La emoción de Eva Bargiela al celebrar el primer Día del Padre con Gianluca Simeone: “Eso que soñaba es posible”

La emotiva imagen compartida por Eva Bargiela, donde se la puede ver con Gianluca Simeone, en el Día del Padre

Eva Bargiela irradia felicidad. Su sonrisa contagia y sus ojos, cuando habla de su presente, trasmiten un amor que se siente en el aire. Vive uno de los momentos más significativos de su vida: atraviesa el quinto mes de embarazo junto a Gianluca Simeone, el hombre que la acompaña y con quien decidió formar un hogar en la Argentina. Juntos, atraviesan días llenos de calma, ilusión y proyectos, apostando a una familia que pronto crecerá.

Lejos de abandonar su rutina profesional, ella sigue activa. Las cámaras la buscan y su presencia se multiplica: en televisión, en campañas de moda, como imagen de marcas que confían en su frescura, y también en redes sociales, donde el lazo con sus seguidores se volvió más estrecho en este tiempo tan especial.

Eva Bargiela compartió en sus redes una serie de imágenes junto con su padre

En el Día del Padre, Eva abrió las puertas de su intimidad y compartió un valioso recorrido emocional. Desde sus redes publicó un texto cargado de sentimientos, acompañado de fotografías que hablan por sí solas. Entre las imágenes, se destaca una en la que Gianluca besa tiernamente su panza, un gesto puro que encierra todas las esperanzas y sueños por el hijo que pronto llegará. A esa postal se suman recuerdos con sus padres, retratos que narran historias de infancia, aprendizajes, momentos compartidos y afectos incondicionales.

La dedicatoria de Eva pone en palabras lo que brota del corazón: “Un día del padre muy especial, extrañando y celebrando. Mezcla de emociones, pero con la seguridad de que en familia es todo más fácil. Mi papá, que me enseñó lo que es el amor, el respeto, el compromiso y sostener. Lo que significa ser un verdadero compañero de vida y un buen papá. Y Gianluca que me demuestra todos los días que eso con lo que soñaba es posible. Hoy el saludo va doble, y me emociona mucho. Los amo”.

Eva Bargiela junto con su padre y su hermano en una vieja postal familiar

Gianluca respondió con la misma ternura: “Te amo, mi amor. Gracias por este gran día”. Las reacciones no tardaron en llegar. Los seguidores de la pareja inundaron la publicación con palabras de aliento y cariño. Entre los mensajes, uno resaltó con fuerza: “cuidala mucho y nunca la lastimes”.

“Hermosa pareja, lluvia de bendiciones, que ese bello futuro papá te cuide mucho”, “La cara de amor con la que te mira, espero nunca nos defraudes Gianluca”, o “Feliz día, Gianluca, prontito lo tendrás en tus brazos y tocarás el cielo con la manos... cuídense mucho, hermosa pareja”, se suceden los mensajes que dejan a las claras el sentimiento de los seguidores de la modelo.

Gianluca Simeone y el brindis junto con el padre de Eva Bargiela

Los últimos días, en charla exclusiva con Teleshow detalló que “me siento bárbara, con mucha energía, feliz”, a la vez que destacó que el apoyo de su entorno fue fundamental: “Tanto mi familia de papá y mis hermanas como mi pareja, todas las familias, súper acompañando”. La influencer explicó que el acompañamiento familiar y de su pareja en mesta etapa fue “mejor imposible”, lo que le permite transitar el embarazo con tranquilidad y entusiasmo.

La historia de la pareja captó de inmediato la atención en redes sociales, donde sus seguidores siguen de cerca cada una de sus publicaciones. “Nosotros nos conocimos y de verdad desde el primer día que nos conocimos no nos separamos y queríamos lo mismo y bueno, fluyó todo lindo”, expresó sobre lo que fue ese principio y lo que es este presente. La modelo describió el inicio de la relación como un “flechazo” y destacó la naturalidad con la que se desarrolló el vínculo.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone, a la espera de su primer hijo

Al reflexionar sobre el impacto del deportista en su vida, compartió con Teleshow un resumen de su pasado, su presente, y espera que su futuro: “Realmente siento que es una persona que llegó a mi vida con un propósito en un momento muy especial y que hoy me está dando lo más lindo de la vida, que es una familia”.

En este momento, Eva vive abrazada a la plenitud, celebrando el amor en todas sus formas: el de su infancia, el de su presente como pareja, y el que aguarda, ansioso, la llegada de su primer hijo.