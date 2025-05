Joel Ojeda presentó a su nueva novia tras separarse de Cata Gorostidi: es actriz y participó de un reality

Joel Ojeda y su nueva novia, Samantha Herdt, oficializaron su relación

La de Cata Gorostidi y Joel Ojeda fue una de las parejas más mediáticas de la edición pasada de Gran Hermano. La pediatra y el azafato se enamoraron dentro de la casa y siguieron con su romance afuera durante unos meses, hasta que pusieron fin a comienzos de año.

La ruptura llegó en un momento algo turbulento, entre acusaciones en las redes de maltrato animal y algunos problemas de salud que afectaron a Gorostidi. Cada una de las partes expresó su opinión a través de respectivos comunicados en los que expresaban sus posturas, con semejanzas y diferencias. Y siguieron sus vidas, cada uno por su lado.

Con un perfil mediático más bajo que su ex, que incluso reingresó a Gran Hermano en la flamante edición, Joel Ojeda sorprendió en las últimas horas al contar que está de novio. Y su pareja también tiene paso por el universo de los realities.

La noticia la dio a conocer en Gossip (Net), donde la producción lo sorprendió con un mensaje de su novia. "Pasaba por acá a dejarte un saludito y un beso enorme porque ya te extraño. Me acostumbré a dormir con vos, y anoche dormí muy mal porque no estabas”, dijo una joven rubia, y su cara resultó conocida para los ojos televisivos.

“También quería darte las gracias por la persona que sos conmigo, y por la persona que soy yo cuando estoy con vos”, agregó. “Sos una persona increíble que agradezco haber conocido y lamento no haberlo hecho antes. Gracias por la confianza que me tuviste desde un principio”, continuó. Un mensaje sentido dicho por alguien con un costado artístico y un breve paso en la pantalla chica.

El ensaje de Samantha Herdt para Joel Ojeda (Net TV)

Se trata de Samanta Herdt, participante de Survivor Expedición Robinson, que emitió Telefe el año pasado. “Me motivó la experiencia de supervivencia,ya que me llamó la atención porque yo soy de otro palo, vengo de lo artístico, del modelaje, el canto, la actuación", le dijo la joven de Entre Ríos a Teleshow en agosto pasado, luego de su eliminación del certamen.

Allí, paradójicamente, dijo que no le gustaban los realities tipo Gran Hermano: “No aguantaría ni loca siete meses encerrada en una casa”, argumentó. Dijo que le gustaba entrenar y que había sido profesora de zumba. Y vaticinaba sus planes a futuro.

"Tengo muchísimos proyectos, aspiro muy alto. Me estoy enfocando en la música, ya tengo una banda y me gustaría triunfar en ese ámbito. También me gusta la actuación, el modelaje y la danza", enumeró. En su hoja de ruta no figuraba enamorarse aunque, se sabe, el amor llega cuando uno menos lo espera.

Samanta Herdt durante la época de Survivor

Volviendo a la pantalla de Net TV, Joel escuchó el mensaje de su novia embargado por la emoción. “Con Samanta nos conocemos hace muy poco tiempo, pero desde el primer momento tuvimos una conexión muy particular. Me encanta y tengo muchas ganas de seguir conociéndola”, aseguró ante Pilar Smith y su panel.

Pero la historia no terminó allí. Al poco tiempo, subieron un video conjunto en sus cuentas de Instagram, la manera 2.0 de oficializar los romances. Bailando, enamorados, sonrientes, relajados. Postales de una historia de amor que da sus primeros pasos.