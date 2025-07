Santiago del Azar contó por qué borró los mensajes que le había enviado a Melody Luz y reveló qué había escrito

Cruces, acusaciones de violencia y rencor, la separación entre Santiago del Azar y Melody Luz tuvo todo tipo de condimentos. Sin embargo, a más de una semana de su ruptura, la bailarina y el cocinero siguen descargando su furia. En ese marco, días atrás, el chef había filtrado una conversación íntima entre ellos, en la cual había eliminado mensajes, lo que provocó el enojo de la joven. Así las cosas, ahora el influencer dio explicaciones de lo sucedido.

Al comenzar su defensa, el cocinero habló de los dichos de la bailarina, en los cuales lo trataba de violento. “Como me describe soy un psicópata”, aseguró Santiago, en diálogo con Puro Show (eltrece) y luego acusó a la joven de iniciar el escándalo: “Todo este show lo armó ella”. En ese marco, el chef también se refirió al episodio que provocó el final de su vínculo con Luz: “Claramente yo no fui violento. Yo lo único que dije es: decile a Alex que se vaya, te vi acostada en la cama con él, no quiero que esté en la cama con vos. Eso fue lo único”.

El chef subrayó que esa fue la extensión de su accionar y que nada de lo sucedido justifica las calificativos negativos que, según él, Melody ha difundido en entrevistas y redes sociales. Su declaración apunta a mitigar la escalada mediática, reafirmando que su reacción estuvo, en todo momento, dentro de límites razonables, y centrando el abordaje del conflicto en la exposición pública que, según su mirada, ha alimentado la controversia.

La furia de Melody Luz luego de que Santiago del Azar mostrara sus chats íntimos

Recordando aquel momento de su separación, Del Azar afirmó: “Le toqué dos veces el timbre, nunca le pateé la puerta, nunca la insulté”. El conflicto entre Santiago del Azar y Melody Luz se vio intensificado por la publicación de una serie de chats en las redes sociales de la bailarina. Según la exposición hecha por Melody, estos mensajes evidenciaban un trato inapropiado por parte de del Azar. El propio chef respondió a esta acusación, ofreciendo su versión respecto al contenido y el contexto de dichos mensajes.

Santiago admitió haber eliminado algunos chats, aclarando que el tono de esos textos tenía que ver con el cierre emocional de la relación y no con insultos ni faltas de respeto. Los fragmentos destacados por Melody Luz, de acuerdo a del Azar, correspondían a frases como: “Fuiste lo peor que me pasó, no quiero verte más, me la hiciste”. Luego, cuenta que la respuesta de Melody fue contundente: “con todo lo que me dijiste, no vuelvo nunca más”. Del Azar justificó la eliminación de los mensajes por un impulso generado en el marco del desamor, señalando: “Lo borré de pel... enamorado”. Pese a la dureza de sus palabras, remarca que nunca recurrió a la agresión verbal directa hacia su ex pareja.

En ese marco, el chef también reflexionó sobre su vínculo y expresó palabras de cariño hacia Melody: “Yo la pasé muy bien con ella, tuve una linda corta relación. Viví la etapa de enamoramiento que es la etapa más linda que vivís en una relación. Entonces, para mi fue amor”.

Por último, hizo referencia a los mensajes que la bailarina le envió en horas de la madrugada y él dio a conocer en Mujeres Argentinas (eltrece). “No lo tendría que haber dicho por la intimidad que tenemos y por respeto a Alex. Admito el error. Yo siempre admití todos mis errores. Si hubiese sido agresivo, me hubiese hecho cargo pero te acabo de ver en la cama con tu ex... ¿cómo querés que reaccione?“.

En las imágenes difundidas por el cocinero podía leerse un mensaje en el que Azar le decía. “Te comportaste como un g...porque jamás me habían hecho el amor así. Ni nada de todo lo lindo”, decía el chat de Melody. Acto seguido del Azar le respondía: “Y no, porque yo te hacía el amor enserio, con amor”.

En ese marco, la bailarina comentó: “Y no te quería perder”. A lo que Santiago respondió de forma tajante, dando por terminado el tema: “Basta Mel, no duermo hace cuatro días”. Al enterarse de esto, Luz expresó su furia en LAM (América). “Poco hombre igual, yo nunca mostré ninguna conversación. La verdad que teníamos buenas relaciones. Corté con mi pareja, fui a buscar se...lo encontré, pero después me dejó deseando”.