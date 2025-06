El hijo de Yiya Murano habló sobre la serie que preparan sobre “La envenenadora de Monserrat”

El hijo de Yiya Murano hablo de la serie que se produce sobre "La envenenadora de Monserrat"

Hace unos días comenzaron las grabaciones de Yiya, serie que se verá por Flow, y es protagonizada por Julieta Zylberberg en la piel de Yiya Murano, la primera asesina serial en ser condenada en nuestro país. Las primeras imágenes mostraron el gran parecido de la actriz con la mujer que fue encontrada culpable de envenenar a tres amigas. En una entrevista, su hijo Martín Murano compartió sus sensaciones.

“Sobre la serie de Yiya no tengo absolutamente nada que ver. Simplemente los autoricé a hacerla”, señaló, sobre la producción que se verá por Flow, en una entrevista con Chiche Gelblung en su ciclo de El Nueve, mientras hablaba de su carrera profesional. “Yo sigo escribiendo y representando obras temáticas contra la violencia de género”, señaló.

El conductor de 70, 20, Hoy le preguntó al hombre, quien siempre habló de la mala relación con su madre e incluso se niega a llamarla como tal, acerca de si recibió dinero de la producción. “Hablando la gente se entiende. Yo creo que en un principio no tenían muy en claro si podían hacer la serie con el libro de otro autor que escribió sobre Yiya, pero vos has hecho miles de notas sobre Yiya Murano y no pueden hacer la historia de Yiya Murano basada en los dichos de Chiche Gelblung”, comentó, sin entrar en detalles.

Martín Murano con el juego de té que usó su madre para envenenar a sus amigas (@matitexeira)

Martín Murano, quien escribió las vivencias junto a la llamada “Envenenadora de Monserrat”, en el libro “Mi madre, Yiya Murano”, se desligó de la serie biográfica. “Yo no participé en nada, simplemente les cedí los derechos para esa miniserie y nada más. Yo no tengo nada que ver. Si es buena, no me tienen que felicitar. Si es mala, no me tienen que criticar”, resaltó.

“Solamente al final han hablado conmigo y hablando la gente se entiende. Cuando hubo diálogo nos entendimos y lograron mi autorización”, comentó el hombre, quien incluso relató cómo aún hoy desconoce quién es su padre biológico. “Si quieren que sea 100% honesto, no sé si la voy a ver la serie”, concluyó.

Julieta Zylberberg y Monna Antópulos durante las grabaciones de Yiya (Crédito: Flow)

La serie sobre Yiya Murano que promete desnudar la historia criminal de la “envenenadora de Monserrat”

La serie sobre una de las asesinas tristemente célebres del país es fruto de la colaboración entre Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos. Diseñada para explorar el caso que conmocionó a Argentina, su estreno ocurrirá a través del servicio On Demand de Flow, presentando una narrativa que combina géneros de drama y true crime.

La trama de la serie aborda tanto los asesinatos cometidos por Yiya Murano como aspectos desconocidos de su historia personal (Crédito: Flow)

Yiya Murano, cuyo verdadero nombre fue María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, nació el 20 de mayo de 1930 en Corrientes y falleció el 26 de abril de 2014 en Buenos Aires. Su historia es un relato de engaño y muerte, teniendo como víctimas a tres amigas a quienes envenenó con cianuro entre 1979 y 1985. La serie se centra no solo en estos asesinatos, sino que también busca explorar los aspectos menos conocidos de la vida de Murano y su faceta como estafadora, revelando secretos y motivaciones que aún hoy generan interés.

El elenco de la serie Yiya está encabezado por Julieta Zylberberg e incluye actores como Cristina Banegas, Pablo Rago, Mónica Antonopulos y Cecilia Dopazo, entre otros. La serie está compuesta por cinco episodios, acompañados de un especial documental que proporcionará contexto adicional y testimonios para completar la ficción.

'Yiya' propone una mirada inédita sobre el caso que conmocionó a la sociedad argentina, combinando drama y true crime (Crédito: Flow)

La dirección y el rol de showrunner están liderados por Mariano Hueter, mientras que el guión ha sido elaborado por Marcos Carnevale. La producción está a cargo de Martín Kweller, con Maru Mosca como productora ejecutiva. La serie no se enfocará únicamente en los crímenes cometidos, sino también en el impacto social que estos actos provocaron en la sociedad argentina.

Además, el rol de Yiya Murano, que fue absuelta inicialmente en 1982 pero condenada posteriormente por la Cámara de Apelaciones, quien sostuvo su inocencia durante el tiempo en prisión, representa un mosaico complejo de circunstancias y decisiones que dejaron una profunda huella en la comunidad. La serie Yiya planea dramatizar los hechos verídicos, mientras explora los matices de un personaje tan enigmático en la historia criminal del país, esperando abrir el debate sobre justicia y verdad.