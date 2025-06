El guiño de L-Gante en redes para Wanda Nara en medio de los escándalos

En medio de las turbulencias legales y familiares que atraviesa Wanda Nara, el cantante L-Gante eligió utilizar sus redes sociales para lanzar una indirecta que rápidamente atrajo la atención de sus seguidores. Cabe recordar que la pareja tomó la decisión de separarse para que Nara pueda concentrarse en la contención de sus cinco hijos en medio de la batalla legal con Mauro Icardi.

En la imagen publicada por L-Gante se observa a dos personas de pie junto a un avión privado, en una pista de aviación. La figura femenina, vestida con un conjunto informal de calza y buzo negro oversized con la inscripción “PARIS”, aparece cubriéndose parcialmente el rostro con una mano, mientras su cara está tapada por un emoji de corazón en los ojos, lo que contribuye al tono enigmático de la postal. Lleva el cabello rubio suelto y luce una cartera marrón, de gran tamaño, con varios llaveros coloridos colgando.

A su lado, L-Gante viste una campera de jean amplia, gorra negra, gafas oscuras y cadenas doradas colgadas al cuello. El cantante se inclina ligeramente hacia la mujer, mientras apoya una mano en la cadera de ella, gesto que sugiere confianza y cercanía. El texto sobre la imagen plantea la pregunta: “¿Quién es ella?”, generando expectativa y apelando a la participación del público.

Con tan solo mirar la foto se distingue a Wanda, si no es por el pelo rubio, el bolso Louis Vuitton o los muñecos de Stich, se trata de una foto del último viaje que hicieron en pareja. Este tipo de publicaciones refuerza la dinámica de intercambio mediático y simbólico entre ambos personajes públicos, abriendo la puerta para una posible reconciliación con el cantante de cumbia 420.

El gesto de L-Gante con Wanda

Durante el fin de semana, la conductora de Love is blind y Bake Off Famosos se mostró muy divertida, bailando y cantando, en dos stories que subió su hermana en las que aparecían moviéndose al ritmo del cumbiero en la presentación que tuvo este domingo en La peña de morfi.

“Un domingo en Argentina”, escribió Zaira, mientras se veía en un enorme televisor al cantante interpretando algunos de sus hits. Lo más llamativo fue la efusividad con la que la menor de las hermanas Nara disfrutaba de la música del intérprete de cumbia 420. “¡Amo este tema!“, gritó. ”Sos refan", reaccionó Wanda tentada de risa. Esto alimentó también los rumores de acercamiento del cantante y la empresaria.

También las hermanas enloquecieron con “Romántiko”, canción de Emanero con L-Gante. “Sé que te parezco interesante, yeah/ Y que te gustan mis tatuajes, yeah/ Voy a hacerte gritar como loca/ Cuando tus labios toquen mi boca”, cantaron, provocando un cruce de miradas sugerentes entre Wanda y Zaira por el contenido de la letra.

Wanda y Zaira se filmaron bailando y cantando al ritmo de L-Gante: la reacción del cantante (Video: Instagram)

Al ver el video de su ¿expareja?, Elián Valenzuela no anduvo con vueltas. “Fan número 1 mi ‘cuña’”, se despachó, marcando cuál es su vínculo con la ex conductora de Morfi y sobre todo, con la conductora de MasterChef.

A pesar de la separación y los gestos de buena onda en las redes, mantiene un diálogo frecuente con el objetivo de darle apoyo en este momento que está transitando con su exmarido. “Hablamos casi siempre”, afirmó el cantante, quien además compartió el consejo que le dio a la empresaria en medio de los escándalos mediáticos: “Le deseo que lo puedan resolver de la mejor manera. Yo le dije que contenga la calma siempre, que no le afecte lo que le digan las personas que la quieren ver mal o esas cosas. Siempre le digo que piense bien”.

Durante una entrevista con el móvil de Intrusos(América), Elián Valenzuela —nombre real del cantante— admitió que extraña a la empresaria y no descartó un reencuentro. “Seguro la veo más tarde, porque hace rato que no la veo”, expresó el artista, y ante la consulta sobre una posible reconciliación, respondió: “Todo puede ser. Never say never”(nunca digas nunca).