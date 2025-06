El Pollo Álvarez sufrió una inesperada caída en un show y contó los detalles del accidente: “Un pésimo momento”

Durante el fin de semana, el Pollo Alvarez vivio una inesperada caida y conto los detalles (Video: Intrusos - America)

Joaquín Pollo Álvarez vive días intensos en Estados Unidos, donde se instaló recientemente para liderar la cobertura del Mundial de Clubes que comenzó el sábado pasado con la presentación del Inter Miami ante el Al Ahly de Egipto. La cita deportiva le permitió al conductor combinar la emoción de los estadios y el contacto en primera persona con la vibrante escena del fútbol internacional. Pero no todo quedó en la esfera del deporte: en medio de su apretada agenda, el Pollo protagonizó un inesperado incidente durante un show de cumbia que casi opaca su viaje.

El propio Álvarez se encargó de contar el curioso episodio al aire en Intrusos (América), donde reveló que sufrió una caída del escenario cuando se encontraba presentando a una banda. “Pasó anteayer. Soy amigo de los chicos de La T y La M, me preguntaron si los podía presentar en un boliche que hay acá y me pegué un palo terrible. Me caí del escenario. No pasó nada, estoy bien. De hecho, ese mismo día me quedé a escuchar a la banda. Recién al otro día vi algunos moretones y dije ‘ah, podría haber sido peor’. En especial con los antecedentes que hay con los escenarios y las caídas”, relató, con buen humor y cierto alivio por no haber tenido consecuencias más serias.

El accidente, según su propio relato, estuvo lejos de frenarle el ánimo. Explicó que el escenario donde ocurrió todo era especialmente pequeño y que, al intentar bajarse para presentar al grupo de amigos, se encontró literalmente con la oscuridad. “Era un escenario muy chico, yo en un momento me fui abajo y no había luz. De la vergüenza, me levanté rápido. Me quedó acá bastante moretoneado”, contó ante las cámaras mientras levantaba su remera para mostrar las marcas de la caída.

El periodista mostró cómo eran los moretones que le quedaron luego de la caída (Captura Intrusos - América)

Al detallar cómo se produjo el incidente, Álvarez dijo: “Yo soy muy cumbiero, por lo que tengo muchos amigos que tienen banda de cumbia o cuarteto, por lo que casi siempre los presento. Pasa que este escenario era muy chico y tenía un agujero en el medio. No tenía luz, por lo que me quise correr para presentar a los chicos y se olvidaron de avisarme que estaba eso. Fue un momento pésimo”. El episodio, que podría haber resultado en algo más serio, terminó solo en risas y algún que otro moretón, pero no logró empañar el entusiasmo que le genera estar cubriendo el evento deportivo más destacado de la temporada.

Además de la particular caída, el Pollo vivió un momento cumbre en su carrera profesional y personal al encontrarse con David Beckham en el contexto del debut del Inter Miami. La atmósfera futbolera del torneo se elevó todavía más cuando, luego del partido inaugural, Álvarez tuvo su oportunidad de saludar al exfutbolista inglés. “Es increíble, estoy cubriendo el Mundial de Clubes con Emilia Attias, fuimos a la cancha y pasó David luego del Inter Miami. Él se va, pero a los segundos volvió, me dio la mano, muy buena onda. La mejor de las ondas”, relató visiblemente emocionado.

El conductor, siempre predispuesto a los encuentros inesperados, recordó en exclusiva para Teleshow los detalles: “Yo bajé para saludarlo, le digo ‘¡David!’, muy caradura, obviamente. Pasaron unos segundos y David regresó a estrecharme la mano“, describió el conductor, sorprendido por el gesto espontáneo de Beckham. El propio Álvarez no pudo disimular la admiración por el inglés, y así lo transmitió: “Fue un amor”. El apretón de manos, simple y fugaz, le dejó a Álvarez una de esas anécdotas que difícilmente olvidará.

Tras el partido del Inter Miami, el Pollo Álvarez fue sorprendido con el gesto de David Beckham (Video: Infobae)

Entre el vértigo de cubrir uno de los torneos más relevantes del año y la adrenalina de subirse al escenario de la cumbia, el Pollo demostró que sabe cómo aprovechar cada momento, tanto en lo profesional como en lo personal. Más allá de encuentros con ídolos del fútbol mundial, el conductor argentino sigue regalando historias a sus seguidores, directo desde el epicentro del Mundial de Clubes, con el mismo carisma que ya es su marca registrada.