Emilia Attias habló de la diferencia de edad con el Turco Naim, y en qué medida afecta a una relación

¿Diferencia de edad igual problemas de pareja? No siempre, como contó Emilia...

En el rubro “¡¿Cuántos años se llevan?!“, la pareja de Emilia Attias y el Turco Naim siempre está presentes, como que la modelo y actriz y el humorista vivieron más de dos décadas de amor. Tras la ruptura, ella retomó su vida sentimental y actualmente se muestra muy enamorada de su nueva pareja, Guillermo Freire.

Sin embargo, en las últimas horas, Emilia sorprendió al hablar como nunca antes sobre su intimidad con su expareja y dejó a todos sin palabras.

Durante una transmisión de su programa de streaming Verdad administrada, que se emite por DGO, la actriz de 37 años abrió su corazón y compartió detalles personales de su relación con el humorista. A pesar de que su historia de amor ya forma parte del pasado, Attias confesó que el vínculo con Naim fue muy especial, e incluso, apasionado.

“Para mí era algo que no se sentía. Lo positivo y lo negativo. Lo nutricional de la experiencia. De la vitalidad de una etapa donde hubo convergencia de esos dos mundos y a la vez había un montón de afinidad de pareja, par, a nivel intelectual”, contó Emilia, sobre su relación con el Turco

“Con mi ex pareja tuve un vínculo de 20 años de diferencia de edad”, comenzó diciendo Emilia con total naturalidad. La actriz conoció al Turco cuando tenía 20 años, mientras que él ya había cumplido 40. Lejos de considerar esto un problema, la ex Casi Ángeles afirmó que esa brecha generacional no fue un obstáculo en su historia de amor.

“Fue fascinante para mí. Estuvo bien. Para mí era algo que no se sentía. Lo positivo y lo negativo. Lo nutricional de la experiencia. De la vitalidad de una etapa donde hubo convergencia de esos dos mundos y a la vez había un montón de afinidad de pareja, par, a nivel intelectual”, expresó.

Con total madurez, la actriz reconoció que aprendió mucho de esa etapa de su vida y destacó aspectos que marcaron la relación. En un momento de la charla, Emilia se refirió directamente al tipo de energía que Naim tenía, y lo describió como un hombre muy vital y fresco.

“No todo es una diferencia por tener diferencia de edad. ¿Qué es la edad? A mí me pasaba que estaba con alguien muy jovial”, relató, y agregó: “Tenía 40 años y yo 20, más o menos, y su energía era super vital. Su mente y frescura que, por ahí, otra persona de 35 ya se aseñora en su mentalidad y deja de estar tan fresco”.

Estas declaraciones generaron repercusión entre sus seguidores, quienes no esperaban que Attias se explayara con tanta profundidad sobre su vínculo pasado. Cabe recordar que Emilia y el Turco Naim son padres de Gina, una niña de 8 años, y aunque tomaron rumbos diferentes, mantienen un lazo afectivo por su hija.

Actualmente, el humorista reside en Ecuador, mientras que Emilia continúa su carrera en Argentina. A pesar de la distancia y del final del romance, la actriz dejó en claro que recuerda su historia con cariño y que rescata lo mejor de esa experiencia.

Ante todo, ser mamá

El reencuentro de Emilia Attias con su hija Gina en Ecuador

A veces, la vida toma giros inesperados. Para Emilia la maternidad es el eje inamovible de su existencia. A los 37 años, la actriz, modelo y conductora sostiene con firmeza una verdad que la atraviesa: su hija Gina es su prioridad absoluta. “Mi prioridad es ser mamá”, reveló sin titubeos en una charla con Teleshow. Y no es solo una frase: es un compromiso que define su día a día.

Gina, fruto de su relación con el Turco Naim, tiene ocho años y una rutina que su madre se esfuerza por sostener con meticulosa dedicación. “Para mí es súper importante que tenga la rutina de todo lo que necesita”, enfatizó Attias, consciente de la relevancia del equilibrio en la infancia. “Tanto sea de horarios como ir al colegio, como de estar conmigo, como de hacer sus actividades extracurriculares”, explicó.