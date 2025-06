El llamativo elogio de Evangelina Anderson a Wanda Nara: “¿Quiénes son las reposteras?”

La modelo le dedicó un emotivo mensaje a los jóvenes deportistas y aprovechó para elogiar a la empresaria (Instagram)

La relación entre Evangelina Anderson y Wanda Nara tuvo en el pasado varios altibajos, marcados por el entorno del espectáculo. Sin embargo, lograron dejar atrás viejas diferencias y, con el tiempo, forjaron un vínculo de amistad. Un nuevo capítulo de esta conexión se vivió a partir de la pasión por el fútbol y la coincidencia de que sus hijos, Bastián Demichelis y Valentino López, comparten más que el fanatismo por River Plate: también forman parte de la cantera del club y viven experiencias similares en su desarrollo deportivo. En ese marco, la modelo, quien se encuentra disfrutando de sus últimos días en México, le dedicó un particular elogio a la empresaria.

En el último partido de la Selección Argentina contra Colombia, por la 16° fecha de las Eliminatorias Conmebol que terminó en empate 1 a 1, los hijos adolescentes de Anderson y de Nara tuvieron un rol protagónico como alcanza pelotas en una jornada especial en el estadio. Estar tan cerca de los ídolos del fútbol nacional y vestir la campera oficial de la AFA representó para ambos un momento emocionante y un paso más en ese sueño de algún día vestir la camiseta de la Selección en la cancha como también para sus madres.

La emoción y el orgullo que sienten Evangelina y Wanda por sus hijos quedó reflejada en redes sociales. Anderson fue la primera en compartir el acontecimiento en su cuenta de Instagram, subiendo dos fotos de los adolescentes en el estadio y escribiendo “¿Las reposteras de estos dos bombones?”, en referencia a los chicos y en un guiño afectuoso que incluyó una mención directa a la conductora. Minutos después, Nara reposteó la publicación desde su propia cuenta, reafirmando la complicidad que hoy existe entre ambas.

El inesperado elogio de Evangelina a Wanda por sus hijos

No fue la única muestra pública de cariño. Poco después, Anderson subió otra imagen de los chicos y una nueva frase: “Los amo tanto”, destacando con un corazón rojo el lugar que ocupan Bastián y Valentino en sus vidas. Este nuevo posteo también fue compartido por Wanda, que sumó la frase “Los amo”, reafirmando la afectuosa relación entre ambas familias y la alegría por los pasos que dan los jóvenes.

La afinidad entre las familias Anderson-Demichelis y Nara no es reciente; entre otros momentos de cercanía, ambas vivieron un tiempo en simultáneo en el Chateau Libertador, lo que sirvió para fortalecer el vínculo entre los chicos. Esa buena relación se traslada al campo de juego: además de ser alcanza pelotas en la Selección, Valentino y Bastián también ayudan antes de partidos importantes y representan al club de Núñez en distintas competencias. Semanas atrás, ambos se destacaron en un torneo disputado en Brasil donde lucieron la camiseta de River. Todo esto suma a la historia compartida y a los progresos que hacen en las inferiores del club.

El orgullo de las madres volvió a asomar en redes a partir de estos logros. En otra publicación, Nara expresó abiertamente su afecto hacia Valentino en una historia de Instagram: “El amor de mi vida, el que nunca me traicionaría, el que me da orgullo y me hizo conocer el amor desinteresado y real. Por él yo daría mi vida”, junto a corazones rojos y blancos, los colores de River. Además, la empresaria dedicó un extenso mensaje en el perfil del adolescente, reflexionando sobre la importancia de aprender de los tropiezos y la necesidad de seguir intentando, incluso cuando los resultados no son los esperados.

La respuesta de Wanda ante el gesto de la modelo en las redes (Instagram)

Del lado de Anderson, la emoción por su hijo también fue protagonista en redes. En una de sus últimas estancias en Argentina, la modelo compartió su alegría antes de un partido de Bastián, posteando su propia imagen con ropa de River y la frase “Hoy juega mi amor”, acompañada de un corazón blanco. Tras el partido en el predio de Hurlingham, donde Bastián, con la camiseta número 2, fue parte de una victoria 2-0 y tuvo un desempeño destacado. En ese marco, la modelo publicó otra foto celebrando el resultado, sumando corazones y emojis de fuerza. Cerró el mensaje con palabras dirigidas a su hijo: “Te amo tanto, Tato. Qué alegría más grande tengo”, dejando en claro el orgullo y amor que siente por él, especialmente por tener la oportunidad de acompañarlo en sus logros aunque vivan separados gran parte del año.

Por estos días, los caminos de Evangelina y Wanda vuelven a acercarse, no solo por la buena sintonía entre ellas, sino gracias a la unión y el avance de sus hijos en el deporte. Las vivencias compartidas dentro y fuera de la cancha se transforman en nuevas páginas de una historia en la que la familia, el fútbol y la superación de viejos conflictos ocupan el centro de la escena.