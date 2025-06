El emotivo homenaje de las Trillizas de Oro a Geñi, la hija de María Eugenia, el día que hubiera cumplido 41 años

El posteo de las Trillizas de Oro en el día que Geñi, la hija mayor de María Eugenia, hubiese cumplido 41 años (Foto: Instagram)

La imagen es serena, casi etérea. Una mujer joven, de ojos celestes y expresión apacible, mira de frente con una sonrisa tenue. Es María Eugenia Laprida, la hija mayor de María Eugenia Fernández Rousse, miembro de las célebres Trillizas de Oro. Este 11 de junio, en el día en que hubiera cumplido 41 años y las cantantes la recordaron con un homenaje cargado de amor y silencio.

“Feliz cumple Geñi. Nuestro ángel”, escribieron desde la cuenta familiar, junto a un corazón verde y el símbolo del infinito. No hizo falta más. Cada palabra, cada signo, contenía una historia. Una despedida. Una memoria viva.

Geñi falleció el 25 de junio de 2018, tras una larga e intensa batalla contra el cáncer de mama, que le generó metástasis en el cerebro. Tenía apenas 34 años. Había enfrentado la enfermedad con coraje, acompañada siempre por su pareja, sus padres y el resto de la gran familia.

Desde su muerte, cada aniversario se ha convertido en un ritual discreto, pero conmovedor, tanto su madre como sus tías la recuerdan en las redes sociales. La foto elegida no es casual: Geñi aparece sin artificios, con la piel clara salpicada de lunares, una cadenita dorada al cuello y el cabello suelto, en un retrato que parece tomado en un momento feliz. El fondo verde y difuso insinúa naturaleza, paz. El tiempo detenido.

Ellas no fueron las únicas en rendir homenaje a Geñi. Laura Laprida, la segunda hija de María Eugenia, también recordó a su hermana mayor con una tierna historia en sus redes sociales. Dos rostros idénticos, fundidos en un abrazo. Dos miradas celestes, un mismo gesto sereno.

"Te extraño todos los días", el mensaje de Laura Laprida en el cumpleaños de su hermana mayor

La foto publicada late de nostalgia, de amor congelado en el tiempo, en una fiesta. Acompañada por la canción “All of the Stars” de Ed Sheeran, escrita para una película que habla sobre la lucha contra el cáncer, la actriz, que reside en España escribió: “Feliz cumpleaños a vos. Miss you every day”. A principios de años Laura contó que estaba esperando a su primer hijo y recordó a su hermana.

Laprida también contó que el bebé en camino será un varón y que su llegada está prevista para agosto, coincidiendo con el verano europeo. La noticia sorprendió a sus seguidores y emocionó profundamente a su familia, que en enero había celebrado el nacimiento de Romeo, el nieto número 19 de las Trillizas. Ahora, con la llegada del bebé de Laura, la cuenta subirá a 20.

El anuncio del embarazo de la actriz causó revuelo por la felicidad que representa para su entorno y por el giro en su visión de la maternidad. Durante años, la actriz expresó que no tenía claro si quería ser madre. Sin embargo, en los últimos tiempos, sus pensamientos sobre la posibilidad de formar una familia fueron transformándose.

“Estoy de cuatro meses y recién lo cuento ahora”, confesó en su cuenta de Instagram, donde además se abrió sobre los miedos e incertidumbres que la llevaron a dudar sobre este paso en su vida. “Tenía miedo a estresarme, a enfermarme, a hacerlo mal. Miedo a criar un hijo en un mundo donde mi hermana no está, en un mundo con tecnología y todos los cambios que trae”, expresó con honestidad.

A pesar de estas preocupaciones, Laura llegó a una conclusión clave que terminó inclinando la balanza: “Dejar de ser madre por miedo no me parecía una buena causa. Yo no dejo de hacer las cosas por miedo”. Esta reflexión fue lo que finalmente la impulsó, junto a su esposo, a dejar que “decida el Universo”, optando por no seguir cuidándose y ver qué sucedía.