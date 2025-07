Cantaba a la gorra en Plaza Francia, fue a La Voz Argentina y emocionó con su historia de amistad y superación

Agustín Vazken relató su historia en La Voz (Telefe)

“Quizás mi entorno familiar nunca fue el lugar donde yo más encontré seguridad, por eso me refugié mucho en mis amigas. Siempre fui muy sentimental y emocional, por eso me deprimo muy fácil. Mis dos amigas me sacaron del pozo una y otra vez. Yo estuve en muchos lugares muy oscuros, con gente muy turbia y dejé que me hagan mucho daño la verdad...”, reveló Agustín Vazken durante su paso por La Voz Argentina.

En ese escenario, el joven de 23 años oriundo de Villa Bosch, en el oeste del Gran Buenos Aires, compartió con el público y con Nico Occhiato la importancia de sus amistades en su vida, al destacar que “me vieron en lugares muy feos y siguen acá conmigo”.

La historia de Agustín se distingue por la ausencia de respaldo familiar en los momentos más difíciles. Según relató en el programa, su entorno familiar no le proporcionó la seguridad que necesitaba, lo que lo llevó a buscar refugio en sus dos mejores amigas. Durante la charla con el conductor, al ser consultado sobre el motivo de esa amistad tan fuerte, respondió: “Porque están en todas, todo el tiempo”. Esta lealtad incondicional se manifestó especialmente durante una etapa crítica de su adolescencia.

A los 13 o 14 años, Agustín se enamoró de una persona que, según sus palabras, no le hizo bien y lo sumió en una situación complicada. Sostuvo esa relación hasta los 20 años, acompañando a esa persona en un proceso autodestructivo. “Básicamente, cuando esa persona se estaba arruinando la vida, yo estaba muy en una y dije ‘listo, si vos te querés arruinar la vida, yo me la arruino con vos’”, relató. En ese momento, sus amigas intervinieron con firmeza: “Y ahí ellas dos dijeron ‘no, no te la vas a arruinar un carajo’. Y terminaron arreglando lo que ellas no rompieron”.

La audición de Agustín Vazken en La Voz (Telefe)

El joven reconoció que su tendencia a la depresión y su sensibilidad emocional lo llevaron a atravesar situaciones muy oscuras, rodeado de personas dañinas. A pesar de ello, sus amigas permanecieron a su lado y lo ayudaron a salir adelante en repetidas ocasiones. “Me vieron en lugares muy feos y siguen acá conmigo”, insistió, subrayando el papel fundamental que desempeñaron en su recuperación.

Antes de subir al escenario, Vazken se repite un mensaje para sí mismo: “El mensaje que me doy siempre antes de subirme al escenario es disfrutar y pasarla bien. No tengo por qué estar con miedo si estoy por hacer lo que más me gusta. Y que disfrute, porque es algo que me hace feliz, no corro ningún peligro”.

Mientras él caminaba a paso firme al centro de la escena, expectantes sus amigas se quedaron a un costado junto con el conductor, momento en que recordaron que “él cantaba en Plaza Francia”.

Al llegar al centro del escenario y tener a los jurados de espaldas en momentos de las audiciones a ciegas, el joven no dudó al interpretar una particular versión de “Bad romance”, tema que popularizara Lady Gaga. Su actuación llevó a que tanto Soledad, como Luck Ra, Lali y Miranda! se mostraran a gusto con lo que estaban escuchando, aunque finalmente ninguno se dio vuelta para tenerlo en su equipo.

Al momento de las devoluciones, la primera en expresar lo que sintió fue Lali, quien destacó que “lo hiciste muy bien, y yo entiendo lo que debés pensar que yo diga esto y no me haya dado vuelta. Pero lo cierto es que más allá de que lo hiciste bien, de que le pusiste tus rulitos y tus cositas personales, que eso nos podía hacer sentir que había mucho más de lo que estabas haciendo esta noche, me costó porque es una canción enorme y de una cosa mucho más guarra. Vos lo hiciste suave, hermoso, pero no se me armó”.

Por su parte, Juliana Gattas se sumó a las palabras de su compañera de jurado, a la vez que Luck ra le pidió que interpretara otro tema, ya que “me quedé con ganas de escucharte”, y fue justamente un tema de Lali lo que hizo, lo que llevó a que todos en el estudio lo aplaudieran.

Para el cierre, La Sole expresó que “fuiste muy valiente, tenés una voz redonda, estuviste afinado, quizás es un día, un momento, pero yo creo que las condiciones las tenés”.