Cande Molfese presentó a su novio con una serie de románticas fotos en Río de Janeiro: “Joaco y un atardecer”

Cande Molfese realizó un viaje de relax a Brasil junto a su novio (Instagram)

Luego de su separación de Gastón Soffritti y algunas versiones sobre un posible romance con Gastón Edul, Cande Molfese sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su viaje junto a su nueva pareja.

Luego de varios días de rumores y especulaciones, la actriz decidió poner fin al misterio. A través de su cuenta de Instagram, compartió fotografías que dejaron en evidencia la relación y terminaron de confirmar las versiones. La publicación no solo resolvió la incógnita sobre el nuevo compañero sentimental de Molfese, sino que también mostró a la actriz en una faceta relajada y feliz, disfrutando del comienzo de esta nueva etapa.

“Unas (fotos) de Río”, comenzó diciendo la influencer para describir el carrusel que había compartido con sus casi ocho millones de seguidores. En la primera foto podía apreciarse como la joven sonreía para una selfie en las playas de Brasil bajo un tibio sol.

Sin embargo, lo más impactante llegó en la segunda imagen, donde se la veía en el Pan de Azúcar, de espaldas a una vista panorámica, junto a su novio. En la foto, ambos sonreían y sostenían bebidas en sus manos. “Joaco y un atardecer”, escribió para describir este momento y anunciar el nombre de su enamorado.

Cande Molfese terminó con el misterio y presentó a su novio a través de una serie de fotos (Instagram)

Esta declaración funcionó como presentación formal del nuevo novio, que hasta ese momento se mantenía en la categoría de sujeto misterioso para sus seguidores y el público en general. El gesto de compartir varias imágenes íntimas y espontáneas ratificó el buen momento personal de la actriz y mostró confianza para exhibir su nueva relación.

Las vacaciones en Brasil no solo sirvieron como escenario de esta oficialización, sino que también reforzaron la imagen de tranquilidad y bienestar que atraviesa Molfese. Los seguidores reaccionaron con muestras de aprobación y mensajes positivos, celebrando el presente sentimental de la artista después de un periodo en el que los rumores y la exposición mediática habían marcado su vida privada. Con estas publicaciones, la ex Violetta consolidó la narrativa sobre su nueva pareja y dio paso a una etapa caracterizada por la estabilidad y la alegría en el plano personal.

Cande Molfese y su novio caminaron de la mano por las calles de Brasil (Instagram)

A mediados de abril, la joven había sorprendido a sus fanáticos al dejar rastros de su supuesto romance en sus redes. Todo comenzó como un juego de pistas. En una de sus típicas investigaciones digitales, Juariu, la infatigable detective de las redes, recibió el siguiente mensaje de una seguidora: “Averiguá quién es el nuevo chongo de Cande Molfese”. Como si se tratara de una consigna detectivesca en pleno prime time, la panelista no tardó en ponerse manos a la obra.

Primera pista: una foto en Mendoza. La imagen, aparentemente inocente, capturaba a Cande en una escapada reciente. Pero el detalle revelador estaba allí en penumbras, pero estaba: en el reflejo de un vidrio se distinguían no solo los rasgos de la influencer, sino también la silueta masculina de un acompañante. Una sombra, un contorno, una señal.

Segunda pista: el teatro. Juariu compartió una nueva historia en Instagram, esta vez con el afiche de la obra Escape Room, en la que Molfese trabajó durante la última temporada. Debajo, un comentario con el filo justo: “(Sería) el productor de la obra en la que estaba Cande...”.

El viaje de relax y diversión de Cande Molfese a Brasil (Instagram)

Molfese había confesado que estaba de novia días atrás durante una emisión del programa de radio Perros de la Calle. “¿Querés reconocer a tu pareja?“, propuso Andy, y dieron un número telefónico. Entonces, comenzó a preguntar si Sofi Martínez y Harry Salvarrey tenían alguien a quien llamar y le dijeron que no. Pero cuando llegó el turno de Cande Molfese, una sonrisa tímida la delató. Y llegó la confesión inesperada: "Yo sí. Podría llamar a alguien".

Nadie se lo esperaba. “¡Nos lo venís escondiendo hace meses!”, le reprocharon con afecto. Andy, entre broma y verdad, reconoció: “Jamás te pedí que no te pongas de novia... pero no me lo contaste”.

Y entonces, sin necesidad de nombres ni grandes revelaciones, Cande Molfese trazó el retrato de su pareja. Un hombre sin redes sociales, al que describió como divertido, buen pibe y cuidador. No necesitaba más. Porque su lenguaje era el de los gestos, y no el de las etiquetas. "Me cuida, me quiere bien", dijo con calma y timidez.