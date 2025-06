El llamativo rol de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson en el partido de la Selección Argentina

El estadio Monumental fue escenario de una jornada inolvidable para Valentino López y Bastian Demichelis. Los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson, respectivamente, tuvieron la oportunidad de ocupar un rol privilegiado en el partido de este martes entre la Selección Argentina y Colombia por las eliminatorias para el mundial. Los jóvenes, quienes no solo siguieron el partido a metros de la cancha, se destacaron como alcanza pelotas.

Más allá de la experiencia como espectador, Valentino colaboró activamente como alcanza pelotas, brindando asistencia directa al equipo dirigido por Lionel Messi. Esta función implica un contacto cercano con los protagonistas del partido y una responsabilidad relevante dentro de la dinámica del evento, sumando así una vivencia especial a la presencia del joven en uno de los estadios más importantes del fútbol argentino.

Valentino López y Bastian Demichelis en la previa del partido entre Argentina y Colombia

El trabajo en equipo de los jóvenes no solo implicó responsabilidades específicas: desde recuperar pelotas en el borde del campo hasta entregarlos a los propios futbolistas al momento de reanudar el juego. La colaboración de Valentino y Bastián facilitó el desarrollo ágil del partido y reforzó la logística que acompaña a encuentros de alta competencia.

Además, el acceso al lado del césped permitió que ambos jóvenes presenciaran de cerca la dinámica interna del equipo y apreciaran el profesionalismo con el que se desenvuelven los miembros de la Scaloneta. La cercanía con las estrellas del fútbol argentino les brindó un aprendizaje distinto, más allá del rol puntual asignado, enriqueciendo esta vivencia deportiva y personal en un contexto de máxima exposición mediática.

Actualmente, ambos jóvenes se encuentran desarrollándose como futbolistas en las inferiores de River Plate. Semanas atrás, Valentino y Bastian se destacaron en un torneo representando al conjunto de Nuñez. Todo sucedió cuando los chicos disputaron una competencia en Brasil.

Wanda Nara alentó a Valentino López luego de perder la final de un torneo

El delantero del team de Nuñez tuvo un buen rendimiento en la competencia. El equipo llegó a la final, donde fue derrotado por Estudiantes de la Plata, lo que derivó en un emotivo mensaje de apoyo de parte de la empresaria. El adolescente publicó tres imágenes en su cuenta de Instagram. En una se lo ve recostado sobre el poste de uno de los arcos, y en las otras dos muestra la medalla plateada en su rostro. En todas lleva la mirada seria, entre la tristeza y la frustración por no alcanzar el objetivo y la tranquilidad de haberlo dejado todo.

Wanda replicó el posteo en sus historias con un breve texto en el que manifestaba todo su apoyo. “El amor de mi vida, el que nunca me traicionaría, el que me da orgullo y me hizo conocer el amor desinteresado y real. Por él yo daría mi vida”, escribió junto a dos corazones, uno rojo y uno blanco, acordes al club millonario.

Además, Wanda dejó un mensaje mucho más extensa en la publicación del delantero, a quien apodan Bomber. “El aprendizaje más grande es cuando las cosas no salen como las esperabas. Ahí, automáticamente después de la frustración que es normal, se tiene que despertar en vos esas ganas de volver a intentarlo”, señaló al comienzo de su texto.

De igual manera, Anderson también comparte su emoción por los logros de su hijo. En una de sus últimas visitas al país, Evangelina aprovechó para pasar tiempo con Bastian y no se perdió la oportunidad de alentarlo en la cancha. Minutos antes del partido, había dejado claro cuánto significaba para ella estar presente: posteó una foto vestida con una campera bordó de River y un gorro negro, mirando a cámara con una gran sonrisa. “Hoy juega mi amor”, escribió junto a un corazón blanco, dejando ver todo su orgullo de madre.

Minutos más tarde, la modelo no dudó en compartir en sus redes sociales una imagen del encuentro en el predio del Millonario, ubicado en Hurlingham, donde el adolescente, con la camiseta número 2, fue protagonista de una gran victoria. “Ganamos 2-0”, escribió junto a la foto, acompañada de corazones y emojis de fuerza. Pero lo más emotivo llegó después: “Te amo tanto, Tato. Qué alegría más grande tengo”, le dedicó públicamente a su hijo, dejando en claro la emoción de poder verlo en acción, a pesar de la distancia que los separa gran parte del año.