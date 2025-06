La reacción de Juana Viale luego de enterarse que Mirtha Legrand tuvo un novio cordobés

Entre viajes, actuaciones y la conducción de sus famosos almuerzos, Juana Viale vive un gran presente laboral. En ese marco, a días de presentar su obra Juana en Córdoba, la actriz viajó al interior del país para dar notas y hablar de su presentación. Fue entonces cuando la joven fue sorprendida al enterarse de los lazos que unen a su familia con la provincia

Todo comenzó cuando a Viale le preguntaron su tenía familiares en dicha provincia. “Tengo la familia en Córdoba. Tíos, primos, sobrinos que están aquí”, comenzó diciendo en su visita al programa Seguimos en El Doce.

En ese momento, el conductor decidió sorprender a la actriz al comentar: “Voy a contar algo que por ahí me retan, pero lo voy a contar. Entrevistamos a tu abuela (Mirtha Legrand) más de una vez. Y nos contó que en La Falda, siendo adolescente, había tenido un novio”. Rápidamente, Juana expresó su asombro con un pequeño grito.

Juana Viale no pudo ocultar su sorpresa al conocer el noviazgo de su abuela (Créditos: LaMesazarg)

Al ver su reacción, el periodista continuó la historia, confesando que desconoce quiénes serían los hijos o familiares de esa persona: “Y nosotros, obviamente queríamos salir a buscar a ver quién es el descendiente”. Fue entonces cuando, al escuchar la pausa que hacía el conductor, Viale afirmó: “Pero ya no está vivo. No sabemos. Esa historia no la sabía”.

En paralelo, la producción del programa compartió el fragmento en el que Legrand comentaba esta experiencia de su juventud. “Yo adoro Córdoba. He ido muchísimo. Me gustaba mucho. Tenía un novio cordobés, así que lo iba a visitar”, se escuchaba decir a La Chiqui.

La actriz explicó que la obra con la que visita la ciudad aborda la temática de “muchas Juanas”, haciendo referencia a diversas historias o personalidades con ese nombre. Señaló que se trata de una adaptación de un texto que tuvo sus primeras funciones en España, lo que le otorga un contexto internacional y una base ya probada en otro escenario teatral.

La decisión de traer esta propuesta a Buenos Aires surgió tras una conversación con el director, con quien coincidió en el potencial de la obra para conectar con el público local. Tras su llegada a la capital argentina, el proyecto expandió su alcance hacia el interior del país, lo que permitió que más espectadores accedieran a esta experiencia teatral.

Juana Viale recordó los inicios de su conducción días después de que se estableciera la pandemia

La apuesta por adaptar un material originado en el extranjero implicó un trabajo conjunto entre la actriz y el director, quienes buscaron que la obra encontrara resonancia en la escena argentina. Esta pluralidad de “Juanas” refleja distintas realidades y desafíos, ofreciendo una mirada variada y profunda que enriquece la propuesta y permite abordar múltiples facetas femeninas desde el escenario.

Al respecto de su trabajo en televisión, Viale relató el desafío que enfrentó al asumir la conducción del programa Almorzando con Juana, en un contexto marcado por la incertidumbre del inicio de la pandemia de Covid-19. Según recordó, su llegada al histórico ciclo televisivo se debió a una circunstancia excepcional y temporaria: la idea original era que ocupara el rol por solo 15 días, mientras durara el aislamiento obligatorio. Sin embargo, el contexto de emergencia sanitaria hizo que su participación se extendiera mucho más de lo previsto, consolidándose finalmente como la conductora titular del programa.

Durante ese periodo inicial, la figura pública confesó que sentía un notable nerviosismo. Las mesas del ciclo pasaron a convertirse en un espacio de debate y análisis de cuestiones sanitarias de alta complejidad. Tal como describió, los invitados de aquellos primeros meses eran frecuentemente infectólogos, médicos y ministros de salud encargados de transmitir información sobre la pandemia, bajo un clima general de tensión y de falta de certezas. Juana rememoró especialmente lo difícil que resultaba comunicar en esos momentos en los que predominaban las restricciones y escaseaba la información verificada.

A pesar de ese comienzo intenso, narró cómo el ciclo fue evolucionando con el tiempo hasta recuperar su carácter más relajado y plural. El programa se adaptó a las diferentes etapas, ampliando su variedad temática y renovando su dinámica ante la platea televisiva.