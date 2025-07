Una exGran Hermano denunció que sus empleados le robaban muebles y rompió en llanto: “Me siento traicionada”

La excompetidora Carla Chula De Stéfano contó que dos personas planificaron cómo robarle (Video: Instagram)

Lo que empezó como un sueño después de Gran Hermano se convirtió en una pesadilla inesperada para Carla Chula De Stéfano. Alejada del juego y enfocada en su vida como emprendedora, la exparticipante apostó todo a su local de muebles y decoración, que creció gracias al apoyo de sus seguidores. Pero el éxito también trajo decepciones. Esta semana, quebrada por la angustia, contó públicamente que descubrió una traición en su propio equipo de trabajo: dos empleados le robaban mercadería y revendían sus productos a espaldas de ella.

“Súper angustiada. Espero que lo sepan comprender”, escribió al pie del video que subió a sus cuentas, donde, entre lágrimas, explicó el modus operandi que le había generado una profunda decepción. Según sus palabras, vivió una particular situación con dos empleados de su negocio que la descolocaron por completo. “Vendían mis muebles y la plata se la quedaban entre ellos dos. Esto lo hacen desde no sé cuándo”, lamentó la exparticipante. Para Chula, no se trató de un hecho aislado, sino de algo planificado: “Fuimos víctimas de una estafa, de hurto. Formaron una especie de asociación ilícita”, denunció, visiblemente conmovida.

El video, que rápidamente se viralizó, mostró a De Stefano atravesando uno de sus momentos más difíciles como empresaria. “Siento mucha decepción, no quiero perder la confianza en el resto de la gente que trabaja con nosotros porque son laburadores y buena gente. Jamás morderían la mano del que les da de comer”, expresó entre lágrimas. Y agregó, con tono firme: “No quiero dejar de creer en el equipo de Chula”.

Chula contó el mal momento que afectó a su negocio

En su descargo, también recordó sus inicios como emprendedora durante la pandemia, cuando, embarazada de nueve meses, recorría distintos lugares para vender tazas: “Me iba a repartir tazas en lugares inhóspitos, con miedo a que me roben”, dijo, con crudeza.

Consciente del impacto que sus palabras podían tener en otros emprendedores y trabajadores, dejó una reflexión: “Si no te alcanza la plata para vivir, hacé buena letra en tu trabajo para que te asciendan y te aumenten el sueldo. Andá de frente y pedile aumento al que te está dando laburo”. Y, fiel a su estilo directo, concluyó con una frase que generó repercusión: “Buscate un segundo laburo, laburá 14 horas como hacemos nosotros. No muerdas la mano del que te da de comer. No se hace eso”.

Como suele suceder en el mundo virtual, la respuesta del público no fue unánime. Si bien muchos seguidores y otros emprendedores le brindaron su apoyo y destacaron su esfuerzo, también hubo quienes cuestionaron el manejo que tenía con sus empleados. Entre los comentarios más críticos, un usuario le preguntó sin rodeos: “¿Chula, les pagabas bien a los empleados o los negreabas?”. Lejos de evitar el tema, la ex Gran Hermano optó por contestar con ironía: “Los tengo con un chip, si salen del local o paran de trabajar, les da una descarga eléctrica”.

"Me siento traicionada", aseguró la Chula sobre la actitud de sus empleados (Instagram)

La historia no tardó en generar debate. Mientras algunos usuarios elogiaban su transparencia y el esfuerzo que mostró durante años para levantar su emprendimiento, otros la acusaron de victimizarse y no asumir la responsabilidad como empleadora. Pero más allá del revuelo mediático, para Chula este episodio dejó un aprendizaje amargo. Porque, aunque la fama y el éxito comercial puedan traer oportunidades, también la expusieron a traiciones difíciles de digerir.

Hoy, lejos de la casa de Gran Hermano pero más cerca que nunca de su público, Chula enfrenta una realidad donde la confianza es tan valiosa como la mercadería que vende. Y aunque las redes sociales fueron su espacio de desahogo, el golpe que recibió en su propio negocio todavía duele.