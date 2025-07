Nicole Neumann y Fabián Cubero festejaron el cumpleaños de su hija menor

Fabián Cubero celebró el cumpleaños de Sienna junto a su familia ensamblada (Instagram)

Sienna, la hija menor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, cumplió once años y tuvo una jornada de festejos y saludos virtuales. A lo largo de todo el día, la niña celebró junto a sus hermanos y sus padres y sus familias ensambladas. Y si bien la modelo y el futbolista no logran establecer una buena convivencia definitiva luego de la separación, al menos por este día hicieron una tregua virtual por el bienestar de su hija.

En el orden cronológico, Nicole fue la primera en mostrar el festejo. En sus historias temáticas, mostró una gran torta de cumpleaños con un motivo temático orientado a la equitación, uno de los hobbies de Sienna. Entre caballos, herraduras y ámbito campestre, sobresale un 11 en tonos dorados, una línea cromática que se traslada a los souvenirs. Chuni, como llaman a la cumpleañera, posó con el uniforme escolar y con su hermano menor en brazos, Cruz, fruto de la relación de su madre con Manu Urcera.

A la noche, Sienna celebró junto a sus hermanas Indiana y Allegra, su papá Fabián, su actual pareja Mica Viciconte y Luca, el hijo de ambos. La familia ensamblada fue a cenar a un restaurante, y allí Chuni sopló una velita, con su hermano a upa y el “Feliz cumpleaños” de fondo, cantado por propios y ajenos y coronado con aplausos de todo el salón. “Muy feliz cumple mi Chinita linda. Te deseo lo mejor, sos un amor de persona, nunca pierdas esa alegría y ese humor tan lindo que tenés. Te amo, te adoro”, escribió el excapitán de Vélez.

Sienna Cubero con Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera

La torta ecuestre de Sienna Cubero

Durante toda la jornada, Sienna recibió el saludo de su familia en las redes sociales. Nicole Neumann compartió un mensaje acompañado de imágenes familiares, en donde repasó distintos momentos junto a su hija menor. En las fotografías, la niña aparece en escenas de playa, viajes y actividades junto a su madre y sus hermanas.

En una de las imágenes, la niña viste un enterizo rosado con la imagen de un caballo, marcando desde muy pequeña su fascinación con el mundo ecuestre, mientras que en otra se la observa junto a su madre, en un momento de cercanía familiar. “Feliz cumpleaños, chiquita de mamá. Mi aventurera, la positiva, la resolutiva, la hermana menor. Te amo. Feliz vuelta al Sol, mi pequeña amazona, compañera de pasiones”, escribió la modelo en su publicación.

El emotivo video que subió Nicole Neumann por el cumpleaños de su hija Sienna

Viciconte, por su parte, también saludó a Sienna a través de sus redes sociales. Subió una foto en la que aparecen juntas compartiendo una merienda en familia, acompañadas por Luca, el hijo de la panelista con Fabián Cubero. El mensaje fue: “Feliz cumple, Sienna. Te amamos un montón y que disfrutes de tu día”. Desde que formalizó su vínculo con el exfutbolista, Mica mantiene una relación cercana con Sienna y las hijas de Neumann, evidenciada a través de sus mensajes y publicaciones.

En una entrevista reciente, Nicole relató cómo habían tomado Indiana, Allegra y Sienna la llegada de Cruz Urcera, y reparó en un detalle puntual de la cumpleañera. La modelo reconoció que las dos hijas menores atravesaron momentos de celos, aunque no siempre lo expresaron con palabras. “La más chiquita, sí. Nunca me lo dijo, pero yo me daba cuenta”, afirmó Nicole. Y reveló una frase que la marcó: “Una vez me tiró: ‘Vos me cambiaste por tu hijo’. ¿¡Qué!?”. Aunque aclaró que la relación entre sus hijas y el bebé evolucionó favorablemente: “Lo aman, pero mal”, resumió, y esa frase cobra sentido en fotos, videos y palabras en el que las tres chicas le demuestran todo su afecto a su hermano menor.