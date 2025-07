Soledad Pastorutti se enojó con Luck Ra en La Voz Argentina: “Sos un pibito insolente”

Soledad Pastorutti y Luck Ra protagonizaron un cruce por el bloqueo estratégico durante una audición en La Voz Argentina (Video: La Voz, Telefe)

Un fuerte cruce entre Soledad Pastorutti y Luck Ra alteró el clima del último programa de La Voz Argentina 2025, el reality musical que emite Telefe. La discusión se produjo durante la audición de Lucía Lencina, una joven de 25 años oriunda de Castelar, cuya historia personal y performance sobre el escenario generaron un clima de alta emotividad. La tensión escaló cuando Luck Ra utilizó el bloqueo contra Pastorutti para quedarse con la participante, desatando el enojo de la cantante: “Sos un pibito insolente”, lanzó, visiblemente molesta.

Antes de subirse al escenario, Lucía compartió un relato íntimo que conmovió a todos en el estudio. “Tenía mi fan número uno, la persona que más me acompañaba y con la que más me entendía, era mi mejor amiga desde los seis años. Por culpa de la pandemia y del covid, la perdí. Yo sé que me ayuda un montonazo desde arriba y no hay día que no la piense”, confesó, entre lágrimas.

La joven relató que su pasión comenzó desde muy chica, en el ámbito familiar. “El arte siempre estuvo muy presente en mi casa. Desde que nos despertábamos hasta que nos acostábamos, era con mi mamá cantando”, recordó. Su padre, Rafael, acompañó su relato destacando el recorrido de su hija en la música: “Ella empezó desde muy chiquitita. Iba a un colegio donde la formaron con mucha comedia musical y no paró nunca”.

Además de su vocación artística, Lucía logró recibirse hace pocos meses como tripulante de cabina, y actualmente administra un local donde realiza extensiones de pestañas. “Mientras trabajo, les canto a mis clientas”, relató con naturalidad. Su vida transcurre rodeada de afectos, ya que toda su familia vive en la misma cuadra, según ella misma contó.

La emoción generada por la historia de Lucía quedó opacada por la controversia que surgió minutos después. Durante su interpretación de “Amiga traidora”, una balada cargada de dramatismo, Luck Ra bloqueó a Pastorutti, impidiéndole sumar a la participante a su equipo. Pastorutti no ocultó su fastidio: “A mí no me gustó”, expresó con sinceridad. Y, sin filtro, sentenció: “Sos un pibito insolente”.

Luck Ra intentó minimizar el impacto de su decisión. “No es momento de hablar de mí. ¿O qué, cuando apretabas también ibas a hablar de vos?”, retrucó, buscando correr el eje de la discusión. El cantante cordobés, exponente de la nueva generación de artistas populares, intentó mantener un tono más distendido pese a la incomodidad del momento.

Mientras la tensión se hacía evidente, los demás integrantes del jurado intentaron descomprimir la situación. Lali Espósito, con su estilo descontracturado, comentó: “Te la jugaste amigo. Bloqueando a La Sole”, mientras que Juliana Gattas elogió el riesgo asumido: “Me gusta tu juego, eh”.

La escena dejó en evidencia las diferencias de estilo entre los coaches. Pastorutti, referente del folklore nacional y con varios años en el programa, mostró su molestia por lo que consideró una falta de respeto. Luck Ra, por su parte, defendió su estrategia y mostró seguridad en su jugada, consciente de que la dinámica del programa permite este tipo de movimientos.

Lucía, ajena a la controversia que se gestaba entre los coaches, agradeció la oportunidad con emoción. Su interpretación y su historia de vida habían logrado conmover al público y a los jurados. “Es un sueño cumplido estar acá. Lo soñé hace tanto…”, expresó la participante, quien dio un paso clave en su carrera musical.

El momento dejó uno de los cruces más comentados de la temporada y reflejó cómo la competencia en La Voz Argentina trasciende el plano musical para poner en juego las personalidades y estrategias de los propios jurados.