podría ocurrir en septiembre. Si Icardi viaja a Buenos Aires durante la fecha FIFA, período en el que suele haber pausa en el fútbol europeo, las nenas estarían con él durante su estadía en la ciudad. Un acuerdo provisorio que permite anticipar, al menos, ciertos encuentros presenciales en el corto plazo.

Según Latorre, estarían negociando si las nenas viajan una semana a Turquía (Instagram)

La audiencia de este martes tiene lugar pocos días después de que Mauro compartiera una semana completa con sus hijas, en el marco del proceso de revinculación autorizado por la Justicia. La estadía, que comenzó de manera abrupta con la intervención de la policía y personal del SAME en el Chateau Libertador, continuó después en Nordelta, donde el futbolista y las niñas compartieron jornadas familiares, paseos y juegos. Incluso hubo momentos compartidos con la China Suárez y los hijos de la actriz.

El cierre de aquella semana tuvo lugar el sábado al mediodía, cuando Icardi organizó una fiesta de despedida en la casa que adquirió recientemente en el exclusivo barrio de Nordelta. Según pudo confirmar Teleshow, la celebración contaba con la autorización del juez, el defensor de menores y la licenciada Mattera, representante del Ministerio Público Tutelar, quien acompañó de cerca el proceso.

La llegada de las menores al festejo también tuvo su particularidad. Wanda fue quien las llevó hasta la entrada del barrio, pero no ingresó. Fuentes cercanas confirmaron que la empresaria aprovechó el viaje para visitar la casa que está construyendo en el Yacht Club Nordelta, a pocos minutos de allí, por lo que dejó a sus hijas en la puerta y continuó su trayecto.

Hoy, con el regreso de Icardi a Turquía junto a Suárez, el escenario legal vuelve a ponerse en movimiento. Mientras se negocian videollamadas, viajes futuros y la definición del centro de vida, el conflicto por el bienestar de las niñas sigue sumando capítulos judiciales y mediáticos.