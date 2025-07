La furia de Melody Luz luego de que Santiago del Azar mostrara sus chats íntimos: “Poco hombre”

A una semana de su ruptura, la separación de Melody luz y Santiago del Azar sigue sumando capítulos. Luego de que la bailarina y el cocinero pusieran fin a su amor, ambos abrieron las puertas a las críticas y a las indirectas. Como si fuera poco, en las últimas horas, el chef mostró mensajes íntimos con la pareja de Alex Caniggia, provocando su furia.

En las imágenes difundidas por el cocinero podía leerse una conversación que ambos tuvieron cerca de las 2 de la mañana. “Te comportaste como un g...porque jamás me habían hecho el amor así. Ni nada de todo lo lindo”, decía el chat de Melody. Acto seguido del Azar le respondía: “Y no, porque yo te hacía el amor enserio, con amor”.

En ese marco, la bailarina comentó: “Y no te quería perder”. A lo que Santiago respondió de forma tajante, dando por terminado el tema: “Basta Mel, no duermo hace cuatro días”. Al enterarse de esto, Luz expresó su furia. “Poco hombre igual, yo nunca mostré ninguna conversación. La verdad que teníamos buenas relaciones. Corté con mi pareja, fui a buscar se...lo encontré, pero después me dejó deseando”, dijo la joven en LAM (América).

Los dichos de Santiago del Azar que generaron el enojo de Melody Luz

Fue entonces cuando Pepe Ochoa le preguntó: “¿El primer approach fue una foto hot?. Ante la negativa de la joven el panelista repreguntó: “¿Pero fue un mensaje cómo vamos directo?”. Así, Luz confirmó la situación y subrayó: “Mostraría los mensajes pero los elimino todos. Yo no tengo nada que esconder, por eso no elimino nada, él ya venía eliminado cosas, las edita, las mueve, eso lo hace un impulsivo de inseguro. Porque si tenés los hue...bien puestos me hubieses eliminado cuando me dijiste “te re imagino con Alex ahora que vienen a hablar”. Después venís a espiarme la ventana, y si estamos llorando abrazados porque nos pinta vos venís a tocarme el timbre. Yo abrí la puerta con la cara que se me caía. Por suerte mostró la hilacha, me lo saqué de encima a tiempo, mirá que poco hombre es”.

Horas antes, del Azar había asistido al programa Mujeres Argentinas (eltrece) para contar su versión de la historia. ““Es una locura… me descoloca totalmente. Dos años tiene la nena. Yo la cuidé, la bañé, se iba a trabajar y yo la cuidaba. Él violento… Voy al colegio y salen cinco nenes a abrazarme… que son las personas más sanas y puras que existen en la tierra. Si sos un violento los nenes no te van a abrazar y dejar que los cuides. Es un montón. Vengo a defender eso”, dijo el cocinero.

Melody Luz le respondió a Santiago del Azar: “A ver cuánto le dura la cámara sin hablar de mí”

Y siguió: “Entiendo que la tomé de sorpresa, caí en el departamento de sorpresa y eso la descolocó. Ella dice ‘me sentí con miedo’. Y obvio, estabas tirada en la cama con tu ex, mi amor… Desde abajo, cuando pasé con el perro, vi que las cabecitas se movían y no me quedé mirando que iba a suceder después con eso. Me fui con mucha ansiedad adentro a tocarle el timbre, nunca le toque la puerta, nunca le patié la puerta".

Estas declaraciones no tardaron en generar la respuesta de Luz, quien usó sus historias de Instagram. Lo primero que subió fue una captura de pantalla del chat con su expareja y en este se pueden ver cuatro llamadas perdidas de WhatsApp y siete mensajes borrados. Todo en el rango de cinco minutos.

A esto le siguió una selfie con cara de desconcierto y se detuvo en una frase en particular de su ex, en la que involucra a su hija Venezia. “Jamás bañó a mi hija. Ke dice señor. A ver cuánto le dura la cámara sin hablar de mí”, escribió, dejando en claro que nunca estuvo presente durante los baños de su hija de dos años.