Nicole Neumann habló de los celos de su hija menor cuando nació Cruz: “No me lo dijo, pero me di cuenta”

Nicole Neumann habló sobre los desafíos emocionales que atravesaron sus hijas tras el nacimiento de su cuarto hijo (Video: Bondi)

En su reaparición pública tras el nacimiento de su cuarto hijo, Nicole Neumann fue entrevistada por Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi), donde abordó aspectos personales vinculados a la maternidad, el armado de una familia ensamblada junto a Manuel Urcera, y el impacto emocional que el nuevo integrante provocó en sus hijas mayores. Durante la extensa charla, la modelo compartió vivencias íntimas, reflexiones sobre su crianza y cómo encara hoy los desafíos de la vida familiar con cuatro hijos, una carrera en los medios y nuevos emprendimientos.

Con tono sereno, pero sin evadir ningún tema, Neumann relató cómo vivieron Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero, la llegada de Cruz Urcera, su primer hijo con el piloto automovilístico. La modelo reconoció que las dos hijas menores atravesaron momentos de celos, aunque no siempre lo expresaron con palabras. “La más chiquita, sí. Nunca me lo dijo, pero yo me daba cuenta”, afirmó Nicole. Y reveló una frase que la marcó: “Una vez me tiró: ‘Vos me cambiaste por tu hijo’. ¿¡Qué!?”. Aunque aclaró que la relación entre sus hijas y el bebé evolucionó favorablemente: “Lo aman, pero mal”, resumió.

La modelo argentina reveló cómo su pareja, Manuel Urcera, asumió el rol de padre en una familia ensamblada

También relató que Allegra, su hija del medio, sintió su menor presencia en el día a día. “Estaba todo el día amamantando, agotada, sin dormir. No era la presencia tan encima. Se me pasaban cosas porque la maternidad de un bebito y el puerperio son bravos”, reconoció. En ese contexto, asumió que tuvo que reforzar la atención hacia ellas: “Les dije: ‘Chicas, estoy, un poco más cansada, pero estoy. Búsquenme, pídame lo que necesiten’”.

Neumann explicó que su objetivo es construir un entorno amoroso y funcional, donde sus hijos puedan desarrollarse con contención emocional. “Me gusta la familia unida, las comidas familiares, la vida hogareña”, sostuvo. Confesó que esa inclinación por lo doméstico tiene relación con su propia historia. “Creo que me faltó. Pero también porque es lindo llegar a tu casa y no estar solo. Tener un hombre que te contenga, que te acompañe”, dijo, refiriéndose a su pareja actual. El nacimiento de Cruz fue el paso final de un proceso de ensamblaje familiar que comenzó con la aceptación por parte de Urcera de las tres hijas que Nicole ya tenía. “Él asumió acompañarme sabiendo que ya tenía tres hijas conmigo. Para él era arrancar una familia, para mí era ensamblarla. Pero siempre con el concepto de familia”, señaló.

La modelo destacó la importancia de dialogar con sus hijas sobre temas sensibles como el alcohol y las redes

En la entrevista, también habló del vínculo entre Urcera y su hijo. “Muy canchero, muerto de amor con su hijo. Decía ‘los pañales no’, pero en la clínica ya estaba cambiándolo. Un amor”, expresó, entre risas. Consultada sobre la posibilidad de tener un quinto hijo, dejó abierta la puerta, aunque con reservas: “Eso es lo único que me da miedo. Las cesáreas. Si no, ya estaría”.

La modelo fue clara al describir el lado menos visible de la maternidad. Dijo que muchas veces se sintió colapsada. “Cuatro hijos… muchas veces dije ‘no puedo más con esto’. No tenía energía ni para entrenar, no tenía tiempo para mí”. A pesar del agotamiento, se mostró convencida de sus decisiones. “Me entregué. Subía cosas hasta de mi cuerpo cuando no estaba en ideal y no me importaba. Acababa de tener un hijo hace cuatro meses, es lo que soy. Cuando pueda volveré”.

Neumann explicó que su infancia, marcada por la ausencia paterna, influyó en su modo de criar

En cuanto a su rol como madre de adolescentes, remarcó la importancia de sostener el diálogo en temas sensibles como el consumo de alcohol. “Para mí no es algo que hay que naturalizar. Si uno lo naturaliza, lo estás habilitando. Uno tiene que tener la capacidad de divertirse sin aditivos”, opinó. Aseguró que la confianza con sus hijas se construye con conversaciones sinceras y límites claros.

También habló del impacto de la exposición mediática en sus hijas, sobre todo a partir de las redes sociales. “Una de mis hijas padeció bullying por lo que se decía, no por algo que hiciera ella”, contó. Relató que fue un tema conversado en familia y que ellas tomaron la decisión de abrir sus redes con conocimiento de los riesgos. “Querían trabajar de esto y tener esa llegada. Entonces hablamos: ‘Ok, puede pasar todo esto. Van a tener gente buena onda y haters. Hay que estar preparados’”.