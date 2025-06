Bárbara Lanata habló de la condena a Cristina y lamentó que su padre no estuviera vivo: “Le hubiera gustado verla”

Bárbara Lanata habló de la condena a Cristina

En la tarde del martes, la Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En una decisión de alto impacto político y judicial, el tribunal ratificó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.

Como era de esperar, la noticia causó grandes repercusiones que trascendieron el espectro político. Y muchas de las miradas apuntaron a Jorge Lanata, el periodista que en su programa Periodismo Para Todos inició la investigación que marcó la punta del ovillo que encuentra la otra en la condena. El conductor falleció en diciembre pasado y no pudo ver el fallo judicial que condena a la expresidenta. Sin embargo, su nombre está más presente que nunca.

Por este motivo, Nelson Castro habló en su programa de Radio Rivadavia con Bárbara, la hija mayor del conductor, fruto de su relación con Andrea Rodríguez. Ellas formaban parte del programa de El Trece, y el comienzo de la charla viajó en el tiempo hasta abril de 2013, cuando se publicó la primera denuncia, que marcó uno de los últimos en el periodismo televisivo del país.

“Yo me los acuerdo como de mucho rock and roll, como decíamos recién con mi mamá”, evocó Bárbara. “Los primeros años fueron una montaña rusa, muy divertidos, con mucha adrenalina. Nos quedábamos hasta cualquier hora y era la época buena de la tele: el rating, las denuncias, la posibilidad de viajar, era una locura”, agregó la periodista, sobre aquella época.

Lola y Bárbara Lanata en un reciente homenaje al periodista

Hoy Bárbara tiene estallado el teléfono, como ella misma reconoció en el diálogo con Castro, en señal de agradecimiento. “Estas cosas hacen que mi papá siga acá, presente, que no se haya ido. Estamos orgullosas”, relató. Pero también cierto dolor porque no pudo ver el final de su obra.

“A tu papá lo bajoneaba ver que no pasaba nada con las investigaciones”, señaló Castro, que apeló a un diálogo de primera mano con Lanata. “Sí, trabajar y que no de resultados, a él lo entristecía, lo bajoneaba un poco como a todos”, admitió Bárbara. Y fue más allá: “Es una cagada que no haya podido verlo, porque creo que le hubiera gustado ver el resultado, igual en casa no hablábamos mucho de este tema. Hablábamos cosas de padre e hija, de trabajo, pero no de Cristina”, reveló.

En este punto, Castro quiso saber si era consciente de la magnitud de su padre. “Sí, mi papá no se fue nunca, siento que siempre va a estar relacionado con estas cosas”, expresó la joven. Y agregó: “Dejó una huella muy grande, y siempre me van a llamar para que opine. Es un orgullo”, sentenció. “Y él estaba muy orgulloso de sus hijas”, apuntó Nelson, involucrando a Lola, fruto de la relación de Jorge con Sara Stewart Brown.

El homenaje de Bárbara Lanata para Jorge el día después de su muerte

Un día después de la muerte de Jorge, Bárbara lo recordó en sus redes con una serie de fotografías y un breve texto que resume no solo lo conversado con Nelson Castro, sino también cómo es vivir al lado de una persona como Jorge Lanata.

“La vida con mi papá fue siempre una montaña rusa, vertiginosa, por momentos algo agotadora; una película llena de personajes y anécdotas increíbles hasta el último momento. No nos daba descanso ni tiempo de aburrirnos, siempre estaba involucrándonos en alguna de sus locuras o estábamos ayudándolo con algún quilombo. Gracias pa, por no ser normal y darme una vida divertida", escribió.