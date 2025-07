El hermano de Mariana Nannis habló de su conflictiva relación reveló lo peor que ella le hizo: “Me hizo brujerías”

Gonzalo Nannis: "No tengo dudas de que Mariana me hizo brujerias"

Entre cruces, indirectas y conflictos, la familia Caniggia no abandona el centro de la tormenta. Luego de la reconciliación de Alex y Melody Luz, y su posterior pelea con Mariana Nannis, el que salió a dar nuevos detalles de la crisis familiar fue Gonzalo, el hermano de la mediática. En ese marco, el tío de Charlotte contó por qué discutieron, desde cuándo no hablan y reveló lo peor que ella le hizo.

“Nuestra relación es cero. No me hablé más. La última fue en noviembre, no pienso hablarle”, comenzó diciendo Gonzalo en diálogo con LAM (América). Acto seguido, el hermano de Mariana explicó cómo inició su pelea años atrás: “Temas de plata, la sucesión. La pelea viene de hace mucho, de hace 25 años. Pero ya está perdido. Pero el tema de la sucesión sí, porque tardó ocho años y medio en presentarse. Me hizo perder dos años más con un abogado que nunca fue a verla. Y todas cosas a propósito para que no tenga nada. Porque quiere que no tenga nada. Porque sabe que la voy a ir a buscar. Soy Escorpio. La voy a ir a buscar, ella lo sabe. Para que me explique por qué hizo todo lo que me hizo”.

El hermano de Mariana Nannis habló de su conflictiva relación y contó los problemas económicos que ella tiene

Fue entonces cuando, la periodista Candela Mazzone le preguntó: “¿Qué sabes de la vida de tu hermana? Porque hoy es bastante incierto. Estaría viviendo en la casa de unos amigos vecinos, porque tuvo que irse de donde estaba, estaría trabajando en una parrilla”. Luego de unos segundos, el exrepresentante de Claudio Paul dijo: “De ahorros no creo, porque yo tengo entendido que cuando apenas se separó cobró un dinero importante al principio y después de la pandemia se fue a vender uno de los dos departamentos que tenía en Miami, y me dijeron que a los diez meses se quedó sin un peso, que se la patinó toda. Es compradora compulsiva. Tenía que vender uno para pagar lo que se debía del otro. El problema es que no le da la cabeza, solo le da para gastar. Fue la gran discusión que siempre tuvo con con Claudio”.

En ese sentido, el tío de Alex y Charlotte reveló los problemas económicos que generó Mariana: “Y es bastante incierta, pero de una persona que tiene un departamento vacío durante 30 años y paga 100.000 de impuestos y mantenimiento por año en 30 años. Son tres palos y pico, o sea, el doble de lo que cuesta el departamento.No le da para hacer negocios. No salió A mi papá”.

Gonzalo Nannis dio detalles de su conflictiva relación con Mariana

Al respecto, la comunicadora destacó que tiempo atrás circulaban los rumores de que la mediática había hecho brujerías. Lejos de negarlo, Gonzalo afirmó: “A mí seguro que sí. No tenga duda. Mi vieja decía dos cosas que siempre me quedaron grabadas. Me miraba y decía: “Esta es una hija de p...”. Pienso que solo el tiempo acomoda las cosas. Viste que las madres ven cosas que uno a veces no ve”.

“¿La querés a Mariana?”, le consultó la periodista. Sin embargo, de forma tajante, el hombre contestó: “¿Es un chiste la pregunta? No, no. Le di muchas chances. Demasiadas. Pero ya me cagó demasiadas veces. Y la última fue haciéndome poner un abogado para la sucesión. Si mi hermana llegase a pasar dos días de lo que yo pasé, se mata. Con esto te estoy diciendo lo mal que la pasé yo. Y ella es culpable de todo esto. Ahora, si vos me preguntás quién es mejor y mi hermana es familia, o para mí lo era, pero me parece mejor él, pero no porque sea buen tipo, sino porque no es familia. Entonces me parece peor ella que él”.