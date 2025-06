Lío Pecoraro sufrió un accidente en la vía pública y mostró las heridas: “La saqué barata”

Lio Pecoraro mostró las secuelas de su accidente (Instagram)

El periodista Lío Pecoraro sorprendió en sus redes sociales al reflejar las secuelas de un accidente que sufrió en la vía pública. El periodista se mostró con el torso desnudo y el foco en los moretones que le quedaron en su brazo izquierdo, producto de una caída que siente que pudo haber sido más grave. Y en un extenso texto, dio algunos detalles de lo sucedido, que profundizó en diálogo con Teleshow.

“Me caí cuando iba a un homenaje de Rafaela Carrá y terminé con una fractura de húmero”, afirmó el conductor de El run run del espectáculo (Crónica TV) en declaraciones a este medio. El episodio ocurrió al bajar del taxi, resbalándose en una vereda mojada, lo que le provocó una dolorosa lesión en el brazo que motivó la atención médica y su posterior convalecencia.

—¿Qué sucedió la noche del accidente?

—Fue el sábado pasado, me habían invitado a ver el homenaje a Rafaela Carrá, en lo que ahora se llama Palacio Libertad. Bajé del taxi y como estaba lloviendo, me resbalé, caí de costado y terminé boca abajo. Me volví a casa, y el domingo fui a hacer El run run porque no quería dejarlo solo a Fernando Piaggio. Teníamos muchas cosas y son esos momentos en los que querés seguir adelante.

—¿Y cómo fueron las horas posteriores?

—Sentía mucho dolor. Yo que hago actividad física, me gusta correr, no me pude hacer ver hasta el martes, porque era feriado y yo me atiendo siempre en el Hospital de Clínicas, que es un hospital público en el cual nos podemos atender todos. Y siempre me trataron muy bien ahí.

Las secuelas del accidente de Lío Pecoraro

—¿Qué estudios te realizaron?

—Primero me hicieron una placa, después una resonancia y una tomografía. Al otro día volví para ver el resultado y evaluaron que lo que tengo es una fractura de húmero en el brazo izquierdo. Decidieron que no me iban a enyesar, pero sí estoy usando un cabestrillo.

—¿Vos cómo te sentías?

—Yo veía que el brazo se me iba poniendo bordó, verde, todos los colores, parecía un tatuaje (risas). Y hablando en serio, sentía muchísimo dolor.

—¿Qué indicaciones médicas recibiste tras el diagnóstico?

—Tengo que usar diez días con el cabestrillo. La verdad que la saqué muy barata, porque fue una fractura de húmero, pero podría haber sido peor. Mirá si me caía de cara, por ejemplo. Ahora estoy evaluando si mañana voy al programa o no.

Las palabras de Lio Pecoraro en su regreso a El run run del espectaculo en Cronica

Cabe recordar que el periodista atravesó un delicado cuadro de salud cuando fue diagnosticado con leucemia a mediados de octubre de 2020, motivo por el que tuvo que alejarse de la televisión durante un año y medio, y luego recibió un trasplante de médula. A su regreso a la pantalla en el ciclo El Run Run del Espectáculo, relató en detalle el problema de salud que lo alejó de la televisión y que puso en riesgo su vida.

“Yo lo que tuve es una leucemia mieloide aguda, que significa que se presenta de un día para el otro, en muy poco tiempo se genera. Dije: ´Yo me voy a sentar a ver esta película, que ya la filmamos y que tiene un final feliz, y que tendrá sus altibajos´. Ahí dije: ´Decretado, ganado y sanado´. Tanta gente hay detrás de esa frase y de todo lo que pasó... No sabía lo fuerte que era, que podía pelear tanto, que tenía un Hulk dentro de mí. Me pasó que nunca sentí que estaba enfermo, jamás”, expresó emocionado, y concluyó destacando una fortaleza que hasta el momento desconocía. "No sabía lo fuerte que era, que podía pelear tanto, que tenía un Hulk dentro de mí. Me pasó que nunca sentí que estaba enfermo, jamás”.