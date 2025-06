La cifra en dólares que Tamara Báez le reclama a L-Gante por la cuota alimentaria de su hija Jamaica

El letrado dio a conocer los detalles detrás de la batalla judicial por la cuota alimentaria de L-Gante a su hija (Video: Puro Show – El Trece)

Mientras disfruta de un presente enfocado en la música y ya lejos de su historia con Wanda Nara, L-Gante vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por un lanzamiento ni un show multitudinario. En las últimas horas, el cantante se convirtió en protagonista de un fuerte revuelo judicial por las obligaciones impuestas en la manutención de su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez.

La cuota alimentaria fue definida por la Justicia en una cifra en dólares y en base al nivel de vida que muestra el artista, volvió a poner bajo la lupa el compromiso del referente de cumbia 420 con su rol de padre.

El fallo judicial, tal como se conoció en las últimas horas, determinó que L-Gante debía transferir a su expareja la suma de cinco mil dólares mensuales para cubrir los gastos y necesidades de su hija. Sin embargo, según reveló una captura de pantalla del comprobante de una transferencia difundida en el ciclo Puro Show (El Trece), el músico solo depositó 540 dólares, una cifra que ronda los 764 mil pesos y que dista mucho de lo fijado oficialmente. Esta nueva irregularidad en el pago alimentario reavivó los cuestionamientos y las críticas de Tamara Báez, quien en reiteradas oportunidades manifestó su preocupación por el bienestar de Jamaica y la falta de compromiso por parte de su ex.

En este contexto, el abogado de Tamara, Juan Pablo Merlo, detalló el difícil panorama que enfrenta su clienta frente al incumplimiento de L-Gante. Según explicó el letrado, no es la primera vez que se impone este monto: “Es la segunda jueza que dictamina los cinco mil dólares de cuota alimentaria. Es provisoria, estamos hablando de ahí para arriba por el nivel de vida que lleva y acorde al que tiene que llevar su hija”, sostuvo. Merlo fue contundente al señalar que el pago del monto se realiza de manera irregular y que persiste la inercia en el comportamiento del cantante: “El pago del monto está irregular. Nosotros nos hemos reunidos e informado y lo siguen depositando. Él tiene un entorno y le manejan la plata… Entonces, Maxi El Brother, Lourdes, la señora... quienes son los que hacen la transferencia, siguen depositando 700 mil pesos. Desconocen la sentencia”, detalló.

"Si tiene que pasarle eso a su única hija y no lo hace, entonces no hablaría de él como buena persona", asegura el letrado de Báez (Instagram)

Esta intermediación de personas del entorno del músico para las transferencias fue uno de los puntos que más preocupó al abogado de Tamara: “Nosotros queremos, porque te imaginás que con esa cuota alimentaria es muy baja y una persona que trabaja en una fábrica aporta mucho más, saber si Elián está al tanto”. Sobre el trasfondo, Merlo interpretó que el propio L-Gante podría no estar al tanto de la situación, o bien, elige delegar estas responsabilidades, lo cual no mejora el cuadro: “Yo lo escuché al padre que hablaba sobre su entorno, los problemas por los que se metió a partir de ellos, y hoy seguimos viendo el mismo, que no cumplió cuando tenía que hacerlo y menos con su hija. Queremos creer que no, porque si tiene que pasarle eso a su única hija y no lo hace, entonces no hablaría de él como buena persona”.

De acuerdo a la palabra del letrado, la situación de la influencer no es sencilla, en especial debido a la falta de comunicación con el padre de la nena. “No. Ustedes saben que Tamara siempre estuvo, nunca le negó nada a la nena y a él, incluso en su momento difícil, ella me pidió a mí para que lo ayude y siempre estuvo ahí. En este momento no están comunicados porque tuvo que lucharla sola, comprar su casa sola y estar a cargo sola con este aporte”, relató Merlo, subrayando el esfuerzo y la soledad de Báez frente a la crianza de Jamaica.

El monto judicial no escapa a la polémica, y las opiniones abundan. “Hay mucha gente que escucha y le parece muchísimo,” reconoció el abogado y sumó: “Pero la cifra es siempre acorde a lo que gana el padre.” En este sentido, el letrado remarcó que lo fijado por la Justicia responde al nivel económico del artista y a la vida que supo mostrar en los medios y que llevó a varios reclamos pasados por parte de su expareja.

L-Gante debía pagar con el monto impuesto por la Justicia para la manutención de su hija Jamaica (Instagram)

Mientras la batalla judicial continúa su curso, Tamara sigue adelante con su vida y la crianza de Jamaica, rodeada del apoyo de su círculo cercano pero sin contar con la presencia activa ni el respaldo económico que demanda la Justicia. Del otro lado, el artista mantiene su perfil bajo respecto al tema, volcado en la música y las presentaciones, aunque el conflicto familiar y las obligaciones que recaen sobre él no dejan de resonar tanto en Tribunales como en la agenda mediática.