Felipe Fort sorprendió en las redes con nuevo look y un impactante cambio físico

El cambio físico de Felipe Fort

“Hace un año estaba muy baby twink, ahora es twink, pero top”, escribió un usuario en X al reflejar el asombro generalizado ante el cambio físico de Felipe Fort. El joven de 21 años compartió en su cuenta de TikTok un video donde exhibe su torso desnudo y un pantalón de jean que deja ver tanto sus tatuajes como el resultado de un entrenamiento intenso y una alimentación mejorada. La publicación no tardó en viralizarse, y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “Lo grande que está Felipe Fort”, “¿Soy yo o se parece a Justin?”, y “El comandante estaría orgulloso” fueron algunas de las reacciones que circularon en la plataforma.

La transformación física del hijo de Ricardo Fort, el resultado de meses de esfuerzo en el gimnasio y cambios en su dieta, lo que le permitió ganar masa muscular en un tiempo breve, se difundió a través de un video que rápidamente se replicó en todas las redes sociales, donde la imagen renovada del joven generó debate y admiración. Otros usuarios también destacaron el uso del bigote y el cabello bien rapado, con cierta similitud a uno de los looks usado por su padre.

En paralelo al revuelo por su aspecto, la vida personal de Felipe Fort también se convirtió en tema de conversación. Su exnovia, Priscila Godoy, decidió romper el silencio sobre el motivo de la ruptura con el joven. Ante la consulta de una seguidora en Instagram, quien le preguntó: “Hermana, ¿cómo hiciste para aguantar todo lo que aguantaste encima viniendo de tu amiga?”, Priscila respondió sin rodeos sobre la infidelidad que sufrió: “Dios los cría y el diablo los amontona. Me hicieron un gran favor, soy muy feliz ahora”. Así, la joven dejó claro que logró superar el mal momento tras descubrir la relación entre su amiga y su entonces pareja.

La exnovia de Fort no profundizó en los detalles ni mencionó nombres, pero la respuesta no tardó en volver al centro de la escena. El vínculo entre Priscila y Felipe había comenzado a finales de 2022 y durante varios meses compartieron momentos de cercanía y gestos en sus redes. Ambos solían mostrarse juntos y protagonizar actividades que daban cuenta de la intensidad del romance. Uno de los recuerdos más llamativos de la pareja fue el particular tatuaje que se hicieron: eligieron morderse los brazos mutuamente y registrar las marcas de su dentadura, como un símbolo de complicidad y amor.

La confirmación de la causa de la separación marca un cierre para Priscila, quien actualmente está enfocada en otras actividades y nuevas amistades, priorizando su bienestar personal y alejándose de cualquier polémica pública. Por su parte, el hijo de Ricardo Fort eligió no dar declaraciones acerca de la separación y mantiene su vida privada lejos de los reflectores que lo siguen diariamente. Sin embargo, en las últimas horas también compartió un video en que se lo ve junto con Cata Gallardo, la amiga de su ex, en momentos en que simulan un encuentro casual y se besan apasionadamente.

Felipe Fort y Cata Gallardo

Por su parte, mucho se habló de la relación entre Priscila y Martita, la gemela de Felipe. Los rumores de cierta mala onda entre ellas se hicieron cada vez más marcados, pero los hechos de último momento alejan estas versiones. Hace casi un tiempo ya que Godoy tomó la decisión de cambiar su vida y comenzar de cero en Europa, esto trajo de la mano la despedida de sus amigos y familiares.

En una de las fotos donde se grafica esa despedida, Marta escribió: “Suerte amiga en esta nueva etapa. Te vamos a extrañar”, junto a un emoji de manos en forma de corazón y la etiqueta de Priscila. La homenajeada también dedicó palabras cariñosas a Marta en una historia, agradeciéndole el cariño y el apoyo en su futuro, aunque no esté ligado al de su hermano.