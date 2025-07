Joel Ojeda se enfrentó con su ex Catalina Gorostidi de Gran Hermano: “Te cansaste de ser violenta”

Catalina Gorostidi y Joel Ojeda protagonizaron un nuevo cruce público tras su separación (Instagram)

A 6 meses de su separación definitiva, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda volvieron a quedar en el ojo de la tormenta por un cruce explosivo en redes sociales. Los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), que iniciaron su romance apenas salieron del reality show, expusieron nuevamente su conflicto a través de X (antes Twitter), donde intercambiaron mensajes de ironía y reproches.

El episodio comenzó este lunes 7 de julio, cuando el exjugador publicó un mensaje que muchos de sus seguidores interpretaron como una indirecta: “La gente que es feliz no rompe las pelotas”. La frase, rápidamente captó la atención de la pediatra santafesina, que no dudó en responder de manera directa. “Entonces claramente vos no sos feliz, sos un pel...”, escribió, marcando así el inicio de un ida y vuelta que fue escalando con el correr de las horas.

Lejos de ignorar el comentario, Ojeda recogió el guante y le contestó: “Te cansaste de ser violenta en la relación y ahora lo seguís siendo seis meses después. ¡Qué pena!”. La acusación, que expuso por primera vez en términos tan contundentes la dinámica conflictiva que habrían tenido como pareja, encendió aún más el debate en las redes.

El conflicto entre los ex Gran Hermano se intensifica con acusaciones de violencia y reproches en redes

Catalina, por su parte, volvió a contestarle sin filtro. “Siempre quedando como el buenito y yo como la HDP. Sos un caradura, pero seguí, ahora pegás dos portales por mí otra vez”, lanzó, en referencia al efecto mediático que suelen tener sus disputas. La frase dejó en claro el malestar de la médica ante la exposición del conflicto, sugiriendo que el influencer estaría utilizando la controversia para mantener su presencia en los medios.

La relación entre Catalina Gorostidi y Joel Ojeda comenzó dentro de la casa de GH, pero se formalizó una vez que ambos salieron. Sin embargo, tras el final del reality, la pareja no logró sostener la dinámica que habían tenido en el programa. Las diferencias de carácter y las exigencias de la vida fuera de la casa hicieron que la relación se deteriorara rápidamente.

La relación entre Gorostidi y Ojeda se deterioró tras salir de la casa de Gran Hermano

No es la primera vez que Joel acusa a Catalina de tener comportamientos violentos. En entrevistas previas, el ex “hermanito” había sugerido que la relación estuvo marcada por conflictos constantes. Por su parte, ella siempre rechazó estas versiones, acusando a Ojeda de intentar dejarla como la única responsable de la ruptura.

Mientras tanto, Joel confirmó recientemente su romance con Samanta Herdt, una joven que se autodescribe como actriz, modelo, cantante y bailarina, y que tomó relevancia después de su aparición en Survivor. Con ella, el ex azafato oficializó su vínculo a través de un emotivo video compartido en redes sociales.

Hace pocas semanas, el joven reveló un duro momento que le tocó atravesar: el fallecimiento de su padre. El exparticipante de GH, comunicó el fallecimiento de su papá con un emocionante mensaje publicado en redes sociales. Despidió al hombre que marcó su vida con una carta sentimental de memoria y gratitud, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. La pérdida se produjo apenas siete semanas después de un video viral en el que padre e hijo habían protagonizado un reencuentro emotivo en la casa donde el hombre se había criado en su infancia.

El fallecimiento del padre de Joel Ojeda se produjo tras una larga enfermedad y complicaciones clínicas

“Se nos fue una leyenda”, escribió, en el posteo, acompañado de imágenes íntimas, registros familiares y momentos compartidos que reflejan un vínculo cercano y amoroso. La despedida llega tras un largo proceso de enfermedad que incluyó internaciones, cuidados paliativos y múltiples cuadros clínicos complejos. En mayo, el influencer había relatado que su padre sufría cáncer de próstata tratado con hormonas, además de una neumonía que agravó su estado en medio del descenso de temperaturas. El cuadro se había complicado por la presencia de una sonda urinaria e infección, según detalló entonces desde sus redes.