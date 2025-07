Lollapalooza Argentina anunció las fechas para la edición 2026: cómo será la venta de entradas

Lollapalooza Argentina anunció su nueva edición (Prensa DF Entertainment)

Mientras todavía resuenan los ecos de su edición aniversario, Lollapalooza Argentina ya marcó en el calendario la fecha del reencuentro con su público local. El festival itinerante creado por Perry Farrell se realizará por undécima vez en nuestro país en el Hipódromo de San Isidro, como ocurrió en todas las ocasiones anteriores, el público local ya se prepara para repetir la experiencia.

La cita será el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el tradicional predio hípico, con producción de DF Entertainment y C3. A lo largo de las tres jornadas, congregará diversos artistas nacionales a internacionales, además de variadas propuestas gastronómicas, artísticas y demás actividades para todas las edades y para disfrutar entre amigos o en familia.

Según lo anunciado este miércoles, la primera instancia de venta de abonos será Lolla FAM, destinada exclusivamente a quienes hayan comprado entradas para al menos cinco ediciones anteriores del festival. Estos compradores recibirán un código por correo electrónico desde el viernes 4 de julio y podrán acceder a la compra a partir del lunes 7 de julio a las 13:00, en una ventana de 24 horas. El precio del abono Lolla FAM es de $195.000 más service charge, que se puede abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express, y se podrán adquirir hasta dos abonos por código. La operación se realiza únicamente en el sitio de All Access.

La cita será el 13, 14 y 15 de abril de 2026 en el Hipódromo de San Isidro (Prensa DF)

El jueves 10 de julio a las 10:00 comenzará la preventa exclusiva de Early Bird para clientes Santander American Express, disponible por 24 horas o hasta agotar stock. El abono tendrá un precio de hasta seis cuotas de $32.500 más service charge. Una vez agotados los Early Bird, la venta continuará en una nueva etapa, habilitando la compra con otros medios de pago.

En cuanto a los abonos, habrá tres opciones. El 3 Day Pass habilita el acceso durante las tres jornadas a todos los escenarios y áreas temáticas del predio, gastronomía y merchandising, ingreso a espacios familiares como Kidzapalooza y a sectores como el Beergarden (para mayores de 18), además de contar con estaciones de agua y lockers.

El 3 Day Pass Plus suma acceso a zonas exclusivas con sombra, wifi, baños preferenciales, pantallas gigantes, estaciones de carga, lockers gratuitos, acceso prioritario a gastronomía y atención personalizada del staff.

Olivia Rodrigo, una de las figuras de la última edición (Gustavo Gavotti)

Por último, el 3 Day Pass Lolla Lounge incluye acceso exclusivo al Lounge & Terrazas con vista preferencial a los escenarios, áreas de descanso, baños y lockers exclusivos, servicios de spa, zonas al aire libre, estaciones de carga y atención diferenciada.

El festival mantendrá su propuesta de combinar música de diversos géneros, instalaciones artísticas de referentes nacionales e internacionales, talleres de bienestar, actividades de sustentabilidad y una amplia oferta gastronómica. Los sonidos de hoy y de siempre, los looks más diversos y las ganas de experimentar un fenómeno de esos que solo se terminan de comprender al vivirlos en primera persona.

Justin Timberlake durante su actuación en Lollapalooza Argentina (Gustavo Gavotti)

Con el correr de las semanas se irán conociendo los artistas que formarán la grilla de la futura edición de Lollapalooza Argentina, y en las redes sociales ya empezaron las especulaciones. Cabe repasar que en su primera década en Argentina, han pasado por sus escenarios artistas internacionales de la talla de Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Drake, SZA, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Hozier, Limp Bizkit, Rosalía, Feid, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Sam Smith, Calvin Harris, Mac Miller, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Liam Gallagher, por nombrar algunos.

Entre los créditos locales, sobresalieron figuras como CA7RIEL & Paco Amoroso, Tan Biónica, Fito Páez, Babasónicos, María Becerra, Duki, Miranda!, Bizarrap, WOS, Paulo Londra, Illya Kuryaki and the Valderramas, Emilia, Trueno, Cazzu, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Usted Señalemelo, L-Gante, Tiago PZK, Nicki Nicole, Lali, Dillom, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Louta, El Mató a un Policía Motorizado, entre otros.