Karina La Princesita reaccionó a la elección de El Polaco para el viaje de egresados de su hija: “La van a pasar bien”

Karina La Princesita habló de la elección de El Polaco para ir al viaje de egresados (Video: El Nueve)

Hace unos días, El Polaco reveló que los compañeros de su hija Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita, lo eligieron por unanimidad para ser el padre acompañante en el padre de egresados. Esto no sorprendió a nadie, ya que su carrera lo convierte en una gran opción, cantando para los adolescentes. La Princesita reaccionó a esta decisión al aire de Los Profesionales de Siempre (El Nueve).

“Ya sabía, ya sabía”, arrancó a decir cuando vio al notero que enviaron desde el programa de Flor de la V. El cronista le contó cómo fue que el cantante anunció este viaje y que los 33 compañeros de su hija lo votaron sin dudarlo y entre risas, la cantante de “Con la misma moneda”, agregó: ”Seguramente, es más, deben ser todos. Me voy a ahorrar lo que siento porque la amo a Sol, pero lo va a hacer chistoso“.

“¿Por qué eligen a un padre para ir a Bariloche? ¿Por qué es estricto y es un ogro y lo va a tener a todos cortitos? No, claramente yo no iría”, aseguró la cantante, dejando en claro que su expareja su seleccionada por su personalidad. “Siempre está el padre que es más responsable, el que dice que no y el que es lo opuesto. Me parece bárbaro”, reflexionó la artista.

“Él tiene un alma muy festiva, de repente haces un cumpleaños y hace pogo a los pibes. Que la van a pasar bien, eso seguro”, dijo acerca de la personalidad de su expareja. Sin embargo, no dudo en poner el foco en el sistema de votación: “Deberían hacer hincapié en porque un niño de 18 o 17 años elige al padre para acompañarlos a Bariloche ¿Por qué los eligen?”.

A esto el movilero respondió con la palabra responsabilidad, lo que generó la carcajada de Karina y rápidamente agregó: “El Polaco es responsable y copado, así que la van a pasar muy bien. Me contó poquito y nada Sol porque sabe lo que pienso”.

El Polaco reveló que será el padre responsable en el viaje de egresados de su hija mayor: “Los 33 alumnos me votaron”

El cantante, por su parte, lo confirmó en una entrevista radial, donde detalló cómo se postuló para el rol de padre acompañante y terminó siendo elegido de forma unánime por todos los compañeros de curso de la joven, que está por cumplir 18 años y cursa su última etapa en el colegio secundario.

La noticia se conoció este martes durante su participación en Todo Pasa, el ciclo de Matías Martin que se emite por Urbana Play. Allí, El Polaco expresó con entusiasmo: “Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto”, y agregó sorprendido: “Me votaron todos los alumnos. Escuchame: los 33 alumnos me votaron”. Aunque intentó mostrarse desentendido del motivo por el que fue elegido —“No tengo idea”, dijo con una sonrisa—, su carisma y cercanía con los jóvenes parecen haber sido determinantes.

En un tono distendido, el músico incluso se permitió bromear con la dinámica habitual de este tipo de viajes. Ante la pregunta del conductor sobre los motivos de su elección, respondió entre risas: “Voy a llevar muchas camperas para guardar petacas”, una referencia cómplice a las clásicas estrategias de los adolescentes para eludir los controles.