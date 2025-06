8 momentos del embarazo de Jimena Barón: de disimularlo en un viaje a Tailandia a bailar en la semana 38

Jimena Barón disfruta de sus vacaciones en familia en medio de su embarazo

Jimena Barón anunció el 15 de diciembre que estaba esperando a su primer hijo junto a Matías Palleiro. A partir de ese momento, las redes sociales de la cantante se convirtieron en un diario íntimo, mostró el minuto a minuto de estos meses de embarazo y sus seguidores la acompañaron en cada paso que dio e incluso expresaron su emoción por la llegada del pequeño al mundo.

Fue casi una gestación colectiva, y muchas de estas etapas lograron capturar el corazón de los internautas. En esta nota, repasamos los ocho momentos más significativos de nueve meses intensos en la vida de La Cobra.

Un viaje a Tailandia: acá no ha pasado nada

En noviembre del 2024, la cantante viajó a Tailandia junto a Juli Poggio, Zaira Nara, Pampita y Stephanie Demner como embajadoras de una reconocida marca de joyas. En ese momento ya se encontraba transitando los primeros meses de su embarazo, sin embargo, todavía no lo había anunciado, por lo que tuvo que recurrir a diferentes estrategias para poder ocultar la incipiente pancita.

En noviembre viajó a Tailandia junto a una marca de joyas

En el momento que publicó el anuncio de su segundo hijo, sus más de seis millones de seguidores comenzaron a preguntarse cómo no se habían dado cuenta, sobre todo teniendo en cuenta el estilo sensual que usaba en su excursión por el sudeste asiático.

Desde tops con pedrería a trajes de baño de una sola pieza, la intérprete de “La Cobra” buscó mantener el secreto hasta que sintiera que era el momento oportuno. Nadie parecía notar que se encontraba en la dulce espera, por lo que el anuncio tomó a todos por sorpresa. Con una gran creatividad que combinó con el código de vestimenta de cada uno de los eventos, la compositora se salió con la suya sin sembrar sospechas de que estaba embarazada.

“No sé cómo no nos dimos cuenta”; “No entiendo cómo escondió la pancita”; “Lo bien que la disimuló con su gracia Jimena”; “No subió fotos en bikini y usaba ropa holgada, era obvio”; “Estaban todas las señales y ninguno se lo imaginó”; “Estoy obsesionada con las fotos de Tailandia por lo bien que escondió el embarazo”; “Con razón usaba ropa grande. La amamos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas al enterarse de la feliz noticia.

El anuncio a los familiares

Tras contarle la noticia a sus seguidores, se embarcó en la tarea de editar los videos más emotivos de sus redes: la reacción de sus familiares a la llegada de un nuevo miembro. La primera en recibir la noticia fue su niñera, Mari, con quien tiene una profunda relación que viene desde su propia infancia. Ahora, encargada del cuidado de su hijo, la mujer se volvió otro miembro de su familia y supo del embarazo el día de su cumpleaños. Sin dar detalles, Jimena le dijo tras soplar las velitas: “Se viene la cartita de parte de todos”. Acto seguido, abrió el envoltorio para encontrarse con la ecografía del bebé.

Jimena Barón mostró cómo le contó la noticia del embarazo a su familia (Video: Instagram)

“Ay, no, ¿esto es de verdad? Ay, felicidades. Por dios, ¿pero dónde estaba?”, exclamó, completamente anonada, al ver que la artista se subía la remera para mostrar su abdomen.

Otra de las personas que sumó al anuncio fue a Sofía, la viuda de su padre. “Sofi era la mujer de mi papá que, a pesar de que de mi viejo murió, fue y será muy abuela de Momo”, explicó al momento de compartir el fragmento que tuvo lugar en el interior de su auto. En este, cuando la mujer intentó saludarla, ella mostró su pancita y provocó que su rostro se llenara de lágrimas. Completamente emocionada, no dudó en darle un fuerte abrazo y expresó con cariño: “No lo tengo a papá, pero te tengo a vos”.

Luego, capturó el momento en que le dio la gran noticia a su mamá, Gabriela, y a su hermana, Isabel. “Le pedí que me cante boletas de servicios para pagar”, explicó la artista al mostrar la grabación de la mujer leyendo diferentes cifras. En una de las tantas facturas, su progenitora se encontró con una inusual imagen: “¿Qué hace una ecografía acá?”. Sin poder salir de su asombro, tanto ella como su hija menor comenzaron a verse las caras, preguntando si realmente se trataba de la llegada un nuevo miembro a la familia.

Entre risas y llantos, la actriz envolvió en un fuerte abrazo junto a su mamá y hermana, quienes no dudaron en corresponderle. “Finalmente, me dan afecto”, escribió Barón, con el humor que la caracteriza.

Aunque las reacciones anteriores lograron hacer emocionar a sus seguidores el momento en el que Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, se enteró de que iba a tener un hermano, fue el que logró que todos lloren.

Jimena Barón le contó a su hijo que estaba embarazada (Video: Instagram)

Con un video fuera de foco, pero cargado de emoción le contó a su hijo mayor la feliz noticia. En el video, Jimena, visiblemente nerviosa, se sentó frente a Momo, de 10 años, y le comentó: “Te quiero decir algo…”. La frase generó una mezcla de intriga y preocupación en el niño, quien indagó: “¿Malo?”, reflejando su incertidumbre. Tomándolo de las manos, la compositora le respondió: “No. Escuchá, te voy a contar algo antes de lo que debería”. Ante esto, su hijo, confundido y algo temeroso, le dijo: “¿Por qué estás llorando? Me da miedo…”, a lo que ella aclaró: “Estoy emocionada”.

La conversación llegó a su punto máximo cuando la artista finalmente revela:“Si Dios quiere y sigue todo bien, vas a tener un hermano”. La reacción del menor fue inmediata y llena de alegría. “¿En serio?”, preguntó con entusiasmo antes de abrazar a su madre varias veces, sin poder contener la felicidad. Sorprendido, él consultó: “¿En cuántos meses son nueve meses?”, y la actriz le explicó que el bebé llegará en junio. La charla continuó con una mezcla de ternura y humor. Momo, convencido de que tendrá un hermano varón, propuso un nombre “Tomás Palleiro” y, en un tono reflexivo, comentó: “Ay, pero no va a ser Osvaldo como yo”.

El problema de salud a las 19 semanas

Ya pasada la emoción de las reacciones, armaron las valijas y partieron a Quequén de vacaciones. En ese momento la cantante de La Cobra estaba superactiva en sus redes, pero de un día para el otro dejó de subir contenido y la preocupación se hizo presente entre los internautas.

Jimena Barón luego de sufrir un problema de salud en Quequén

Tras un fin de semana de silencio rotundo reapareció. Esa incertidumbre desapareció luego de que Barón publicara una fotografía en bikini frente al espejo. En ella se podía ver su incipiente panza de embarazada y la frase: “19 semanas”. En la postal, la influencer resaltaba al mostrarse sin maquillaje y con cara de cansada, por lo que en la siguiente historia aclaró que no estuvo en el mejor momento de salud.

“Aparezco después de una intoxicación masiva acá en Quequén”, comenzó la explicación de la cantante de “La Cobra”, en la ciudad balnearia. “Dos días “morida” en cama, fiebre, la pasé feo, pero ya estoy recuperada”, aseguró y llevó tranquilidad a sus seis millones de seguidores: “El bebito y yo súper bien”.

El primer show embarazada

Jimena Barón cantó en el Festival de Villa María embarazada de 4 meses y se sinceró sobre el escenario: "No me cierra el pantalón"

En el mes de febrero, ya con la panza un poco más grande, fue invitada a cantar en El Festival de Villa María, su primera presentación en mucho tiempo y felicidad por partida doble, puesto que lo iba a hacer con su hijo en la panza. Luego de terminar una canción, Barón tomó el micrófono y dijo luego del aplauso del público: “Muchas gracias. ¿Cómo vienen? ¿Bien?. ¿Está llegando más gente?. Hay una embarazada de 37 semanas que está acá por mí. Te quiero”.

Fue entonces cuando, abrumada por el calor que hacía, la artista destacó: “Bueno, vamos a seguir. La gente debe estar diciendo: ‘Pero es boluda, que se saque el saco’. Hay algo que yo no debería mostrar, las vestuaristas me dijeron: “No muestres, nadie se entera”. A mí no me cierra el pantalón. ¿Ok?”.

Entre la risa de la gente, Jimena volvió a comentar las dificultades que atravesaba: “Tengo dos corpiños, se me escapan, todo por la criatura. Pero bueno, no me lo voy a sacar porque me van a matar. Igual ya lo vieron. Así que voy a deshidratarme, pero voy a seguir regia hasta el final“. Y lo cumplió.

El último viaje en pareja

Jimena y Matías viajaron a Estados Unidos antes de que la cantante no pueda volar (Foto: Instagram)

Antes de que reciba la negativa para volar, Barón y Matías armaron las valijas y se fueron de viaje los dos solos con dos intenciones: la primera, comprar ropa para su hijo y la segunda, tener la posibilidad de estar en soledad antes de la llegada del niño.

Tras pasar unos días en Nueva York, la pareja se trasladó a la ciudad de Miami, conocida por sus playas y los bajos precios. “Vinimos a comprarle ropa al bebé y este señor se lleva: pelotas y palos de golf, vasos de whiskey, todo el local de vitaminas, 2 camperas, 1 de Versace y la otra de Boss, 2 tachos de proteína, 8 pantalones y mucho, mucho más”, lo expuso la cantante en un video en sus historias de Instagram.

Esto no fue todo lo que sucedió en la travesía, ya que Matías no encontraba sus valijas en el aeropuerto de Miami. El episodio, que combinó drama, suspenso y comedia, se convirtió en otro de los tantos momentos virales de Jimena Barón, cuya habilidad para transformar lo cotidiano en entretenimiento es uno de los motivos por los que conquistó a sus más de seis millones de seguidores.

El pronóstico que no falló

Jimena Barón especuló con la fecha de nacimiento de su hijo

Llegando al final de mayo, y conocedora como nadie de su propio cuerpo, Jimena publicó un pronóstico de cara al nacimiento: "3 kilos pesa este pibe ya. No llegamos al 24 de junio ni ahí (se mueve muchísimo)”, aseguró. Y como prueba, compartió en sus redes un video a modo de prueba. Faltaba casi un mes para la fecha señalada. Y la Cobra tenía razón, ya que el niño nació diez días antes del esperado para el parto.

Jimena venía de celebrar su cumpleaños 38, una ocasión que sus seres queridos aprovecharon para mimarla un poco en estos momentos claves. Matías Palleiro, su pareja, y su hijo Momo, planificaron una sorpresa que comenzó de mañana en su casa y se extendió hasta la noche, englobando amor, familia y conexiones emotivas.

La preocupación menos pensada

Días después de su embarazo, Jimena compartió una nueva actualización de su embarazo, cuando mostró su última ecografía. Y en un marco de absoluta felicidad, no pudo ocultar su preocupación luego de que la médica le diera una advertencia por el tamaño de su pequeño.

Jimena Barón mostró una de sus últimas ecografías antes de dar a luz

“La pancita adecuada a las semanas que tiene, perfecto”, se escuchaba decir a la doctora, mientras resaltaba la imagen de la ecografía, en el comienzo del video compartido por Barón. Entonces, la cantante agregó el dato de que se encontraba en las 36 semanas. Su expresión cambió rotundamente cuando la especialista agregó: “La cabecita es de 39 semanas, está bien mientras no pase los 10 centímetros”.

Fue entonces cuando Barón pasó de la sonrisa a la angustia y su cara reflejó una mezcla de dramatismo con preocupación. “QEPD vagina querida, vuela alto. 1987 / 2025”, escribió la artista, junto a un emoji de una paloma blanca, reflejando con su clásico toque de humor la situación que debería atravesar en caso de que su hijo siguiera creciendo dentro de su vientre. Como si fuera poco, Jimena musicalizó el video con un sonido viral de TiKTok el cual canta “Oh no” como señal de problemas.

The last dance

De cara al nacimiento de su bebé, Jimena Barón sacó a relucir sus pasos de baile (Video: Instagram)

La Semana 38 llegó junto a un video en el que se la ve bailando al sol, con los auriculares puestos, la panza descubierta y una sonrisa llena de energía. Desde el patio de su casa y con ropa cómoda la intérprete celebró en movimiento este último tramo, desplegando pasos espontáneos y mostrándose auténtica, siguiendo el pulso cotidiano, lejos de solemnidades y sin dejar de ser la cantante que el público conoce: genuina, despojada y dueña de una alegría contagiosa.

En plena cuenta regresiva, y mientras cientos de mensajes de cariño llenaron los comentarios de sus posteos, Jimena transitó el tramo final de su embarazo entre la ternura más profunda y la espontaneidad de su carácter. Hizo de cada momento una celebración, en la que puede bailar, reírse o emocionarse, acompañada por su familia, sus fans y, especialmente, por ese amor inmenso que aguardó con los brazos y el corazón abiertos. Y con el que ahora inicia un nuevo capítulo.