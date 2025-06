Pedro Alfonso festejó el tercer aniversario del mayor logro en su vida: “Lejos de lo imposible”

Pedro Alfonso le compartió a sus seguidores el saludable logró que mantuvo por tres años (Video: Instagram)

Pedro Alfonso atraviesa uno de esos momentos personales que merecen ser celebrados. Este fin de semana, el productor compartió en sus redes sociales un logro íntimo pero contundente: dejó de fumar hace exactamente tres años. Con una publicación sencilla y directa, Alfonso abrió una ventana hacia un costado poco visible de su vida cotidiana, pero que refleja un cambio profundo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Pedro mostró cómo una aplicación en su celular marcaba el cumplimiento del tercer aniversario desde que dejó el cigarrillo. “Me gusta compartir este logro de algo que pensaba que iba a ser imposible y fue difícil, pero lejos de lo imposible”, escribió al pie del posteo original.

Según contó, el cambio comenzó con la lectura del libro Es fácil dejar de fumar si sabes cómo, del británico Allen Carr, conocido por ayudar a millones de personas a abandonar el tabaco sin terapias sustitutivas. “Hoy hace tres años, gracias al libro, dejé esa mier… de 100 a cero. Sin parches, ni chicles, sin nada. Se deja y punto. Y se vive el proceso”, detalló. El mensaje fue acompañado por una reflexión sobre la dificultad inicial y la satisfacción que vino después. “El principio del camino es durísimo y después todo es maravilloso. Felices tres años para mí”, cerró, visiblemente emocionado.

El productor buscó mejorar su calidad de vida al dejar de fumar

Las respuestas no tardaron en llegar. Nico Vázquez, Migue Granados, Pachu Peña y Virginia Gallardo fueron algunos de los colegas y amigos del medio que lo felicitaron públicamente. También sus seguidores se hicieron presentes en los comentarios: “Te felicito de pie”, “Qué alegría que dejaras ese hábito tan feo”, “Vamos por muchos años más” y “Ejemplo de constancia”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

Aunque en esta oportunidad eligió un tono más serio y reflexivo, Pedro suele utilizar sus redes para mostrar el costado más divertido y espontáneo de su vida familiar. Un claro ejemplo fue la desopilante conversación que mantuvo con su hija menor, Filipa, que se volvió viral semanas atrás.

El actor grabó el diálogo nocturno con su hija, justo antes de dormir. En el audio, compartido sin imagen pero con subtítulos, se escucha a Filipa preguntando con su voz suave: “¿Y no te vas a hacer viejito?”. Pedro le explicó que sí, que las personas envejecen, que ya no ve tan bien y que le duelen las rodillas. La pequeña, con lógica infantil, insistió: “¿Pero te vas a morir así?”. La ternura del momento caló hondo. Pedro intentó manejar la charla con delicadeza: “Bueno, es la vida”. Pero la respuesta de Filipa fue directa: “¿Te falta mucho?”. Y luego, conmovida, dijo: “No quiero”. A lo que Pedro respondió con sencillez: “Nada… Bueno, yo tampoco”.

Pedro Alfonso grabó la conversación que mantuvo con su hija más pequeña antes de dormir (Video: Instagram)

El intercambio conmovió a miles de usuarios. Paula Chaves, su esposa, fue una de las primeras en reaccionar: “No, no, no… Parí al ser más amoroso del mundo”. A ese mensaje le siguieron cientos de comentarios destacando el cariño y la empatía del vínculo entre padre e hija. “La vocecita, me muero”, escribió una seguidora. “Cuánta ternura”, señaló otra. Hubo quienes se detuvieron en el modo respetuoso y paciente de Pedro para tratar un tema complejo con su hija: “Ojalá todos los chicos puedan crecer con tanta contención y afecto”.

Este contraste entre lo íntimo y lo público, entre el humor y la reflexión, define buena parte de la figura pública que Alfonso construyó con los años. Desde sus inicios como productor hasta su actual etapa como actor, su presencia en redes sociales muestra un universo familiar donde conviven el juego, la emoción, el cuidado y la honestidad. Y el mensaje fue claro: dejar de fumar puede parecer imposible, pero él lo logró. Y lo compartió, como todo lo que lo emociona.