Tamara Báez mostró su nuevo auto de alta gama y enfrentó las críticas: “Este me lo compré yo”

Tamara Báez con su hija Jamaica, inseparables (Instagram)

Tamara Báez hizo una escapada para aprovechar el fin de semana largo y desconectar por unos días de unos días complicados. La influencer viene de acompañar a su madre, que atravesó un complicado episodio de salud, y decidió que era el tiempo de descansar. Por eso, armó el bolsito y con su hija Jamaica, su novio Thiago y su hermano Ezequiel viajó con destino a Zárate.

En sus redes sociales, la expareja de L-Gante mostró la intimidad de la primera jornada de paseo. El gran plan del programa era pescar, y para ello, la niña que tuvo con el cantante lució una caña nueva. También comieron un asado y se refugiaron del frío en el hogar que les ofrecía la cabaña. Sin embargo, y a pesar de este clima relajado, las miradas se centraron en el lujoso auto en el que viajó el contingente.

Es que en sus redes Tamara mostró su nueva adquisición: un Mercedes-Benz A 45 AMG, que presumió en una sesión de fotos junto a su hija. Se trata de una versión deportiva de la Clase A, con motor turbo y tracción integral, y que puede alcanzar los 280 kilómetros por hora. “Todo se está haciendo realidad”, escribió en el posteo, y en sus historias se mostró ya en la ruta, camino a la localidad ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde disfrutaron del río y desenchufaron del stress urbano.

El Mercedes Benz que se compró Tamara Báez

Sin embargo, la influencer no pudo desconectar de las redes sociales. En la publicación de la compra del vehículo, que cosechó miles de “me gusta” y reacciones positivas, se destacó una crítica de un usuario que cuestionaba la adquisición del vehículo. “Con plata de otro, cualquiera tiene Mercedes Benz”. La influencer, que está en plena batalla legal con L-Gante por la cuota que le pasa a su hija, no dejó pasar el comentario y le contestó en la misma publicación.

“Este me lo compré yo, hay otro ahí guardado que sí me lo regalaron... ¿vos bien?“, replicó la influencer con un dejo de ironía, iniciando un ida y vuelta virtual a la vista de todos. ”¿Ah sí? Ni un docente laburando todo el día puede comprar un Mercedes", apuntó el seguidor, y la respuesta final llegó por partida doble: “No, los docentes no ganan tanto. ¿Y vos sos policía?“.

Cabe mencionar que el vehículo al que hace referencia Tamara fue un obsequio de L-Gante y estuvo en el centro de la polémica los últimos días. El testimonio lo aportó el abogado Leonardo Sigal, quien denunció al músico tiempo atrás: “Durante la detención de L-Gante hubo un tiroteo en General Rodríguez. Uno de sus allegados participó del hecho junto a otras personas. Dispararon contra una vivienda desde tres Mercedes Benz, y uno de esos autos sería el que ahora está en manos de Tamara”, aseguró el letrado en Mitre Live.

¿Un hermanito para Jamaica?

Días atrás, la influencer sorprendió a sus seguidores al expresar el particular pedido que le hizo la niña, quien, entre abrazos y emoción, le pidió tener un hermanito. La escena, registrada desde la cama, mostró a Jamaica insistiendo con su deseo, mientras Tamara intentaba responder con humor y cansancio ante la situación.

A pesar de la insistencia, Báez dejó en claro que no tiene planes de ampliar la familia por el momento. Actualmente, vive con su pareja, Thiago Martínez, y Jamaica, pero ninguno expresó intención de sumar un nuevo integrante. Compartieron viajes y actividades familiares, como una visita a los parques de Disney, pero la influencer fue tajante al exponer la negativa ante su audiencia. Por ahora, se conforman con Bandi, la chihuahua que se convirtió en una integrante fundamental de la dinámica cotidiana.