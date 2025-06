Melody Luz se cansó y contó su verdad sobre Alex Caniggia: “No quería que diera notas para que no le saque la careta”

Unas semanas atrás, Alex Caniggia y Melody Luz decidieron separarse, sabiendo que, más allá de cómo se lleven, ante todo está la crianza de su hija Venezia. Hace unos días, en Bondi Live, Melody decidió romper el silencio. Y este domingo volvió a hacerlo, a través de un móvil concedido a Infama (América). “¿Saben por qué no quería que hable, que no de notas, ¡para no sacarle la careta!?”, sintetizó Melody.

Se notaba que se venía guardando cosas, y ahora las dice todas juntas. Por ejemplo:

Un consejo para las chicas que se le acercan (A Alex): “Salí de ahí”.

“Ahora sabemos que es un impostor. Yo también me comí la mentira: que era un padre de familia, que me estaba respetando. Ojo, entiendo que te pueda gustar otras personas, pero entonces tené los huevos de decir la verdad“.

Melody Luz le responde a Alex Caniggia

En un momento, le preguntaron si había sufrido maltrato físico o psicológico por parte de Alex: “Físicamente jamás”, respondió sin dudar, y luego entró en detalles: “¿Y psicológicamente? -pensó antes de contestar-, escuchaba que su mamá me trataba de negrita y al otro día él me decía: ‘Negrita vení para acá’, y me lo decía de una mala manera. O sea, ¡no es algo cariñoso! ¡Por qué me va a sonar gracioso!

¿Y con el dinero cómo es? ¿Es generoso?, quisieron saber en el piso. Pero basta ver la cara que pone Melody cuando escucha la palabra “generoso” como para adivinar la respuesta: “Yo siempre pagué la mitad de todo. ¿O por qué te pensás que estoy trabando hasta los domingos?"

“¿Si le pasa plata a la nena? No, paga la mitad del jardín y la obra social. Pero en mi nueva casa, en Martínez... si estoy acá es gracias a la ayuda que me dan mis viejos (que se los voy a ir devolviendo), pero de él, nada. En fin... después la abandonadora, la mala de esta historia soy yo“.

Otro tema: ¿tiene algún tipo de adicción? “No, estando conmigo no”.

Hacia el final de la nota, en Infama quisieron saber si esto terminaba en juicio. “No lo sé”, cerró Melody. O sea, suspenso.

Como decían las series de antes: continuará...

En boca cerrada...

Hace unos días, cuando le preguntaron por qué en un principio había elegido el silencio, dijo: “Lo que pasó fue que ante cualquier cosa él siempre me decía ‘no des notas, no des nota’ y yo le hacía caso. Cuando cortamos quedamos que en que todo bien, pero el chabón no se sabe comunicar, nunca lo supo hacer, lo estoy tratando en terapia y no mejora. Sucede esto que va a un campo agarrando a upa a mi hija, dándole la mano, en una cama, de la nada veo media cara en una cama de dos plazas con mi hija. Yo ni enterada“.

Sobre este episodio dejó en claro, en varias ocasiones, que no le molesta que tenga nueva pareja, sino que ella no sepa el nombre: “Lo que me pareció raro es que el viernes dijo estoy soltero y el sábado se va al campo con una chica, ¿cuántas chicas les vas a presentar a mi hija? Está bien, yo ya estoy con una persona, pero estoy con una y no sabes lo que bien que se comporta con Venezia y yo no subí una foto en la cama con Santiago porque si no me iban a la yugular a mí “.

Acerca del trasfondo de su enojo, aseguró: ”Es el postear y el postear en una cama, mi hija en una cama. Él conoce a Santiago, sabe quién es, sabe su nombre, sabe su cara, yo veía un ojo, una teta, a alguien agarrándole la mano a mi hija y yo decía ¿con quién esta?“