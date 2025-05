Las emotivas palabras de Wanda Nara para su hijo Valentino: “El que nunca me traicionaría”

Wanda Nara y Valentino López

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, forma parte de las inferiores de River Plate, donde sigue los pasos de su padre buscando convertirse en futbolista profesional. Por estos días, partició de un combinado sub 17 del club Millonario que disputó un torneo profesional en Brasil y su madre siguió atentamente cada una de sus actuaciones, aplaudiendo a la distancia y a través de las redes cada vez que conquistó un gol.

El delantero del team de Nuñez tuvo un buen rendimiento en la competencia, en un plantel del que también forma parte Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Bastian Demichelis. El equipo llegó a la final, donde fue derrotado por Estudiantes de la Plata, lo que derivó en un emotivo mensaje de apoyo de parte de la empresaria.

El adolescente publicó tres imágenes en su cuenta de Instagram. En una se lo ve recostado sobre el poste de uno de los arcos, y en las otras dos muestra la medalla plateada en su rostro. En todas lleva la mirada seria, entre la tristeza y la frustración por no alcanzar el objetivo y la tranquilidad de haberlo dejado todo.

Wanda replicó el posteo en sus historias con un breve texto en el que manifestaba todo su apoyo. “El amor de mi vida, el que nunca me traicionaría, el que me da orgullo y me hizo conocer el amor desinteresado y real. Por él yo daría mi vida”, escribió junto a dos corazones, uno rojo y uno blanco, acordes al club millonario.

Además, Wanda dejó un mensaje mucho más extensa en la publicación del delantero, a quien apodan Bomber. “El aprendizaje más grande es cuando las cosas no salen como las esperabas. Ahí, automáticamente después de la frustración que es normal, se tiene que despertar en vos esas ganas de volver a intentarlo”, señaló al comienzo de su texto.

El mensaje de Wanda Nara en el posteo de su hijo Valentino López

“Y te puedo asegurar que el día que llega lo que tanto soñaste, después de un recorrido repleto de tropiezos o de cosas que no salían como querías, ese triunfo lo sentirás diez veces más increíble”, continuó, dándole ánimo para la próxima batalla.

Se despidió con un consejo amparado en la experiencia de quien transitó por triunfos y fracasos: “Disfrutá el proceso y seguí por tus sueños, porque siempre, con trabajo y dedicación, se cumplen”. Y después de otro corazón, llegó la frase final: “Te amo y estoy orgullosa y te acompaño. Tu mamá”.

El almuerzo de Wanda con su hijo Valentino y su novia, Carola

Pero eso no fue todo. Wanda celebró el reencuentro con su hijo con un almuerzo del que también participó Carola, la novia del adolescente. Unos bifes a la plancha y una ensalada de lechuga, palta, queso, huevos y semillas fueron el sencillo menú con el que los agasajó.

Ayer por la noche, en cambio, eligió mostrarse sexy en el mismo momento en que la China Suárez brindaba una entrevista en el streaming de la Tevé Pública al periodista Gustavo Méndez. Allí, la ex Casi Ángeles habló de su relación con Mauro Icardi, sus ganas de volver a ser madre y la chance de volver a casarse.

Mientras eso sucedía, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) eligió llamar la atención con una fotografía al borde de la censura, parada frente al espejo de uno de los baños de su departamento, con un body de color gris híper cavado. Muy sonriente, la empresaria sostenía en su mano el celular con el que se tomó la imagen, que tiene las fotos de sus cinco hijos como funda.

Es en ellos, sus seres queridos, dónde va a buscar refugio en esta batalla contra su ex y la actriz, que parece nunca acabará.