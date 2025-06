Murió el papá de Joel Ojeda, ex Gran Hermano: el sentido mensaje de despedida

Joel Ojeda despidió a su padre con un mensaje conmovedor en redes, recordando momentos inolvidables y su amor incondicional (Video: Instagram)

Joel Ojeda, exparticipante de Gran Hermano 2023-24 (Telefe), comunicó el fallecimiento de su papá con un emocionante mensaje publicado en redes sociales. El joven despidió al hombre que marcó su vida con una carta sentimental de memoria y gratitud, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. La pérdida se produjo apenas siete semanas después de un video viral en el que padre e hijo habían protagonizado un reencuentro emotivo en la casa donde el hombre se había criado en su infancia.

“Se nos fue una leyenda”, escribió Joel en el posteo, acompañado de imágenes íntimas, registros familiares y momentos compartidos que reflejan un vínculo cercano y amoroso. La despedida llega tras un largo proceso de enfermedad que incluyó internaciones, cuidados paliativos y múltiples cuadros clínicos complejos. En mayo, Joel había relatado que su padre sufría cáncer de próstata tratado con hormonas, además de una neumonía que agravó su estado en medio del descenso de temperaturas. El cuadro se había complicado por la presencia de una sonda urinaria e infección, según detalló entonces desde sus redes.

El padre de Joel Ojeda falleció tras enfrentar varias complicaciones de salud, incluida una neumonía agravada durante el invierno

Siete semanas antes del fallecimiento, Joel Ojeda había subido un video que, sin saberlo, se convirtió en un registro valioso de su historia familiar. El clip, compartido en sus redes, relató una situación inesperada: en el marco de un sorteo que organizó para un show, una de las ganadoras le reveló que conocía a su padre y que él se había criado en su casa.

“Le escribí porque necesitaba su nombre para darle las entradas. Y me pone: ‘Nosotros conocemos mucho a tu papá, lo queremos un montón, se crió en esta casa’. Yo leí eso y no lo podía creer. Le pregunté a mi papá y me dijo: ‘Sí, es verdad. Tita, vamos, por favor’”, contó Joel en el video.

El sábado siguiente lo subió al auto y fueron hasta Villa Luro, donde se encontraron con los actuales dueños de la casa que había sido parte de la infancia de su padre. Allí grabaron un recorrido por los rincones que marcaron sus primeros años.

El mensaje de Joel incluyó agradecimientos al Hospital de Trauma de Los Polvorines por acompañar los días finales de su padre

“¿Dónde estamos?”, le preguntó Joel. “En Villa Luro, en la casa donde prácticamente me criaron… desde los primeros años de mi infancia hasta los ocho y pico”, responde el hombre conmovido.

Durante el reencuentro, el padre relató anécdotas de su niñez, como las carreras con autitos llenos de plastilina sobre el asfalto, y saludó con cariño a personas del barrio que lo reconocieron después de décadas. “Fue un momento muy hermoso”, resumió Joel en el final del video.

La publicación con la que Joel Ojeda comunicó la muerte de su papá incluyó una hermosa carta donde reconstruyó a través del relato la personalidad de su padre: su mirada, su guitarra, sus asados, sus mates.

La publicación de Joel Ojeda destacó la personalidad de su papá, desde su pasión por la guitarra hasta los recuerdos de infancia

“Estoy orgulloso de vos. El ser humano más imperfectamente perfecto que conocí en mi vida, mi propio papá. Nadie que haya compartido un rato con vos se olvidará de tu mirada tan profunda y expresiva. Recorriste el mundo plantando sueños y regalando alegrías con tu guitarra”, escribió.

Un hombre que arreglaba cosas, que cocinaba en las reuniones familiares, que enseñaba desde el hacer. En uno de los pasajes más emotivos, Joel expresó su incertidumbre sobre cómo llenar el vacío: “¿Quién me va a prender el fuego del asado en la obra? ¿Y quién me va a cebar esos mates tan ricos que solamente vos sabés hacer?”.

El mensaje incluyó un agradecimiento al Hospital de Trauma de Los Polvorines, donde su padre fue tratado durante los últimos días. También extendió su gratitud a médicos, enfermeros y personal administrativo que acompañaron el proceso final de internación. La última línea del texto fue contundente: “Te amo con toda mi alma y te amaré hasta el último día de mi vida cuando nos volvamos a encontrar”.

Como reflexión final, Joel compartió una exhortación pública a no postergar los abrazos ni el perdón. “¿Qué estás esperando para ir a abrazar a tus padres? Perdonalos por sus errores y abrázalos hasta que te duelan los brazos, porque un día simplemente ya no están más. Y te juro que duele como si te pasara un camión por arriba”, concluyó.