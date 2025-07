Dani La Chepi se emocionó en la mesa de Juana Viale: "Esta película es mi primer protagónico" (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

Después de varios años triunfando en las redes, como en el teatro, Dani La Chepi dio el salto. La actriz fue invitada a Almorzando con Juana (Eltrece) en donde manifestó su alegría por El novio de mamá, película que protagoniza junto a José María Listorti.

Allí se emocionó al contar que este es su primer papel protagónico y que lo obtuvo después de realizar un casting. “Esta película se estrena el 17 de julio en vacaciones de invierno. Nicolás Silbert es uno de los directores, junto a Leandro Mark, y se encaprichó en llamarme. Él quería que yo fuese Lucía”, contó.

En ese momento, la influencer reconoció que no quería audicionar para el papel principal. “Esto del casting es una frustración constante. Es como Tinder”, aseveró, mientras que Juana Viale le daba la razón. “Es terrible, pero necesario”, admitió. Por su parte, Favio Posca comparó el cambio de época: “Antes era un ‘yo no hago casting’ si más o menos tenías un nombre. Ahora se puso de moda el casting por los directores extranjeros y está bueno”.

Dani La Chepi se conmovió al hablar de su primer protagónico en "El novio de mamá" (Almorzando con Juana, Eltrece)

“Uno lo padece al casting. Es one shot. Estás actuando para alguien que te está viendo del otro lado de la pantalla y en pandemia los casting eran por Zoom. Tenías que hacer que hablabas con alguien y agarrabas un vaso como si fuera un teléfono”, relató, sobre el proceso al que muchos actores se someten para obtener un rol.

“Bueno, cuando fui a este casting les dije de una ‘si no quedo, avísame porque tengo shows...’. porque una está acostumbrada. Cuando me llamó la producción y me dijeron que había quedado, pero no para este otro personaje sino para la mamá. Después me contaron que el novio era José María Listorti y que la mamá era yo, así que es mi primer protagónico”, señaló, conmovida, con los ojos vidriosos, momento en el que comenzaron a aplaudirla en la mesa.

“Es el remo, la constancia y no perder la esperanza. Es una película hermosa, con un gran elenco. Jorgelina Rossi está muy bien. Lo lindo de esto es que es una película para toda la familia y es argentina”, destacó Dani, sobre la producción que tendrá su estreno en los cines y luego se verá por Disney+. “Está tan bien hecha, tan bien dirigida y la producción de Pampa Films que son, apuestan y siguen apostando”, resaltó.

José María Listorti y Dani La Chepi en "El novio de mamá" (Crédito: Star Distribution)

Chepi destacó el trabajo de José María Listorti, quien compone a la nueva pareja de una mujer que enviudó y es madre de dos hijos. “Te emocionás mucho. José María la está rompiendo”, señaló, en alusión a que demuestra otras facetas, además de la de comediante. “Es un gran actor, un gran compañero y logró un personaje hermoso. Todo tipo que vaya puede ver esto de querer ganarte a los hijos de tu pareja, el estar desde hace mucho sin pareja. Tiene muchas aventuras y hay caras nuevas”, detalló.

La película se grabó en enero de este año en Bariloche y la trama sigue la historia de Leonardo (Listorti), un optimista agente de viajes que se enamora de Lucía, el personaje de Dani La Chepi, una madre que busca reconstruir su vida tras una etapa difícil. Sin embargo, para que Leonardo pueda formar parte de esta nueva familia, deberá superar un gran obstáculo: ganarse la aceptación de los hijos de Lucía, Coco y Pipa. En un intento por acercarse a ellos, Leonardo se ofrece como niñero en un viaje al sur.

El elenco incluye la participación especial de Jorgelina Aruzzi y de los influencers Alejo Cruzado Antonelli y Facundo Espinosa, más conocidos como Alex Pelao y Facha Espi. También participan Jerónimo Freixas, Francina Di Carlo, Fausto Fallesen, Tomás Limansky y Manuel Pérez Erramouspe.