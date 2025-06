Fredy Villarreal recordó sus años en Videomatch y habló de la polémica con Andy Kusnetzoff: “Éramos soldados de una guerra”

Fredy Villarreal y ANdy Kusnetzoff, adversarios de otra era

Hay programas, actores, personajes que resisten el paso del tiempo y quedan guardados en el imaginario colectivo de la televisión argentina. De la mutación de Videomatch de programa deportivo de bloopers a tanque absoluto del humor, surgen unos cuantos ejemplos de esto y Fredy Villarreal y su Figuretti es uno de esos. Ese personaje algo despistado e inimputable en su afán de salir en cámara, robó carcajadas en millones de hogares y se incorporó al lenguaje popular.

En diálogo con Catalina Dlugi, el actor recordó especialmente ese papel en el ciclo de Marcelo Tinelli, en unos días cargados de nostalgia de humor noventoso. La reunión de varios de los exVideoMatch en el programa especial de un canal de streaming reactivó aquellos gags que en realidad nunca se fueron. Desde la llegada de YouTube, aquellos clips almacenados en la memoria popular se digitalizaron y fueron visitados una y otra vez.

Del otro lado estaba CQC y su estilo más corrosivo, con la conducción de Mario Pergolini y un notero estrella dispuesto a llevarse todo por delante: Andy Kusnetzoff. VideoMatch vs CQC fue el clásico de los ‘90, una batalla de la que Fredy y Andy fueron generales sin querer queriendo. Y sobre esta rivalidad puntual indagó la periodista de Agarrate Catalina al protagonista de La función que sale mal.

“En aquel momento, tanto Andy como yo éramos un poco los chivos expiatorios o los soldados que respondían al mangrullo de la guerra entre Tinelli y Pergolini. Lo pasaban todo por nuestro trabajo”, analizó Villarreal. “Nos encontrábamos en eventos muy parecidos, pero nunca fue igual lo que hicimos. Andy lo llevaba a partir del costado periodístico con humor y lo mío era un actor interpretando a un personaje al que le encantaba figurar”, analizó.

Fredy Villarreal con su Figuretti en Portugal

Luego de contar el honor que le representa que el término “Figuretti” esté incorporado a la Real Academia Española Latina como definición de una persona a la que le gusta participar de una foto, se refirió a la parte negativa del asunto. “Tengo una sensación adorablemente detestable”, sintetizó, y pasó a explicar un poco más el concepto que sorprendió a la conductora.

“Adorable por haber logrado lo que logré. Y detestable porque me sacó mucho de mi país, de mi casa, de mis amigos, de mi mujer de aquel momento, de mi familia”, enumeró. Fredy contó que viajaba “más que un piloto de avión” y que eso lo hacía extrañar la vida que tenía en el país, donde solo pasaba alrededor de 80 días al año.

La solución la encontró huyendo hacia adelante. Llevando al máximo sus recursos actorales, se enfocó en la imitación y propuso algunos papeles. Miguel Ángel Rodríguez estaba por dejar la troupe y él de alguna manera tomó su lugar. La inolvidable caracterización de Fernando de la Rúa lo consagró definitivamente y el traje de Figuretti, y el pasaporte atiborrado de sellos, fueron a parar al placard.

El recuerdo de Figuretti, casi 30 años después

Durante su participación en el especial de Olga, Villarreal recordó uno de los capítulos más virales de su personaje: su arriesgada incursión en la Cumbre de Presidentes de 1997, en Venezuela. “Antes que llegue Fidel Castro me llevaron a un cuarto y me fracturaron un dedo”, reveló, ante el asombro de sus colegas. El personaje, mezcla de audacia y delirio, lo llevó a una situación límite: “Me cagaron a trompadas, me sacaron la documentación, la acreditación... quedé indocumentado en medio de la Isla Margarita”.

Fredy Villarreal con su inolvidable imitación de Fernando De la Rúa

Según relató, tuvo que contactar a Presidencia y fue el propio Carlos Menem quien intervino para que le devolvieran su credencial. En ese mismo tono de mezcla entre comicidad e incomodidad, reconoció que por años prefirió callar la historia: “Pensaba que alguno podía decir: ‘y bueno, que se joda por andar molestando’. Pero yo decía que tenía que trascender a partir del humor”.

El impacto de Figuretti fue tal que logró escenas junto a personalidades como Michael Schumacher, Mike Tyson y Luis Miguel. Pero ese mismo vértigo llevó a Villarreal a alejarse del personaje. El costo emocional y físico era demasiado alto. Y tenía ganas de pasar más tiempo en su casa y con los suyos.