Leonardo Sbaraglia y el desafío de hacer de Carlos Menem: “Traté de entenderlo, no de juzgarlo”

“Creo que la serie no le escapa a nada, no es light, y se hace cargo de quiénes eran las personas que estaban en el poder en ese momento y de lo que fueron las heridas de esa Argentina”, afirma Leonardo Sbaraglia -entrevistado por la agencia EFE- al reflexionar sobre su papel en Menem, la biopic sobre el expresidente, el riojano Carlos Saúl Menem.

Este miércoles 9 de julio, Amazon Prime estrena una serie de seis episodios que explora la vida pública y privada de uno de los presidentes más controvertidos de la historia reciente argentina. Más de 35 años después de la llegada al poder de Menem, la figura del exmandatario sigue generando debate, y la serie busca ofrecer una mirada distinta sobre su legado.

La producción, dirigida por Ariel Winograd y producida por Mariano Varela, se adentra en la complejidad del personaje. Sbaraglia, protagonista de la serie, relata que su proceso de interpretación implicó sumergirse en la humanidad de Menem: “Siento realmente que entré adentro de él o él entró adentro mío”.

Trailer de Menem, la serie

El actor detalla que nunca antes había realizado un trabajo tan exhaustivo para un personaje, y que el proceso incluyó un intenso trabajo de documentación, conversaciones con allegados al expresidente y la observación de numerosos videos para captar su comportamiento, forma de caminar y moverse. Para lograr la voz característica de Menem, Sbaraglia trabajó con una foniatra, consiguiendo reproducir el acento riojano, muy distinto a su propio acento porteño. “Yo nunca había hecho un trabajo tan completo para un personaje”, reconoce, y menciona que acumula anécdotas “para escribir un libro”.

El compromiso de Sbaraglia con el papel sorprendió incluso al director. Winograd recuerda que durante el rodaje, en ocasiones se dirigía al actor como “Carlos” en vez de “Leo”, ya que Sbaraglia adoptaba la actitud y los gestos del presidente incluso fuera de cámara. El proceso de caracterización también requirió un trabajo minucioso en vestuario y maquillaje, dadas las diferencias físicas entre el actor y el expresidente.

La serie, titulada simplemente ‘Menem’, ya ha generado controversia antes de su estreno. Carlitos Nahir Menem, hijo del exmandatario, presentó una solicitud para impedir la emisión en Amazon Prime, argumentando que Zulemita Menem, hija del político, fue la única que negoció con las productoras, sin considerar la opinión de Carlitos.

Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia como Zulema Yoma y Carlos Menem. “Aprendí que Menem era un tipo con un gran magnetismo y un gran misterio”, reflexiona el actor.

Por su parte, Varela, productor de la serie, niega cualquier injerencia de la familia Menem en el guión, incluidos Eduardo (‘Lule’) y Martín, sobrinos del expresidente y miembros destacados del actual Gobierno de Javier Milei. “Siempre sentimos que podíamos hacer las cosas con libertad”, asegura Varela a EFE.

El origen de la serie se remonta a la experiencia personal de Varela, quien mantuvo numerosas conversaciones con Menem en los años previos a su muerte en 2020. Varela relata que el exmandatario no mostraba preocupación por su legado y que sus charlas eran de carácter personal, abordando temas como el arrepentimiento. “Y mirando hacia atrás, una persona tan sabia, de casi 90 años, decía que sí”, revela Varela sobre las reflexiones del expresidente.

La narrativa de la serie evita adoptar una postura ideológica explícita. “En la serie Menem no hay una ideología detrás, contamos una historia, ponemos la narrativa por encima de los hechos históricos”, sostiene Varela. Winograd añade: “Es casi una serie sobre un político pero que no habla de política. Bueno, al decir que no habla de política, estás hablando de política. Pero tratamos de que se sienta como un documental, ahí viviendo de cerca a estos personajes”.

El actor Leonardo Sbaraglia, caracterizado como el que fuera presidente de Argentina entre 1989 y 1999 Carlos Menem, en un fotograma cedido por Amazon Prime Video de la ficción dramática "Menem", que podrá verse a partir del 9 de julio (EFE/ Federico Romero/Amazon Prime Video)

La figura de Menem sigue dividiendo aguas en Argentina. Nacido en 1930 en La Rioja, provincia de la que fue gobernador y a la que representó en el Congreso, Menem llegó a la presidencia en 1989 y fue reelegido. Durante sus diez años de gobierno, de 1989 a 1999, implementó reformas de corte neoliberal que estabilizaron la inflación, pero también incrementaron la pobreza y la desigualdad. “Carlos Menem era muchas, muchas cosas y la serie las cuenta muy bien. Creo que es muy transparente respecto de lo que ocurrió en Argentina en esos años”, afirma Sbaraglia, mientras que Winograd define la producción como “un viaje a los años 90”.

Sbaraglia, Winograd y Varela eran jóvenes durante los gobiernos de Menem. El actor distingue entre su experiencia personal de aquellos años y el desafío de interpretar al expresidente: “En su momento di mi opinión sobre él, pero acá me metí adentro del ser humano y traté de entenderlo y no juzgarlo. Es un personaje tremendamente variopinto”.

La serie ‘Menem’ busca retratar la complejidad de una figura que, décadas después de su paso por la Casa Rosada, sigue generando debate y controversia en la sociedad argentina.

Fuente: Agencia EFE