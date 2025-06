El tierno festejo de cumpleaños de Lola, la hija de Adabel Guerrero: globos, velitas y una temática especial

Adabel Guerrero junto con su marido, Martín Lamela, en el festejo de cumpleaños de su hija Lola

Adabel Guerrero celebró el séptimo cumpleaños de su hija Lola Lamela con una fiesta familiar llena de detalles pensados para la homenajeada. A través de su cuenta de Instagram, la bailarina y actriz compartió imágenes del evento, que sin dudas transmitieron la alegría y el orgullo de ver crecer a su hija.

“Cumple de Loli. ¡Te amamos! Agradecer de corazón a todas las personas que me acompañaron en este momento tan especial para mí, para que sea inolvidable y todo salga hermoso”, escribió en la publicación, al reflejar la importancia que tuvo este día para toda la familia.

En una de las fotos más representativas del festejo, Adabel apareció acompañada por su marido y la agasajada, justo frente a la mesa principal de la celebración. La niña, con el rostro pintado y una remera con estampado animal, se ubicó entre sus padres, con una expresión que reflejó la alegría del momento. La bailarina llevó un top tejido blanco y jeans, mientras que su pareja eligió un look relajado, con un buzo deportivo gris además del jeans. Los tres posaron sonrientes y rodeados de una ambientación cálida.

Familiares y amigos se dieron cita en el festejo temático de Lola

La decoración se destacó por los tonos pasteles y los motivos infantiles, con paneles que llevaban el nombre de Lola y el número 7, rodeados de globos de colores rosa y amarillo. En el centro de la escena, una torta blanca adornada con figuras de animales y cake pops rosados hacen visible el cuidado puesto en cada detalle para agasajar a la cumpleañera.

Más de 1,2 millones de seguidores celebraron junto a Guerrero a través de las redes sociales. Los mensajes de cariño y buenos deseos no tardaron en aparecer. Frases como “Muy feliz cumple Lola, te deseo todo lo mejor de corazón, besitos hermosa, besos Ada y un gran abrazo para Martin”, “¿Ya 7? ¡¡¡Wow cómo pasa el tiempo!!! Feliz cumple para Lolita, es tan hermosa como vos Ada. Que sea muy feliz siempre”, reflejaron el afecto y el acompañamiento de sus fans.

Adabel Guerrero y la emoción a flor de piel en el cumpleaños de su hija

El festejo de Lola no solo reunió a la familia, sino que también generó una verdadera celebración virtual, marcada por el cariño colectivo y el deseo de felicidad para la niña.

En otra de las imágenes, Lola, siempre en el centro de atención, mostró su rostro pintado con un diseño de perrito, utilizando tonos rosados, negros y blancos, junto a detalles en la frente y alrededor de la nariz, logrando un efecto colorido y divertido propio de la fiesta infantil. Respecto a la vestimenta, la elección fue una remera blanca con un dibujo visible y una falda de tul negra, combinación que reforzó el aire festivo de la ocasión.

Nadie quiso perderse el momento de la piñata

Frente a Lola se destacó la torta en dos niveles, decorada en tonos blancos y con detalles muy elaborados. Encima del postre se lucieron tres figuras de perros hechos en fondant, cada uno en diferentes poses y colores, acompañados de pequeños globos y esferas doradas que completaron la decoración. El nombre “Lola” apareció escrito con letras cursivas en el frente, junto a pequeñas flores en tonos rosas.

Según las imágenes que compartió Adabel, la niña observó su torta de cumpleaños, rodeada de gestos de afecto por parte de sus padres.

Lola disfrutó cada una de las instancias de la celebración

Los últimos días, en charla con Infobae, Adabel recordó cómo conoció a su marido, Martín: “Yo estaba en el Bailando. Esto fue en 2008. Era la primera vez que cobraba un sueldo como para poder comprar mi primer auto, en cuotas, por supuesto. No tenía garantías, entonces hablando con mi coach de ese momento, él me dice: “A mí me vendieron un auto en cuotas y sin garantías. ¿Querés que te pase el contacto del chico?”. Ahí hablamos y me vendió uno. Quiero aclarar que lo pagué todo porque después dicen: “Te metiste con él para no pagar el auto”. No fue así. Le pagué todo el auto y me cobró hasta la última cuota".