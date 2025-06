El conmovedor homenaje a Silvina Luna en el día que hubiera cumplido 45 años: el recuerdo de sus amigos más cercanos

Uno por uno, los allegados a la modelo fallecida el día de su cumpleaños

Este 21 de junio, Silvina Luna hubiera cumplido 45 años. Pero el tiempo se detuvo para ella el 31 de agosto del 2023, cuando su cuerpo dijo basta tras una larga batalla contra las secuelas de una intervención estética que marcó su destino. Su muerte, causada por una insuficiencia renal que la tuvo internada durante 79 días en el Hospital Italiano de Buenos Aires, dejó una herida abierta no solo en su familia, sino también en sus amigos, colegas y en el público que la vio brillar desde sus primeros pasos en Gran Hermano hasta convertirse en una figura entrañable de la televisión. Su cumpleaños, que solía estar reservado para los festejos, esta vez se tiñó de nostalgia. Y sus seres queridos decidieron recordarla como ella merecía: con amor, con ternura, con palabras que sanan y con imágenes que reviven lo más puro de su esencia.

Apenas comenzada la madrugada del sábado, las redes sociales se poblaron de mensajes emotivos. Entre ellos, Ximena Capristo fue una de las primeras en manifestarse. Subió una imagen en la que abraza con ternura a Silvina durante un evento, ambas sonrientes, cómplices, en un momento de pura felicidad. “Te abrazo siempre... y hoy en tu día”, escribió la actriz, en un mensaje tan breve como contundente, en especial debido a la larga amistad que cultivaron desde su paso por la casa más famosa del país. También Gustavo Conti, su gran amigo desde la época del reality y pareja de Capristo, posteó una foto junto a ella y expresó: “Feliz cumple amiga mía de mi corazón. Seguí cuidándonos como siempre me lo hacés saber. Te amo”.

Desde sus historias de Instagram, Ángel de Brito compartió una selfie con Silvina junto a Flor Peña, en una de sus últimas visitas al estudio de LAM (América). “Feliz cumple Moon. Uso tu post para desearte toda la paz que merecías. El cariño de los que te conocimos sigue presente. Tengo mil anécdotas, de viajes, programas, charlas profundas. Tus lágrimas y tu esperanza siguen siendo conmovedoras. Por acá, te extrañamos y te queremos”, expresó el conductor, con los sentimientos a flor de piel, en el día que la modelo habría festejado otro año en su vida.

Ximena, luciendo su vestido de casamiento, mientras abrazaba a su amiga (Instagram)

Otro de los grandes amigos de la modelo, Gustavo Conti, la recordó en su cumpleaños

El conductor de LAM, con quien compartió varias entrevistas, le dedicó unas sentidas palabras

Locho Loccisano, con quien Silvina compartió largas jornadas en la primera edición de El Hotel de los Famosos (El Trece), publicó una imagen en la que se los ve abrazados. En su mensaje, breve pero sentido, escribió: “Feliz cumple, Sil”. En paralelo, Majo Martino eligió el silencio como forma de homenaje. Publicó una imagen donde ambas aparecen riendo, en uno de esos momentos que no necesitan palabras. Solo escribió: “Un beso al cielo”, dejando que la foto hablara por sí sola.

Cabe recordar que, a más de un año de su partida terrenal, las personas que pasaron por su vida continúan recordándola fervientemente. Y no solo en su cumpleaños, sino que en noviembre pasado, una de sus exparejas, El Polaco, se emocionó al hablar cómo su relación le dejó una enseñanza valiosa: “Después de mi papá, fue la segunda pérdida más importante de mi vida. Esas que te enseñan a disfrutar la vida, agradecer que uno tiene salud, que mis hijos están sanos. Esa experiencia me enseñó a valorar más lo que uno tiene, especialmente la salud”, aseguró en Socios del Espectáculo (El Trece) en ese entonces.

"Feliz cumple, Sil", escribió Loccisano al recordar a su amiga fallecida

Majo también se sumó a recordarla con "un beso al cielo" (Instagram)

De esa manera, el sábado, en el día que marcaba una vuelta más al sol que ya no será, sus amigos decidieron volver a abrazarla. Lo hicieron con palabras, con fotos, con recuerdos. Pero sobre todo, con una certeza: Silvina no se fue, sino que vive en cada risa compartida, en cada frase que la nombra, en cada memoria que resiste al olvido.