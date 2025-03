El incidente de Jimena Barón y Matías Palleiro con sus valijas durante su viaje a Estados Unidos: “¿Qué filmás?”

La furia del novio de Jimena Barón (Video: Instagram)

Después de una estadía en Nueva York, Jimena Barón y su novio, Matías Palleiro, continúan su viaje en las playas de Miami, pero no sin antes protagonizar un episodio digno de una comedia romántica.

Todo comenzó en el aeropuerto, cuando la aerolínea les ofreció despachar gratis sus carry-on. “Matías me dijo ‘pero no tenemos ni candado, ¿no importa?‘. Le dije que no”, relató La Cobra en sus historias de Instagram. Sin embargo, la confianza inicial pronto se transformó en pánico cuando recordó que dentro de su equipaje de mano llevaba una cartera de alto valor. “Pedí que me la dieran y me dijeron que tenía que reclamar en otra parte del aeropuerto. Fuimos, la agarré y casi perdemos el vuelo. Malhumor”, confesó.

Jimena Barón comparó a su pareja con Lionel Messi

Pero el verdadero giro dramático llegó al aterrizar en Miami. Todas las valijas aparecieron, excepto la de Palleiro. Ante la tensión del momento, Jimena no pudo resistirse a inmortalizar la escena con su celular. “De los creadores de ‘¿Qué mirás, bobo?’ llega ‘¿Qué filmás?’”, bromeó, al comparar la situación con la icónica frase de Lionel Messi. En el video, se lo veía a Matías inquieto, con el ceño fruncido, a la espera de novedades sobre su equipaje.

Más tarde, ya en la tranquilidad del hotel, la historia continuó con otro video. Barón, con su estilo espontáneo, quiso actualizar a sus seguidores. “La gente quiere saber qué pasó con la valija”, le dijo a Palleiro, quien recostado en la cama, apenas la miró de reojo con un gesto serio. “No me parece gracioso”, respondió. Pero ante la insistencia de su novia, terminó por informar con resignación: “No llegó, está en camino”.

Jimena Barón y los pormenores de lo vivido

El episodio, que combinó drama, suspenso y comedia, se convirtió en otro de los tantos momentos virales de Jimena Barón, cuya habilidad para transformar lo cotidiano en entretenimiento sigue conquistando a sus más de seis millones de seguidores.

Sin embargo, las preguntas en Instagram no se detienen. Y esta vez no tienen que ver con el equipaje. Hay algo más profundo, algo que late en cada historia que comparte. Una seguidora se atreve a decir en voz alta lo que muchos piensan en silencio: “¿Cómo te dejaron subir al avión con esa panza? Pensé que con 7 meses no podías viajar más".

Jimena Barón actualizó los detalles de su embarazo

La respuesta de Jimena no tardó en llegar. Es clara, precisa, casi técnica, pero cargada de esa ternura que suele teñir sus palabras cuando habla de su hijo en camino: “No estoy de 7 meses, recién hoy cumplo 26 semanas. Faltan 3 meses y seis días”. Y aunque lo dice con exactitud quirúrgica, es fácil adivinar el deseo escondido: que el tiempo pase volando.

Hay algo conmovedor en esa cuenta regresiva. Y ella, lejos de disimularlo, lo abraza. En una de sus últimas publicaciones, lo escribió sin filtros, como quien se habla al espejo o le susurra a su bebé antes de dormir:“Acá tus papás haciendo el último viaje solos antes de que nazcas, antes de que nos unas para siempre. Gordito lindo, te esperamos con emoción y amor infinito”.

Jimena Barón mostró las pataditas de su bebé en camino y cómo reacciona ante su voz (Video: Instagram)

Así transcurren los días para Jimena Barón y Matías Palleiro. Entre la ansiedad de recuperar una valija perdida y la certeza de que muy pronto nada de eso importará. Porque en el horizonte no hay equipaje más valioso que el que llevan ahora. Un hijo en camino.

Incluso, hace solo unos días, publicó un video que no tardó en multiplicarse en las redes sociales. Acostada, con ropa cómoda, filmó su panza mientras el bebé se mueve desde adentro. El clip, íntimo y cargado de ternura, estuvo acompañado por un mensaje que conmovió a sus seguidores y que, en pocas horas, se convirtió en tema de conversación.

“Acá ya inventamos un juego entre los dos, ¿cómo será tu carita, gordito lindo? Las ganas que tengo de conocerte por Dios. Te estamos armando un cuarto precioso. Te amo hijo, me tenés en las nubes”, escribió junto al video, al ritmo del tema “What Was I Made For?” de Billie Eilish, parte de la banda sonora de la película Barbie.