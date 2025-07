La frase que enfureció a María Vázquez en medio de su tensa relación con Pampita: “No tenés idea de quién soy”

La esposa de Afoldo Cambiaso fue contundente con una seguidora en medio de su polémica con Pampita (Instagram)

En los últimos días, María Vázquez quedó en el centro de una polémica mediática que volvió a vincularla con Pampita Ardohain. El conflicto, que tuvo su primer episodio meses atrás tras unas declaraciones relacionadas al mundo del polo, sumó un nuevo capítulo luego de que una usuaria de Instagram apuntara contra la esposa de Adolfo Cambiaso por su estilo de vida. La respuesta de la diseñadora fue contundente y dejó en claro que no está dispuesta a permitir cuestionamientos sobre su historia personal y profesional.

“No admiro a las mujeres que viven bien gracias a que se casaron con un tipo de buen pasar. Admiro a las trabajadoras, como yo”, escribió una usuaria en los comentarios de una publicación reciente de la modelo. Lejos de dejar pasar la observación, María respondió con un extenso texto que no pasó inadvertido.

“Yo no vivo bien gracias a mi marido, vivo bien porque soy parte del éxito que construimos juntos desde hace 30 años”, comenzó. Y agregó: “Para el medio no soy María Cambiaso, ni para el mundo del polo tampoco. Soy María Vázquez, eso te da la pauta”. Luego explicó que su actividad no se reduce a ser esposa de una figura reconocida: “Me dedico no solo a mis proyectos personales que he sabido sostener relacionados a la moda, que es de donde vengo, sino que además tengo una familia maravillosa, un matrimonio y una empresa familiar de la que soy parte y creadora junto con mi marido”.

La contundente respuesta de la diseñadora ante el comentario de una seguidora (Instagram)

En su respuesta, la pareja de Cambiaso subrayó los valores que, según ella, sostienen su presente: “Eso se logra con corazón, con trabajo, mucho amor y sacrificio de toda mi familia, incluyendo a mis hijos”. Luego, cerró su respuesta con firmeza: “No tenés ni idea de quién soy, ni de dónde vengo. Así que tu comentario es prejuicioso, erróneo y resentido. Por lo tanto, eliminado porque este es mi espacio que comparto con gente que lo valora”.

El conflicto de fondo entre Vázquez y Ardohain tiene su origen en el marco del estreno de En el nombre del polo, una miniserie de una reconocida plataforma que tiene como protagonista a Cambiaso. Durante una entrevista promocional del proyecto, María había declarado: “Todo lo que el polo implica, todo lo que es después del polo, postpartidos, Adolfito fue siempre la peor parte del polo”. A su lado, Cambiaso completó: “Mucho careta, mucha gente que no tiene nada que ver con el deporte. Van a sacarse una foto o a ver si ven a algún príncipe”.

Las frases generaron múltiples interpretaciones, y una cronista del programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve) abordó a Pampita para consultarle su opinión. La modelo respondió: “No entiendo a quién se refiere. ¿A los patrones que le compran caballos a su marido? ¿O al público que mira polo y por eso el polo existe?”.

Pampita se refirió a las declaraciones de María Vázquez sobre el ambiente del polo (Video: Los Profesionales de Siempre - El Nueve)

Además, añadió: “Seguro que no se refiere a mí porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones”. Y finalmente, fue categórica sobre la situación: “Es raro porque está casada con el número uno del mundo del polo y hablar mal del ambiente del polo, creo que no la deja bien. Su familia es increíble, sus hijos también están jugando al polo… No me la imagino a ella diciendo algo así”.

El cruce con la seguidora volvió a poner sobre la mesa el modo en que figuras públicas como María eligen exponerse y responder en redes sociales ante comentarios que apuntan a su estilo de vida. Lejos de dejar pasar la crítica, la modelo reafirmó su identidad profesional y familiar, dejando en claro que, más allá del apellido que comparte con el reconocido polista, su recorrido en la moda y en el ámbito empresarial tiene peso propio. En paralelo, el intercambio también volvió a encender la chispa del contrapunto que mantiene con Pampita, otro nombre fuerte del espectáculo local, cuya historia con el mundo del polo aún resuena.