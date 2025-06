Nico Occhiato mostró cómo se prepara para conducir La Voz con un acompañante muy especial

Nico Occhiato mostró cómo se prepara para la conducción de La Voz con la compañía de su perro

Este lunes, en los pasillos de Telefe no fue una jornada más. Nico Occhiato cruzó la puerta de los estudios con una sonrisa imposible de ocultar y un compañero muy especial entre sus brazos: Carlitos, su perro fiel, de andar curioso y mirada despierta. Afuera, la expectativa de cientos de miles crecía por el regreso de La Voz Argentina y la pregunta todavía resonaba: ¿cómo será el desembarco de Occhiato en el prime time más codiciado de la televisión?

En medio de los sets encendidos, cámaras ubicadas en cada rincón y el murmullo característico de la producción, Nico abrazó a Carlitos mientras recorrían juntos los decorados. En las imágenes que luego compartió en sus redes sociales, se lo ve cargando a su perro como a un hijo, los dos conectados por una ternura genuina. En otra postal, Carlitos descansa sobre el suelo de los estudios, mientras a su lado se encuentra una pelota y se lo nota completamente ajeno al vértigo televisivo, mientras su dueño escribe: “Hoy me acompañó Carlitos a grabar a Telefe jaja, falta muy poco. El lunes 23/6 a las 21:45 arranca La Voz Argentina por Telefe”.

Detrás de esas simples fotos, la rutina de Occhiato se revela compleja y agotadora. Su jornada arranca en el streaming de Luzu, ese espacio que creó desde cero y al que le debe su nueva posición. Modifica los horarios a contrarreloj, sale del estudio digital rápidamente y corre hacia el canal, donde lo esperan largas horas de ensayos, grabaciones y reuniones con los equipos de uno de los proyectos más grandes de la televisión argentina.

Nico Occhiato en los estudios de La voz argentina junto con su perro, Carlitos (Instagram)

Sobre la marcha, Nico aprovecha cualquier momento libre para compartir detalles, anécdotas y señales de lo que se vive puertas adentro de La Voz. Revela cómo trabajan los jurados, la química detrás de escenas y los nervios propios del debut. El entusiasmo es evidente: en cada mensaje, en cada video, subraya lo mucho que significa para él este desafío. Habla de sueños cumplidos y de la responsabilidad de estar al frente de un ciclo que vio crecer desde su casa, cuando ni siquiera imaginaba trabajar en televisión.

En un gesto natural, también celebra la presencia de sus compañeros de Luzu, Momi Giardina y Santi Talledo, quienes serán responsables de la transmisión digital, llevando el espíritu de la nueva generación de medios digitales al corazón de la TV tradicional. Esta fusión, tan simbólica como real, es la marca que distingue al proyecto.

Carlitos, el perro de Nico Occhiato, en un alto en las grabaciones de La voz argentina

En charlas con medios y colegas, Nico no escatima en palabras sobre el valor personal de esta oportunidad. “Estoy realmente feliz, no lo puedo creer. Siempre soñé con que me dieran la posibilidad de conducir el prime time de Telefe”, admitió, con una alegría contagiosa. Sabe que la exigencia será máxima: ahora debe convivir con la agenda apretada de la televisión abierta y la cercanía obligada a concursantes y familias que llegan desde todo el país.

Cuenta, casi con asombro, que los fines de semana emprende viajes a diferentes provincias para escuchar cada historia y conocer de cerca a quienes buscarán su lugar en el programa. Relata el recorrido de Buenos Aires al conurbano, de norte a sur, sumergido en grabaciones de ocho y hasta nueve horas, acompañando a los participantes casi como a una familia propia.

Occhiato revelo la fecha de inicio de La Voz Argentina

El gran anuncio no llegó con un spot publicitario, sino en el entretiempo de un partido de Eliminatorias para el Mundial, ante la sorpresa de todos. Ahí, Nico Occhiato, con la camiseta de conductor y la humildad intacta, puso fecha y hora al estreno: lunes 23 de junio, 21:45. Se lo vio ilusionado al asegurar: “Nos queremos encontrar todas las noches en familia, disfrutando de un programa súper sano, recontra federal. Vamos a conocer voces de todo el país, historias de vida, familias. No saben el programa tan lindo que se van a encontrar”.

Con Carlitos siempre cerca, la energía renovada y la certeza de que está frente a uno de los momentos más determinantes de su carrera, Nico Occhiato se prepara para levantar el telón de una nueva temporada de La Voz Argentina, dispuesto a dejar huella.