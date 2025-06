Agustín Della Corte, el actor uruguayo de Olympo: “La discriminación homofóbica existe en el deporte y en la vida”

Trailer, serie "Olympo", Netflix

“Hoy en día es la segunda serie más vista en el mundo y la primera de habla no inglesa”, relata con orgullo Agustín Della Corte, actor uruguayo y ex jugador de la selección uruguaya de rugby al referirse al fenómeno de Olympo en Netflix. El actor conversó con Teleshow desde Madrid, donde actualmente reside. Compartió cómo vive el éxito internacional de su primer protagónico en una ficción televisiva mientras equilibra su día a día y la promoción del proyecto. Además remarca el orgullo y la gran oportunidad que tuvo por haber sido elegido para ser uno de los integrantes de los rugbiers uruguayos en la película La sociedad de la nieve, donde tuvo el rol de Antonio Vizintín.

Desde el año pasado, el actor se instaló en Madrid, ciudad que le permitió ordenar sus compromisos y adaptarse al ritmo vertiginoso que trajo consigo el lanzamiento de Olympo. Della Corte está muy sorprendido por la magnitud que cobró la serie pocos días después de su estreno, pero más allá del reconocimiento, enfatizó que aprendió a organizarse con la prensa y la promoción, buscando disfrutar el presente y encontrar tranquilidad en medio de la demanda mediática.

Olympo destaca por mostrar la vida de los deportistas fuera de la competencia y aborda la discriminación homofóbica en el deporte

— ¿Por qué creés que la serie tiene tanto impacto?

—Para mí es algo bastante distinto de todo lo que anda dando vueltas ahora. Creo que da una sensación de lo que es la vida de los deportistas más allá de la competencia, algo a lo que la gente no tiene tanto acceso. Nosotros vemos a los deportistas compitiendo, pero es interesante lo que pasa el resto de los días de la semana y cómo los afecta en su vida y en sus vínculos. Creo que por eso llama la atención. Además, si bien está concebida para un público joven y adulto, está funcionando en un rango de edad bastante amplio. Me ha pasado que adultos en Madrid me pararon para decirme que la vieron y les gustó.

—¿Te pasó algo similar a lo que vive tu personaje en la serie, con la exigencia o la discriminación?

— Sí, obviamente como deportista la presión del rendimiento y por gustar es algo real, lo vivimos todos. Eso me dio una sensación muy real de lo que es esa exigencia. En cuanto a la discriminación homofóbica que sufre mi personaje, no me tocó vivirlo en carne propia, pero sí a través de compañeros muy cercanos. Eso me enriqueció mucho para encarar el proyecto, porque tenía esa experiencia. Me pareció una temática actual a la que hay que poner el foco.

Una escena de Olympo (Matías Uris/Netflix © 2024)

—Sigue siendo un tema vigente...

—Totalmente, sigue existiendo en el deporte y en todos los aspectos de la vida. En este caso, la homofobia es un ejemplo general de cualquier tipo de discriminación. Me parece bueno que la gente vea lo que pasa, porque es trasladable a cualquier ámbito.

—Naciste en Uruguay. ¿Cómo fue tu recorrido hasta llegar a la serie?

—Sí, nací en la ciudad de Paysandú. De chico tuve experiencias actuando en publicidades. Siempre me acerqué a la actuación, pero a los trece o catorce años me dediqué mucho al rugby, con el sueño de llegar a ser profesional. A los quince empecé a ir a Montevideo a entrenar con el seleccionado, y a los diecisiete me mudé a Montevideo. Jugué dos Mundiales Sub 20 y debuté en la selección mayor. Pero después de la pandemia, me empecé a desanimar. Cuando dejó de entusiasmarme entrenar, sentí que tenía que hacer un cambio.

El uruguayo resalta el talento y la creatividad de la industria audiovisual argentina, diferenciando la falta de recursos de la calidad artística

—¿Cómo fue dejar el deporte profesional para pasar a la actuación?

—Para mí fue un dolor muy grande dejar de jugar, pero sentí que era necesario. Durante años dediqué toda mi energía al deporte, renunciando a muchas cosas, y cuando no me devolvía lo que esperaba, decidí dejarlo. No fue algo que me pusiera muy bajón, pero sí un proceso que costó. Tenía que buscar otra cosa, por dónde seguir.

—¿Creés que la mentalidad de deportista te ayudó en tu carrera como actor?

—Siempre fui muy convencido de que lo que quisiera lo lograría con trabajo y esfuerzo. Hay un componente de suerte y destino, pero uno es quien tiene que aprovechar las oportunidades cuando aparecen. Creo que supe ser sabio, astuto y trabajador para hacerlo.

Agustín Della Corte en la celebración del triunfo uruguayo frente de Fiji en el mundial de Rugby 2019, en Japón (REUTERS/Peter Cziborra)

—¿Con qué actores o directores te gustaría trabajar?

—Hoy en día tengo un gran deseo de participar en el cine argentino, porque me interesa mucho cómo se cuentan historias y la visión de los directores. Me encantaría actuar, con Rodrigo de la Serna , desde Okupas siempre me fascinó, también con Leonardo Sbaraglia. Pero tampoco me cierro a ninguna oportunidad, uno va descubriendo en qué registros y estilos quiere actuar.

—¿Qué te parece la industria argentina en comparación con otras?

—Admiro muchísimo el talento que hay en Argentina. Me parece injusto que el sector esté tan desfavorecido y que tantos proyectos queden por el camino. Viendo lo que se ha hecho, pienso en todo lo que podría lograrse con más oportunidades. El Eternauta, por ejemplo, demuestra la creatividad y la calidad que hay, y borra la idea de que algo hecho en Sudamérica es inferior. La verdadera diferencia con Hollywood es el capital y los recursos, pero no la creatividad ni el talento. Espero que regresen los buenos momentos para que la industria pueda expresarse más.

Agustín Della Corte empezó su carrera a los cinco años cuando hizo algunas publicidades infantiles

—¿Te gustaría ir a Hollywood en algún momento?

—Me siento mucho más cercano a las historias que se cuentan en Argentina, Uruguay o España. Hay tanto por hacer en nuestro idioma y en nuestra región, que no tengo el foco puesto en Hollywood, aunque si surge la oportunidad todo bien. Pero ahora estoy más enfocado acá.

—¿Qué proyectos tenés actualmente?

—Estoy muy contento porque voy a participar en un proyecto de cine español este año y también en uno latinoamericano, aunque no puedo contar mucho. Además, esperando que se confirme pronto la segunda temporada de la serie, que sería algo que me gustaría mucho hacer.

Agustón Della Corte como Tintin en La Sociedad de la Nieve (QUIM VIVES/NETFLIX © 2022)

—¿Seguís manteniendo las costumbres uruguayas en Madrid?

—Sí, sigo tomando mate, sobre todo a la mañana. Dejé de tomarlo a la tarde porque me afectaba el sueño, pero cada tanto me visita algún amigo uruguayo y lo compartimos.

A la espera de novedades sobre la renovación de Olympo, el actor uruguayo afirmó que disfruta poder hablar sobre la serie y sus proyectos futuros, mientras continúa desarrollando su carrera entre España y otros países de habla hispana. “Me alegra poder aprovechar estos lugares también para hablar y mostrarme, porque es parte del trabajo”, resumió desde Madrid el uruguayo que se luce en “Olympo”.

Actualmente, Della Corte participa en proyectos de cine español y latinoamericano, mientras espera la confirmación de la segunda temporada de Olympo