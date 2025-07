El descargo de Santiago del Azar luego de la reconciliación de Melody Luz y Alex Caniggia: “Siento que me usó”

Santiago del Azar expresó sentirse traicionado al descubrir a Melody Luz y Alex Caniggia juntos en el departamento de la bailarina (Video: LAM, América TV)

La reciente ruptura entre Santiago del Azar y Melody Luz sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Tras la reconciliación de la bailarina con Alex Caniggia, el chef aprovechó su aparición en el ciclo LAM (América TV) para dar su versión de los hechos y compartir cómo se siente luego de haber sido dejado por la joven. Durante su participación, no solo se refirió a las razones de la ruptura, sino también al dolor de haber sido testigo de la nueva relación entre la influencer y el hijo de Claudio Paul.

El vínculo entre Santiago del Azar y Melody Luz estuvo marcado por la intensidad y la cercanía, pero todo comenzó a cambiar cuando Melody decidió ponerle fin a la relación en medio de un contexto emocionalmente complejo. Según el relato del chef, todo parecía estar bien hasta que un hecho inesperado ocurrió en el departamento de la bailarina, lo que desató una cadena de emociones difíciles de manejar.

Según el testimonio de Santiago, Melody le había dicho que se iba a encontrar con Alex en su casa para hablar sobre ciertos temas. Del Azar no mostró signos de celos en un principio y, de hecho, le dijo a Melody que podía hacerlo sin problema, porque ambos vivían en el mismo edificio y la situación parecía no molestarle.

La reconciliación entre Melody Luz y Alex Caniggia marcó un punto final doloroso en la relación de Santiago del Azar

Sin embargo, la falta de respuestas de la bailarina comenzó a inquietarlo. “Le mandé un par de mensajes, pero no me respondió, y ahí comencé a sospechar”, relató en LAM. Esa intriga lo llevó a una decisión: tomar al perro y dar una vuelta por el edificio donde vivía Melody. Al pasar por el frente del departamento, fue cuando del Azar vio lo que nunca imaginó: Melody Luz y Alex Caniggia estaban acostados en la cama. La escena, según sus palabras, fue impactante. “No me quedé mirando, no quería ver más”, confesó.

El momento en que Santiago decidió confrontar a Melody es otro de los puntos más desgarradores de su relato. Luego de su descubrimiento, el chef se dirigió al edificio y trató de ingresar al departamento, pero la seguridad le impidió el paso. A pesar de la negativa, del Azar insistió y fue recibido por Melody, quien, al ver su reacción, le preguntó qué hacía allí. Con firmeza, Santiago le respondió: “Te acabo de ver en la cama con Alex. Estás acostada con tu ex, decile que baje, que se vaya y hablamos de esta situación nosotros”.

La reacción de Melody fue de sorpresa y enojo. Según Santiago, en ese momento, ella lo amenazó con llamar a seguridad para que lo echaran del edificio. El dolor de la situación era evidente para del Azar, quien expresó: “La pasamos bien, estuvimos tres meses intensos, salimos, hicimos mucho el amor, nos divertimos... pero hoy con lo que veo siento que me usó”.

“Siento que me usó”, declaró Santiago del Azar al explicar su decepción tras su ruptura con Melody Luz en televisión

La exposición pública de este tema no fue fácil para el chef, quien, a pesar de la ruptura, dejó en claro que no quería hablar mal de Melody Luz. Sin embargo, sus palabras fueron claras al afirmar que sentía que había sido utilizado en la relación. El hecho de haber sido testigo de la reconciliación con Alex Caniggia, por un lado, lo hizo sentir traicionado, y por otro, lo dejó con un sentimiento de desconfianza hacia todo lo vivido con la bailarina.

La reconciliación entre Melody Luz y Alex Caniggia no pasó desapercibida para nadie, y mucho menos para Santiago del Azar, quien ya había anticipado que la relación entre la bailarina y el mediático podría retomar su curso. En sus declaraciones, del Azar expresó que la separación con Melody fue difícil, pero que había comenzado a visualizar ciertos patrones de comportamiento que le hicieron pensar que la relación no iba a perdurar.

"Ella dice que vio un montón de red flags, y yo vi ex flags“, expresó del Azar, refiriéndose a las señales que le hicieron dudar de la relación mientras aún estaban juntos. Según Santiago, fue muy evidente que la relación comenzó a deteriorarse por diferentes motivos, pero lo que más le dolió fue el hecho de que Melody Luz no le hubiera comunicado abiertamente sus sentimientos antes de decidir dar por terminada la relación.

Melody Luz destacó cómo la contención de Alex Caniggia influyó en su decisión de terminar su relación con Santiago del Azar

En sus intervenciones en LAM, el chef también aclaró que no se sentía culpable de la ruptura, ya que, según su versión, siempre intentó hacer lo correcto. “Yo no quiero tener mala relación con ella, ni hablar mal de ella, porque en su momento la pasamos bien y yo me la creí”, explicó.

Por su parte, Melody Luz también ha hablado públicamente sobre su reconciliación con Alex Caniggia. En una reciente entrevista, explicó que la razón principal por la que decidió retomar su relación con Alex fue una situación incómoda con Santiago del Azar. Según Melody, la forma en que se comportó Santiago durante ese episodio le generó miedo, lo que la hizo sentir la necesidad de buscar el apoyo de Caniggia.

“Alex me dijo: ‘te venís conmigo, no te quedas sola’“, reveló la bailarina, quien destacó que encontró en su ex pareja un apoyo emocional durante esa difícil situación. Este cambio en la dinámica de la relación fue lo que finalmente llevó a Melody a retomar su vínculo con Alex. “Me bancó, me hizo un té”, añadió, remarcando cómo la contención emocional de Caniggia jugó un papel clave en su decisión.