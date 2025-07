Lali Espósito quedó obnubilada por un participante de La Voz Argentina: “Tenemos un vínculo de hace mucho tiempo”

La presentación de Ambrosio Cantú en La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Continúan las audiciones a ciegas de La Voz Argentina y este domingo los cuatro equipos se disputaron a un participante que se destacó con una versión muy personal de “Mamma Mia” de ABBA. Se llama Ambrosio Cantú y consiguió que todos lo que quieran sumar a sus filas, pero Lali Espósito fue la vencedora.

El muchacho es oriundo de Mendoza, vivió en España y cantaba en las calles de Valencia. Fue acompañado por sus hermanos durante la audición, y cuando interpretó el hit de la banda sueca en clave acústica, tocando él mismo una guitarra criolla, consiguió que Lali se dé vuelta al mismo tiempo que Luck Ra, luego los Miranda! y hacia el final de la actuación se sumó Soledad.

Cuando llegó el momento de convencerlo, la intérprete de “Fanático” y “Diva” fue con todo, pero él fue quien dio el primer paso. “Vos Lali en su momento me mandaste un saludo cuando actué allá en España”, aseguró el concursante. “O sea que tenés que venir acá Ambrosio. He sido generosa en el pasado”, comentó ella, con picardía.

El participante de La Voz Argentina que obnubilo a Lali Esposito: "Tenemos un vinculo de hace mucho tiempo" (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Luego, el muchacho contó que durante el tiempo que estuvo en España se presentó en Got Talent, la versión de ese país del ciclo que acá en Argentina animaba Lizy Tagliani, y que Lali le había dado ánimo a través de un video. “¡Sí, es verdad! Nos representabas allá en España, sos vos...”, recordó ella, para bromear con que él la iba a elegir a ella. “Ay chicos, yo los quiero mucho, pero es obvio...”, remató.

Luck Ra, por su parte, puso en dudas a la cantante. “¡Ni se acuerda!”, lanzó, mientras que La Sole jugó sus cartas. “Te voy a decir una cosa, es otro formato y además, si hay una relación previa, levanta sospechas. No podés ir al equipo de Lali porque es sospechoso”, dijo, con humor.

Pero Lali siguió firme y continuó seduciéndolo para que se una a su team. “Ambrosio, vos y yo sabemos lo que sentimos el uno por el otro, porque tenemos un vínculo de mucho tiempo. Nadie te va a entender como yo. Yo entendí lo que te estaba pasando en ese momento, te mandé el mensaje para darte fuerza y la fuerza te trajo hasta La Voz Argentina para que esto suceda. ¡Ambrosio te lo pido por Dios!”.

"Tenemos un vínculo de mucho tiempo. Nadie te va a entender como yo", le dijo Lali Espósito a un concursante en La Voz Argentina (Telefe)

“Mirá cómo chamulla, no se puede creer, la gente se da cuenta de todo”, se quejó la folclorista, seguida por Ale Sergi, quien tampoco se quedó atrás. “No Ambrosio, no es así. Lo que pasa es que también está bueno dejar el pasado atrás y empezar una relación nueva de cero. No tenemos nada más en común que haberte escuchado y haber alucinado con tu voz”.

Cuando llegó el momento de la definición, el concursante expuso los motivos de su decisión que no tuvo sorpresa, a diferencia de otros concursantes que terminan sorprendiendo en la elección de sus equipos. “Voy a seguir mi corazón y lo que he venido a buscar estando acá. Así que me voy a ir con Lali”, anunció.

La actriz muestra su lado más competitivo en el talent show a la hora de llevarse para su grupo a los participantes más virtuosos. Sus cruces con Soledad Pastorutti son de los más entretenidos. Las dos se enfrentaron por Alan Lez, quien interpretó “Prisionero” de Miranda! “La gente cree que soy estructurada, hay un preconcepto, pues no mi ciela, ayudame a demostrar que eso no es así”, le pidió la intérprete famosa por hits como “Tren del cielo” y “El Bahiano”. “Yo lo que veo en Sole es una desesperación lógica porque se gastó el bloqueo”, señaló sin eufemismos. Y añadió: “Yo tengo la tranquilidad de que sé que este es tu equipo, no tengo que convencerte con nada tan extraño”.