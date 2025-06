El divertido video de Brenda Gandini y su hija en la cocina: “Cinco puntos”

El divertido video de Brenda Gandini y su hija en la cocina (Video: Instagram)

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia construyeron una familia alejada del perfil mediático, a pesar de haberse conocido en el set de “Malparida” y habitar el mundo del espectáculo. Con dos hijos, Eloy y Alfonsina, la pareja opta por la privacidad en su vida cotidiana, aunque de vez en cuando abre una ventana en sus redes sociales para compartir instantes familiares.

En una de las publicaciones recientes, madre e hija aparecen cocinando juntas una torta, un sencillo pastel, intercambiando comentarios en un clima de complicidad y humor. La secuencia inicia con la actriz diciendo, como una ecónoma de la tele: “Soy Brenda, y vamos a hacer una torta”. Alfonsina responde: “Vamos a necesitar huevos ¿Algo más?“. Antes de comenzar apareció la mascota familiar y dieron inicio a la diversión, Gandini imitó la voz de perro y dice: ”Esto es de mi interés. Voy a cocinar con ustedes también”.

Al momento de romper los huevos la pequeña decidió hacerlo en la cabeza de su mamá, sin mucho éxito y al no poder conseguir lo que quería, intentó hacerlo en su propia cabeza, generando la preocupación de la actriz por un posible enchastre por parte de su hija, no solo en la cocina sino también en el cabello de la niña.

Para descontracturar un poco decidieron poner música y eligieron uno de los últimos temas que lanzó Lali Espósito en su último álbum, llamado “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Esto llevó a una pequeña pausa para bailar juntas.

Brenda intevino mientras pisaba una banana, pero en el medio tuvo que retar a Alfonsina: “Pisé una banana para echarla. Me dieron ganas de comer banana con dulce de leche. No, no, no, no, no, no. No se hace eso”. Allí se puso a contar lo “díficil” que es su hija menor y mientras lo hacía, se detuvo para frenar a la niña, que estaba a punto de comer huevo crudo: “Es un caso tremendo. ¿Se dan cuenta? No, eso. No comas crudo. Te va a caer mal”, a lo que su hija responde: “Muy mal, te va a caer muy mal si comes crudo”.

Llegado el momento de poner la mezcla en la batidora, explicaron que la niña tiene un apodo particular que la ata al electrodoméstico: “Va por toda la casa, donde va bate por todos lados. Bate hace lío. Deja todo tirado como si fuese un demonio de Tasmania”. Alfonsina quiso explicar cómo seguir con la preparación, sin embargo, la actriz encendía el aparato cada vez que la escuchaba hablar, haciendole una pequeña broma a su hija.

El resultado genera reacciones divididas. Brenda dice: “Estamos sacando la torti. Uy”. Alfonsina observa: “Nos salió re mal”. La actriz responde: “Porque salió nuestra tortita de banana”. Alfonsina expresa: “Siempre sale así. Siempre. Corte, corte”. Brenda comenta: “Como esas tortas que tienen un muy buen lejos, ¿entendés? Pero si la ves de cerca. Bueno, pasaron cosas en el medio, pero la vamos a probar. Muy buena, cinco puntos para mí, faltó banana y faltó azúcar”.

La niña destacó con orgullo: “Pero miren la esponjolidad”, a lo que Brenda replicó: “¿La qué...?”. Alfonsina vuelve a subrayar: “La esponjolidad”. Finalmente, Brenda cierra: “Esponjosidad. Nos vamos a tomar la torta y a tomar mate”.

La secuencia de Brenda y su hija cocinando, repleta de frases espontáneas y risas, refleja la intimidad y la complicidad doméstica que los seguidores celebraron en las redes. La publicación no solo superó las 170 mil visualizaciones, sino que también multiplicó las muestras de afecto y comentarios positivos, destacando la conexión genuina y el disfrute de la rutina compartida entre madre e hija.