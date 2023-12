Fede Bal habló luego de las declaraciones de Sofía Aldrey: “Debe ser difícil ser novia mía”

Tras la reaparición de Sofía Aldrey, Fede Bal desmintió sufrir una adicción al sexo (Video: América)

El verano pasado venía tranquilo a nivel noticias hasta que irrumpió el lavarropasgate que se llevó puesta la relación entre Fede Bal y Sofía Aldrey, luego de que ella descubriera que el hijo de Carmen Barbieri le fuera infiel con distintas mujeres. Esta semana la joven marplatense salió a hablar al respecto y levantó polvo tanto de parte de la conductora de Mañanísima (El Trece) como con su exnovio, quien este viernes habló con LAM (América).

“No tengo opinión, no te puedo dar ningún titular. Yo no hablo de esto. ¿Cuántas notas me hiciste de este tema? ¿Hablé de esto alguna vez? No tengo opinión ni vas a conseguir ningún titular, perdón. Yo no puedo hablar de esto, además, hay un tema en la justicia, también. Yo no hablo que yo y es como que hablan todos los demás y se sigue instalando algo que yo ya quiero salir de ahí...”, comenzó respondiendo Bal algo a la defensiva ante la consulta del notero.

Por otra parte, se encargó de desmentir que sufriera una adicción al sexo. “Yo nunca dije eso. Es algo que instaló la tele. Es muy gracioso tener que explicar esto por vez número mil. Nunca dije que yo voy a terapia a curarme. Nunca traté mis infidelidades con Sofía como si fueran un problema psiquiátrico, mental, de mi salud. Nunca traté ni toqué el tema como algo así. Yo fui a terapia porque tenía que aclarar un montón de cosas de mi accionar, que no estaban nada bien con mi ex pareja, y con algunas otras parejas, también. Esas cosas que uno trabaja en terapia no tienen que ser porque uno tiene un problema. Ir a terapia es algo re sanador y súper ayuda. Nunca dije que tengo un problema o una adicción al sexo, me parece gracioso. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Tan insolente me creés? Es muy feo que todos piensen que yo digo eso para guardarme y no levantar la mano y decir: ‘La verdad, me la mandé, me equivoqué’. Yo nunca dije eso y es muy gracioso cómo se instaló, porque me lo preguntó creo que Flor de la V hace poco. Y yo nunca dije nada. Al contrario, yo no creo tener una adicción al sexo. Ese padecimeinto es algo que te trae problemas en tu vida. Ser adicto a algo es terrible, tener una dependencia a algo es tremendo porque no podés generar vínculos, no podes tener una vida social, no podés hacer nada más que pensar en una cosa. Yo no creo que sea así”, aclaró.

“Lo que dije es una demanda o una necesidad de estímulos todo el tiempo cuando me pongo en pareja. Y es re difícil. Es una chotada ser novia mía. Es re difícil. Debe ser difícil ser novia mía. No estoy descubriendo la pólvora, estoy diciendo que soy un tipo muy demandante en cuanto a esto que dije, el mensajito, la cosa. Y si no, siento que me apago. No me separo a tiempo. Y está mal lo que hago, muy mal”, se justificó por su accionar.

Fede Bal habló de cómo está su relación con su nueva novia (Video: América)

“Yo siempre levanté la mano cuando me equivoqué. En todas las notas que me hicieron en el verano, dije: ‘Me equivoqué, estoy muy mal, a la única que le tengo que pedir perdón es a Sofía’. Lo hice, cerré el tema. Si ustedes siguen porque también siguen los juicios, y mi madre habla, Estefanía (Berardi) habla, Yanina (Latorre) habla, es un tema que tienen que preguntarle a ellas. Yo voy a seguir en esta de no hablar y seguir en terapia pero no para tratar ningún tipo de problema. Simplemente hablar con un profesional de por qué hago lo que hago, para intentar cambiarlo y no lastimar más a nadie. ¿Qué más puedo decir? Levanto la mano y digo: ‘Me las mandé, me equivoqué, le hice mal a uan mujer que me amó'. ¿Qué más quiere la gente? Con esto yo no digo que tengo adicción al sexo, no me resguardo en ese lugar. Yo sé muy bien lo mucho que sufrí por estar estar en ese lugar y hacerle mal a una mujer que amé”, insistió el hijo de Santiago Bal, visiblemente molesto.

Por otra parte, opinó acerca de que Carmen trate este tema que él quiere dejar a un lado. “Yo a mi madre le dije que no hable más, pero la entiendo en su lugar. Tiene un programa a la mañana de actualidad, de chimentos y cómo no van a hablar de esto. Está Estefanía al lado y bueno, háblenlo. Pero hay cosas que toman caminos que yo no tomaría. Es su vida, es la mía, su carrera y es la mía, ¿qué puedo hacer?”, dijo.

Fede Bal (Adrián Escandar)

Asimismo, se lamentó por cómo terminó su historia con Aldrey. “Me angustia porque es una mujer que estuvo en mis momentos más difíciles, que yo no pude respetar, porque hubo un tiempo en que hice las cosas mal. Hubo otro tiempo en que me parece que hice las cosas bien y bueno... En el momento de la separación uno piensa en lo malo. Con el tiempo empecé a pensar en las cosas buenas que también hizo por mi y yo hice por ella. Creo que en un momento fuimos bastante felices. Pero pasó esto y terminó todo muy feo”, puntualizó.

Sin embargo, dejó en claro que si este escándalo trascendió, fue por el proceder de Sofía. “Esto se hizo público, no por mi y no por mi mamá, se hizo público por ella. Y ella también ahora elige hablar. Está perfecto que lo haga, que hable. Lo que a mi mamá le molesta es que nosotros nos tomamos todo con humor. Yo hasta hablé de mi cáncer, me reía de la muerte, hasta hice un unipersonal con mi enfermedad. Es nuestra forma de ser. Cuando ella se enoja y dice: ‘Yo trabajo de esto y vos no’, es justamente eso. Nosotros somos gente que trabaja en el medio, en el teatro, en la tele. cuando nos tocan en un lugar personal, tratamos de salir con el humor. ¿Es bueno, es malo? Critíquennos, lo que quieran, es nuestra forma de ser. Sofía es bastante nueva en esto de dar declaraciones en la tele. Está bien que tenga ganas de hablar, si todo el tiempo hablan de ella. Tiene todo el derecho”, dijo.

Federico Bal y Flor Díaz

Por último, habló de cómo está su relación con Flor Díaz, una bailarina que vive en México y llevan un amor a distancia. “Yo estoy bien, súper... Flor es muy relajada, no le importa. Es una genia. Estamos conociéndonos, estamos muy bien el uno con el otro a un nivel que me sorprende, que la distancia no hace la diferencia. Todo sale orgánicamente y estoy muy con ella”. Asimismo, aclaró que no se trata de una relación abierta. “También dijeron que estamos en una relación abierta... Nadie dijo eso. Estamos en una relación re cerrada, estoy solo con ella y creo que ella está solo conmigo también. A ella no le molesta nada de esto, sabe que es mi pasado y sabe también con quién está”, cerró.