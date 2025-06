Las primeras vacaciones de Kun Agüero y Sofía Calzetti con su hija Olivia en Disney: lluvia y personajes de ensueño

Las vacaciones de Kun Agüero y Sofía Calzetti con su hija Olivia (Video: Instagram)

Luego de su viaje en solitario por la ciudad de Nueva York, Sofía Calzetti y su hija Olivia se reunieron con Sergio Kun Agüero en la ciudad de Orlando para disfrutar a pleno de los parques de Disney junto a la pequeña de nueve meses. Las redes sociales de Sofía se convirtieron en un minuto a minuto de estas vacaciones familiares, generando ternura con las reacciones de su hija al ver a los personajes que recorren el parque.

Una niña de ojos grandes y asombro intacto mira fijamente a Donald, vestido de chef. Él le extiende una mano blanca y acolchada, como pidiéndole permiso para entrar en su pequeño universo. Olivia, la hija de Agüero, luce un enterito rosado de tela abullonada, como si estuviera envuelta en nubes. Detrás, las mesas ocupadas por familias felices en un amplio salón apenas existen. Solo importa ese instante: una criatura maravillada ante otra.

Minutos después, el propio Kun carga a Olivia. Ya no hay sorpresa, sino conexión. La niña alza una manito diminuta y roza el pico de Donald, ese pico que generaciones enteras reconocen como símbolo de infancia. Agüero sonríe, relajado. Lleva camiseta blanca y gorra negra. Tiene barba recortada, y los ojos fijos en su hija. No se ve el parque, no hay castillo ni princesas. Solo la pared azul del fondo y la luz artificial: un escenario donde la ternura eclipsa todo.

Pero fuera, el mundo de Disney brilla con exceso. Una estructura victoriana, festiva, se ve atravesada por globos de helio. Hay globos con Minnie Mouse, con orejas rojas y lunares blancos; otros de Mickey, de princesas, de colores pasteles que flotan en burbujas plásticas. Es una constelación suspendida. Abajo, las cintas rojas y negras anuncian que aquí no se envejece. Que todo es juego.

Sergio y Olivia a pura sonrisa en Disney

Sofìa y la pequeña posaron junto a Winnie The Pooh

En un rincón del parque, entre follaje espeso y verde, aparece Sofía. Lleva un vestido blanco sin mangas, gafas oscuras, bolso al hombro con cadena dorada. Sostiene a Olivia, que no cambia de vestuario ni de expresión: su enterito rosa sigue intacto. Frente a ellas, Winnie the Pooh posa sereno. Es un cuadro sereno y simbólico: la madre, la hija, el personaje de la infancia eterna.

La tarde avanza y también la travesía. En el interior de una tienda, Sofía y Olivia comparten otro instante. La niña, con unas orejas de Minnie en la cabeza y golosinas en la mano, es puro asombro. El moño rojo parece a punto de cobrar vida. Sofía repite su look, casi como un uniforme de ternura. Detrás, decenas de orejas más, esperando cabezas infantiles que las adopten.

Agüero también la lleva en brazos dentro del local. Él sigue con su atuendo blanco y gorra negra. Ahora ambos miran a la cámara: Olivia sonríe con dientes a la vista, con una alegría limpia que borra cualquier cansancio adulto. Detrás, lámparas encendidas y cuadros enmarcados aportan una atmósfera cálida, como si el mundo exterior no importara.

A la pequeña le compraron las clásicas orejitas que se venden en el parque

Este es el primer viaje familiar a los parques (Foto: Instagram)

Pero la calle sí importa. En medio del día, el exjugador del Manchester City la sostiene mientras avanzan entre la multitud. Olivia tiene ahora un sombrero celeste con visera. El cielo despejado acompaña la escena. Al fondo, el personaje de Pluto se mueve borroso. Es parte de un desfile, parte del encanto. Ella lo mira todo. No se pierde nada.

Y finalmente, la noche. El cierre. Frente al castillo iluminado en azul intenso, madre e hija se funden en un abrazo. El momento de mayor ternura llega durante el espectáculo final, que se dio bajo la lluvia: la pequeña en brazos de su papá miraba los fuegos artificiales y descansaba su cabeza en el pecho de Sergio, su lugar seguro.